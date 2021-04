Die besten PC-Spiele 2021: die Pflichttitel, die du nicht verpassen darfst

Bei all den Spielen da draußen, kann es schwer sein, die besten PC-Spiele zu finden. Es gibt so viele tolle Spiele, nicht nur AAA- und Indie-Titel, sondern in allen Genres. Und da es so viele Genres gibt, kann es sehr subjektiv sein, das beste PC-Spiel zu finden. Dennoch gibt es einige Spiele, die sich vom Rest abheben. Obwohl jedes Spiel eine Chance verdient, sollten die, die sich an die Spitze setzen, einen Platz in jedermanns Spielesammlung haben.

Was macht also einen Titel zu einem der besten PC-Spiele? Es tendiert dazu, dich vollständig in die Geschichte und das Setting einzutauchen und dich in eine brandneue Welt und ein brandneues Abenteuer zu ziehen. Viele der neueren Titel lassen dich das Beste aus deinem Gaming-PC und den besten Gaming-Monitoren herausholen, in die du so viel investiert hast. Zum Glück haben neue GPUs wie die Nvidia RTX 3080 und AMDs Big Navi die Art von grafischer Leistung, die dich diese Spiele erleben lässt, als wärst du tatsächlich im Spiel. Das kann nur noch VR toppen!

Um dir bei deinem nächsten Abenteuer zu helfen, haben wir die besten verfügbaren PC-Spiele zusammengestellt, darunter auch die besten Steam-Spiele. Egal, ob du in die größten Open-World-Spiele eintauchen, mit deinen Freunden in den besten Koop-PC-Spielen gegeneinander antreten oder mit Leuten auf der anderen Seite der Welt in den besten MMOs oder MOBAs spielen möchtest, es wartet ein großes Abenteuer auf dich.

Das beste neue PC-Spiel: Paradise Lost

Paradise Lost ist ein Spiel, das Fans von alternativer Geschichte faszinieren wird. Es spielt in einer Welt, in der der 2. Weltkrieg mit der nuklearen Zerstörung Europas durch die Nazis endete. Fast 20 Jahre nach diesem apokalyptischen Ereignis erkundest du als 12-jähriger Szymon einen verlassenen Nazi-Bunker auf der Suche nach einem mysteriösen Mann.

Das Gameplay ist im Einklang mit anderen Walking-Simulatoren. Und da du nur über die Technologie des Bunkers mit einem mysteriösen Mädchen namens Ewa kommunizieren kannst, erinnert dich das Spiel vielleicht an Firewatch oder Bioshock. Obwohl es ein kurzes Spiel ist, ist der Einstiegspreis genau richtig, um in dieses Abenteuer einzutauchen.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt ist vielleicht eines der besten Videospiele aller Zeiten. (Image credit: CD Projekt Red)

The Witcher 3: Wild Hunt reift wie ein guter Wein. Selbst mehrere Jahre nach seiner Veröffentlichung ist es immer noch eines der beeindruckendsten Open-World-Spiele, die es je gab - eine Mischung aus Skyrims unverschämter Größe und der unglaublichen Tiefe von Grand Theft Auto V. Es ist ein so vollgepacktes Spiel, weshalb es den ersten Platz auf unserer Liste der besten PC-Spiele 2021 einnimmt. Atemberaubend, wunderschön und ein absoluter Zeitfresser - auf eine gute Art und Weise - ist The Witcher 3: Wild Hunt nicht nur das beste PC-Spiel des Jahres 2021 oder eines der besten Open-World-Spiele auf dem PC. Es könnte einfach eines der besten Videospiele aller Zeiten sein.

2. Ghostrunner

Extreme Gewalt und ständige Bewegung treffen in diesem post-apokalyptischen, dystopischen Spiel aufeinander. Dieses FPP ist nichts für schwache Nerven - es ist angespannt, berauschend und du wirst wahrscheinlich immer wieder beim Versuch, es zu meistern, sterben. Wenn du jemals ein Spiel wolltest, das zu gleichen Teilen aus Doom Eternal und Mirror's Edge besteht, hast du es in Ghostrunner gefunden.

