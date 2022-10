Apple stopt productie iPhone 14 Plus minder dan twee weken na lancering

Naar verluidt legt Apple de productie van de iPhone 14 Plus stil terwijl het uitzoekt of er voldoende vraag is naar de nieuwe telefoon.

In tegenstelling tot de iPhone 12 en iPhone 13, die naast de kleinere iPhone 12 mini en iPhone 13 mini op de markt kwamen, besloot Apple het omgekeerde dit jaar. dat Naast de standaard iPhone 14 zagen we dit jaar de iPhone 14 Plus. Deze grotere versie van de nieuwste iPhone heeft niet alle toeters en bellen van de iPhone 14 Pro, maar is een iets goedkopere upgrade ten opzichte van het basismodel.

Het lijkt er echter op dat deze optie niet aanslaat bij klanten, want Apple heeft naar verluidt de productie van de iPhone 14 Plus stopgezet, ondanks het feit dat het toestel nog geen twee weken te koop is (via The Information (opens in new tab)).

Apple zou een Chinese fabrikant hebben gevraagd de productie van iPhone 14 Plus-onderdelen stop te zetten, terwijl twee fabrieken die iPhone 14 Plus-onderdelen assembleren de productie met respectievelijk 70% en 90% zouden moeten verlagen. Volgens het bericht is deze "pauze" ingelast terwijl Apple de vraag naar de telefoon opnieuw onder de loep neemt.

Analyse: waarom wilt niemand de iPhone 14 Plus?

Waarom is niemand enthousiast over de iPhone 14 Plus? Waarschijnlijk omdat de iPhone 14 Plus in essentie gewoon een duurdere versie van het basismodel is. Door de stijgende kosten van zowat alles, gaan mensen bewuster om met hun geld. Veel mensen zien waarschijnlijk niet genoeg redenen om zo'n honderd euro extra uit te geven aan de iPhone 14 Plus.

Als mensen een krachtigere iPhone willen kopen, heeft Apple met de iPhone 14 Pro een betere optie. Die voelt namelijk wel aan als een echt nieuwe smartphone, waar je meer waar voor je geld krijgt.

We vermoeden dat de lanceringsstrategie van Apple de iPhone 14 Plus ook niet heeft geholpen. De iPhone 14 Plus lag pas in de winkels op 7 oktober, bijna een maand na de iPhone 14, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, die allemaal op 16 september te koop waren. In plaats van weken te wachten op de iPhone 14 Plus, denken we dat de meeste mensen meteen voor een van de andere drie toestellen gekozen hebben.

Wat als je toch een iPhone 14 Plus wil?

Wil je toch een iPhone 14 Plus kopen, maar gewoon niet nu meteen? Dan is er geen reden tot paniek.

Ten eerste is de productie naar verluidt slechts gepauzeerd en niet volledig stopgezet. Zodra Apple zijn verwachtingen heeft bijgesteld, zal de productie van de iPhone 14 Plus waarschijnlijk worden hervat aan een lager tempo.

Bovendien is de iPhone 14 Plus momenteel bij geen enkele grote retailer uitverkocht, voor zover we kunnen nagaan. Vooralsnog lijkt er voldoende voorraad te zijn zodat alle geïnteresseerden een toestel kunnen vinden de komende maanden.

Als Apple ervoor kiest om de productie van de iPhone 14 Plus definitief stop te zetten, dan verandert dat de zaak natuurlijk. Wellicht zal je hem dan nog lange tijd als refurbished toestel kunnen aanschaffen, maar de voorraad gloednieuwe toestellen zal uiteindelijk op raken.

De iPhone 14 Plus is tot slot duidelijk niet voor iedereen, dus als je op zoek bent naar iets anders, bekijk dan onze selectie van de beste iPhones van 2022.