Das Spiel spielt im Dharma Tower, einer Art letzter Zuflucht für die Menschheit, wo du den Turm durch Platforming und Katana-induziertes Gemetzel erklimmst, um Rache an einem skrupellosen Herrscher zu nehmen. Du tust dies, indem du deine Feinde aufschlitzt, Kugeln ausweichst und eine Reihe einzigartiger Fähigkeiten einsetzt, um deinen Weg nach oben fortzusetzen. Dies ist die Art von Spiel, die dich schon beim Spielen außer Atem bringen wird. Und wenn das nach deiner Art von Spiel klingt, dann bist du hier genau richtig.

3. Hades

Supergiant Games hat sich dank der großartigen Resonanz, die Pyre, Transistor und zuletzt Bastion erfahren haben, einen Namen gemacht. Fans des Studios haben einen neuen Eintrag, um das Pantheon der großartigen Spiele des Studios zu ergänzen: Hades. Hades nutzt die gleiche isometrische Ansicht wie die anderen Spiele und erzählt die Geschichte von Hades' Sohn, Zagreus, der versucht, der Unterwelt zu entkommen.

Dieser roguelike Dungeon Crawler hat ein paar neue Features im Ärmel. Nicht nur, dass du einige Charaktere für zusätzliche Boni romantisieren kannst, sondern wenn du im Spiel stirbst, fängst du nicht am letzten Checkpoint an. Wenn du stirbst, beginnst du vielleicht am Anfang, aber du fängst nicht von vorne an. Du kannst deinen Charakter und deine Waffen verbessern, um deine Chancen zu erhöhen, mit jedem weiteren Tod zu entkommen. Das führt zu einem Gefühl des Fortschritts, das das Spiel sehr süchtig macht.

4. Control

Es ist nicht schwer zu erkennen, warum Control die Spielewelt im Sturm erobert hat. Das kreative Team von Remedy Entertainment hat diesen Titel mit viel Liebe zum Detail entwickelt und dabei sehr genau auf die Details geachtet. Dieses Action-Adventure bietet seinen Spielern eine atemberaubende Grafik, ein inspiriertes Umgebungsdesign und eine brillante Inszenierung - ganz zu schweigen von einem äußerst befriedigenden Kampferlebnis.

Die Steuerung versetzt dich in die fähigen Schuhe des feurig-haarigen Jesse Faden. Deine Aufgabe ist es, das The Oldest House zu finden, ein Gebäude in New York City, das sich in einem ständigen architektonischen Wandel befindet und nur denjenigen erscheint, die es finden wollen, und deinen verschwundenen Bruder zu finden, während du gleichzeitig das Federal Bureau of Control leitest und die Eindämmung paranatürlicher Wesen beaufsichtigst.

Es gibt nichts Vergleichbares zu Control auf dem Markt, und das macht es zu einem der besten PC-Spiele, die du derzeit spielen kannst.

5. World of Warcraft: Shadowlands

World of Warcraft: Shadowlands mag das sich am schnellsten verkaufende Spieldiesseits von Cyberpunk 2077 sein. Aber es ist auch ein Schuss ins Blaue für eines der langlebigsten MMOs da draußen. Wenn man bedenkt, dass WoW bereits 16 Jahre auf dem Buckel hat, hält der neue Teil die Dinge frisch, indem er nicht nur eine neue Geschichte einführt, sondern auch ein überarbeitetes Levelsystem, Zugang zu einer neuen Klasse und natürlich neue Gebiete, Dungeons und Schlachtzüge zum Erforschen und Mitmachen.

World of Warcraft: Shadowlands findet im Land der Toten statt, aufgeteilt in fünf Hauptzonen und einer zentralen Hubstadt, die es zu erkunden gilt. Egal, ob du mit Freunden spielen oder die Geschichte alleine angehen willst, es gibt eine Menge neuer Inhalte, die dich beschäftigen werden. Obwohl es mit der Erweiterung eine Menge neuer Inhalte gibt, wie z.B. mehr Charakteranpassungen und eine neue Drop-Zone namens "Exile's Reach" für Anfänger zum Aufleveln, bleibt das Spiel seinen RPG- und MMO-Wurzeln treu und bietet dir die Art von fantasievoller, riesiger Welt zum Erkunden und Töten von Monstern, die das Spiel seit 16 Jahren am Leben hält.

6. Microsoft Flight Simulator

Abgesehen von der tadellosen Grafik und der exzellenten Unterstützung von Peripheriegeräten wirst du nicht lange brauchen, um zu erkennen, dass der Microsoft Flight Simulator mit viel Liebe entwickelt wurde. Die Liebe zum Detail, der Realismus und das Eintauchen in das Geschehen sind so gut wie nirgendwo sonst. Wenn du also kein Fan von Flugsimulationen bist, wirst du jetzt auf den Zug aufspringen wollen. Das bedeutet aber auch, dass dieses Spiel nicht für jeden geeignet ist. Aber wenn du ein Flugsimulationsfan bist oder Flugzeuge und das Fliegen liebst, wirst du die Chance genießen, ikonische Fahrzeuge an einigen der schönsten und gefährlichsten Orte und Bedingungen der Welt zu fliegen.

7. Hitman 3

Hitman 3 schließt die Reboot-Trilogie mit einem weiteren großartigen Titel ab, der sich an das hält, was diese Spiele so einzigartig macht. Es definiert das Gameplay nicht neu, aber es führt sechs neue Karten ein und schließt die Geschichte ab, die in Hitman 2016 begann. Genau wie in den vorherigen Spielen führen dich die Karten von Hitman 3 durch die ganze Welt, von Dubai über England bis nach China und mehr.

Wenn du mit dem Gameplay der Serie nicht vertraut bist, wirst du dich auf etwas gefasst machen können. Als Agent 47 spielst du einen ruhigen und kalkulierenden Auftragskiller, dessen Job es nicht ist, durch einen Mob von bösen Jungs zu rennen und zu schießen, wie es in den meisten Spielen der Fall ist. Stattdessen bewegst du dich auf großen Karten wie einem englischen Herrenhaus, um deine Ziele leise und unbemerkt zu finden und zu eliminieren. Darüber hinaus kannst du dieselbe Karte mehrmals spielen, um eine Vielzahl von Wegen oder Storypfaden zu finden, um deine Ziele auszuschalten, was diesem Eintrag, wie auch den vorherigen, die Art von Wiederspielbarkeit gibt, die man in den meisten Spielen nicht sieht.

8. Monster Hunter World

Monster Hunter ist eines der größten Gaming-Franchises, von dem du wahrscheinlich schon seit Jahren nichts mehr gehört hast. Mit Monster Hunter: World brach die Serie in den Mainstream ein und kam auf den PC (sehr zur Erleichterung vieler Gamer), und jetzt ist es eines der besten PC-Spiele, die du bis heute spielen kannst.

Monster Hunter: World versetzt dich in die Rolle eines Monsterjägers und du jagst immer größere und fiesere Monster, zerlegst sie in ihre Einzelteile und stellst größere und schlimmere Rüstungen her. Es ist ein verblüffend einfaches Spielprinzip, das am Ende zu einem der fesselndsten und lohnendsten PC-Spiele wird, die du derzeit spielen kannst.

Es gibt einen unaufhörlichen Ansturm von Inhalten in diesem Spiel, und Capcom, die Entwickler dieses Monsterjagd-Hits, haben sich verpflichtet, eine Fülle von kostenlosen DLCs zum Spiel zu bringen - sowie eine neue frostige Erweiterung in Monster Hunter World: Iceborne. Wenn du auf der Suche nach einem fesselnden, immersiven und vor allem spaßigen Spiel bist, das du alleine oder mit deinen engsten Freunden kooperativ spielen kannst, dann ist Monster Hunter: World ist das PC-Spiel deiner Träume. Es ist ohne Zweifel eines der besten PC-Spiele, die du heute kaufen kannst.

9. Death Stranding

Wenn der Name Norman Reedus deine Aufmerksamkeit erregt hat, als jemand Death Stranding erwähnte, dann bist du hier genau richtig. Doch dieses Spiel bekommt nicht nur wegen der großen Namen, die es trägt, viel Aufmerksamkeit. Dazu gehören übrigens auch Mads Mikkelsen und Léa Seydoux. Als Gepäckträger Sam Bridges durchquerst du tapfer die apokalyptischen Vereinigten Staaten, um wertvolle Fracht auszuliefern, und navigierst dabei durch Länder, die von Terroristen, Banditen und diesen unsichtbaren Kreaturen namens Gestrandete Dinge überrannt werden. Dieses preisgekrönte Actionspiel ist auch ein Genuss für alle Sinne, dank seiner großartigen Story, die an die aktuelle Pandemie erinnern könnte, gutem Gameplay, spaßigen Quests und beeindruckendem Sound und Visuals.

10. Red Dead Redemption 2

Die neueste Veröffentlichung von Rockstar Games war ein sofortiger Hit bei der Veröffentlichung. Red Dead Redemption 2 ist ein fesselnder Western, in dem Arthur Morgan und seine Gang versuchen, in einem fiktiven Wilden Westen als Outlaws auf der Flucht zu überleben. Doch das Spiel ist viel mehr als nur das.

Egal, ob du dich in der Geschichte verlierst, jede Nebenquest bis zum Ende verfolgst oder dich einfach mit deinem Pferd verbindest, RDR2 ist eines der Spiele, in das du locker 50+ Stunden versenken kannst und immer noch etwas zu tun hast. Das Gameplay ist hervorragend und die Grafik ist wunderschön. Du kannst das Spiel sogar in 8K spielen, wenn du die entsprechende Hardware hast. Schau es dir auf jeden Fall an, wenn du es nicht schon hast.

11. Doom: Eternal

Doom: Eternal nimmt alles aus dem remasterten Doom von 2016 und dreht es auf 11 auf. Das Spiel ist intensiv, visuell und klanglich überwältigend und ist genau so, wie man sich einen von Doom inspirierten Fiebertraum vorstellt.

Das Gameplay ist ein nahtloser Ego-Shooter, in dem du in die Hölle reist, um eine Auswahl an nicht enden wollenden Dämonen zu bekämpfen und eine überrannte Erde zurückzuerobern. Um deine Gesundheit wieder aufzufüllen, musst du manchmal Monster buchstäblich in Stücke reißen, und je nachdem, welchem Dämon du gegenüberstehst, musst du bei der Wahl deiner Waffen kreativ sein. In diesem Spiel geht es jedoch vor allem darum, Chaos zu verursachen und so laut und forsch wie möglich in die Schlacht zu stürmen.

Doom: Eternal ist nicht nur ein höllischer Ritt (Wortspiel beabsichtigt). Es ist auch ein wunderschönes Spiel, das die Vorteile der neuesten Hardware ausnutzt. Und es ist ein 2v1-Multiplayer-Modus, in dem ein Spieler die Kontrolle über den "Slayer" übernimmt und gegen zwei weitere vom Spieler gesteuerte Dämonen antritt.

12. Half-Life: Alyx

Kein Spiel wurde so sehr oder so lange erwartet wie Half-Life 3. Da die Spieler also noch ein wenig länger darauf warten müssen, hat Valve uns mit Half-Life: Alyx den vielleicht zwingendsten Grund geliefert, sich ein VR-Headset zuzulegen.

Half-Life: Alyx ist 5 Jahre vor Half-Life 2 angesiedelt. Was als Rettungsmission für den Vater des Protagonisten beginnt, entwickelt sich zu dem Versuch, eine Superwaffe von den außerirdischen Overlords zu stehlen. Von den interaktiven Rätseln über die gut durchdachten Kämpfe bis hin zur fantastischen Geschichte ist dieses Prequel ein willkommenes Eintauchen in die Half-Life Welt, die für ihre Qualität allgemein gelobt wurde.

Wenn du nach einer Ausrede suchst, um in VR-Gaming einzusteigen, könnte dies der richtige Titel für dich sein. Half-Life: Alyx zeigt mit seiner Liebe zum Detail, was man mit VR alles machen kann, wenn man es ernst nimmt.

13. Forza Horizon 4

Microsofts Rennspielserie wird mit jeder Veröffentlichung besser und in vielerlei Hinsicht hat dieser Ableger die Forza Motorsport-Reihe als das derzeit beste Rennspiel auf dem PC überholt. Sie machen definitiv mehr Spaß und fügen den beeindruckend nachgebildeten Autos und Rennstrecken, die wir von Forza gewohnt sind, einen Hauch von Arcade-Spaß hinzu.

Forza Horizon 4 ist mit Sicherheit eines der besten PC-Spiele, die du derzeit kaufen kannst, und dieser Eintrag bringt die Rennen nach Großbritannien, nachdem du in den drei vorherigen Teilen der Serie Amerika, Frankreich, Italien und Australien erkundet hast. Jetzt kannst du durch bezaubernde Dörfer, Küstenstädte und die Stadt Edinburgh rasen, über viele Meilen von Landstraßen und unbefestigten Wegen. Das ist schnell, rasant und macht eine Menge Spaß.

Du kannst Forza Horizon 4 über den Microsoft Store kaufen. Es ist auch als Teil des Xbox Game Pass für den PC erhältlich, oder du kannst die Xbox One Version kaufen und einen Download-Code für den PC erhalten, indem du die Xbox Anywhere Funktion nutzt.

14. Nioh 2

Wenn du die Idee magst, Spiele wie Dark Souls zu spielen, die so schwer sind, dass du die Tiefen deines mit Schimpfwörtern gefüllten Wortschatzes erschöpfst, dann sollte Nioh 2 wahrscheinlich als nächstes auf deiner Kaufliste stehen. Wie die Spiele von From Software belohnt dich auch Nioh 2 dafür, dass du das Kampfsystem in- und auswendig lernst und jeden Vorteil aus der Beute, den Waffen und den Yokai-Fähigkeiten herausholst, um die Oberhand zu gewinnen. Du kannst mehr und mehr Yokai-Fähigkeiten erlangen, wenn du Feinde besiegst. Du hast auch eine Menge Anpassungsmöglichkeiten, um das Gameplay zu vertiefen. Diese Fortsetzung ist ein würdiger Nachfolger des ersten Spiels, das ebenfalls in einer fiktiven, fantastischen Version des historischen Japans spielt und dich entweder vor Freude quietschen oder vor Wut schreien lassen wird.

15. Sekiro: Shadows Die Twice

From Software ist ein bekannter Name, wenn es um die Entwicklung der besten PC-Spiele geht. Die Köpfe hinter der von der Kritik gelobten Dark Souls-Reihe haben PC-Spieler in einige der verlassensten Landschaften und durch einige der herausforderndsten und dennoch lohnendsten Spielabläufe geführt. From Software ist mit Sekiro: Shadows Die Twice wieder am Start.

In Sekiro schlüpfst du in die Rolle des Jungen Wolfs, einem Shinobi, der die Aufgabe hat, seinen jungen Meister zu befreien. Das Spiel führt dich durch das Japan des 16. Jahrhunderts, aber die Dinge werden unheimlich und übernatürlich: Wir reden hier von From Software.

Erwarte jedoch keine leichte Zeit. Sekiro: Shadows Die Twice ist ein furchtbar schwer zu meisterndes Spiel und du wirst schnelle Reflexe brauchen, um feindliche Angriffe abzuwehren, sowie Stealth zu meistern. Du wirst dich nicht den ganzen Tag hinter einem Schild verstecken können, wie es in Dark Souls III möglich war.

16. Minecraft

Der Satz "Baue es, und sie werden kommen" klingt wahrer denn je mit Minecraft, dem Survival-basierten Sandbox-Rollenspiel, das seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2009 bereits mehr als 100 Millionen Mal gekauft wurde. In Minecraft kannst du deine eigenen Welten mit Ressourcen bauen, die du in der Wildnis findest, oder bestehende Welten entdecken, die von anderen Spielern online erstellt wurden.

In Minecraft kannst du dich entweder auf die zahlreichen Werkzeuge und Blöcke beschränken, die vom Entwickler Mojang angeboten werden, oder du kannst Mods installieren, um deine Investition richtig auszuschöpfen. Außerdem wirst du irgendwann im Jahr 2021 die Möglichkeit haben, am Super Duper Graphics Pack teilzunehmen, einem optionalen DLC, der realistischere Lichteffekte und Texturen für das ohnehin schon tolle Spiel bietet.

17. Sid Meier's Civilization VI

Sid Meier's Civilization VI ist der neueste Teil des kultigen rundenbasierten Strategiespiels und gehört zweifelsohne zu den besten PC-Spielen, die du bis heute spielen kannst. Eines der Dinge, die den PC zur besten Plattform für Spiele machen, ist die schiere Bandbreite an verschiedenen Spielgenres, die angeboten werden. Und was Civilization VI zu bieten hat, ist sein massiver Umfang, trotz der Tatsache, dass es neben Spielen wie Fortnite vielleicht etwas langsamer erscheint.

Verbreite dein Imperium über die Karte und zerschlage deine Feinde. Du baust dein Reich von einer einfachen Siedlung zu einer Weltmacht auf, und du kannst dich entscheiden, dies durch militärische Macht, technologische Vorherrschaft oder kulturellen Einfluss zu tun. Seit der Veröffentlichung im Jahr 2016 gab es zwei Erweiterungspacks, die dieses Spiel als epischen Eintrag in unserer Liste der besten PC-Spiele wirklich zementieren. Civilization VI: Rise and Fall wurde im Februar 2018 veröffentlicht, Civilization VI: Gathering Storm folgt im Februar 2019.

18. Fortnite Battle Royale

SFortnite Battle Royale ist auch ein paar Jahre nach seiner Veröffentlichung noch immer eines der größten Spiele der Welt und somit ein klarer Kandidat für diese Liste. Immerhin ist es ein globales Phänomen und gehört zu den besten PC-Spielen, die du jetzt spielen kannst, wenn du super-kompetitive Online-Spiele magst. Es ist ein Spiel, zu dem die Leute immer wieder zurückkehren, und das liegt vor allem an seinem süchtig machenden Gameplay und den regelmäßigen Updates von Epic.

Fortnite Battle Royale ist eigentlich ein Spielmodus für das Spiel Fortnite, aber dieser Modus ist so beliebt geworden, dass viele Leute ihn als eigenständiges Spiel betrachten. Wie bei anderen Battle Royale-Spielen ist das Ziel von Fortnite Battle Royale, dich durch eine immer kleiner werdende Karte zu kämpfen, bis du der letzte Spieler bist, der noch steht. Das klingt vielleicht einfach, aber wenn du erst einmal angefangen hast zu spielen, hat das Spiel eine ganze Menge Tiefe.

