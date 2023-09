Counter-Strike 2 endlich offiziell erschienen – Zeit für ein paar No Scopes

Es ist endlich soweit – Counter-Strike 2 ist nach Wochen voller Andeutungen, Teaser und exklusiven Vorabzugängen nun für alle Fans offiziell via PC spielbar!

Für alle, die es verpasst haben: Der offizielle Counter-Strike-Twitter-Account brachte den Ball noch vor wenigen Tagen ins Rollen, konkret am 20. September, als man twitterte: "Was machst du nächsten Mittwoch?"

Von diesem Zeitpunkt an glaubten viele Fans, dass damit das Erscheinungsdatum der Fortsetzung so gut wie bestätigt war – und na ja, was sollen wir dir sagen? Genau so ist es!

pic.twitter.com/SM57ZVCTmISeptember 27, 2023 See more

Wie GamesRadar+ aufmerksam feststellte, wurde noch vor Release das Twitter-Banner des Kontos am 26. September in das beliebte The Legend of Zelda: Majora's Mask-Memo abgeändert und zierte sich mit der Phrase: "Dawn of the Final Day". Entsprechend war die Enthüllung kurz darauf vieles, aber sicher kein großer Schocker ...

Vor allem, weil Counter-Strike 2 ja schon seit März ein Thema ist und bereits im Frühjahr des Jahres 2023 hiermit im Raum stand. Zudem hatten viele Spieler*Innen schon im Vorfeld das Vergnügen, sich auf den überarbeiteten Maps auszutoben und mit feinen Anpassungen vertraut zu machen. Ersetzen wird Counter-Strike 2 zudem den bisherigen Primus, Counter-Strike: Global Offensive, welcher im Gegenzug nicht länger unterstützt werden dürfte.

Die Fortsetzung selbst verspricht eine Reihe von Verbesserungen, die dein Erlebnis besser als jemals zuvor gestalten. Mit dabei sind Rauchgranaten, die nun viel dynamischer fungieren. Und auch die Umgebung reagiert aktiver auf den entsprechenden Rauch oder aber Schüsse sowie Beleuchtung.

Das große Highlight ist für kompetitive Spieler aber zweifelsohne das Sub-Tick-Update. Selbiges erlaubt es den Servern des Spiels noch besser auf Bewegungen und Angriffseingaben der Spieler zu reagieren. Fortan sind eben diese nicht mehr an die bisher bekannten Zeitintervalle, die sogenannten Ticks, gebunden, sondern noch eingabegetreuer – Entsprechend kommt es beim nächsten Trade-Off mit dem Gegner womöglich wirklich auf jede Millisekunde an!

Kurzum: Für alle, die längst darauf hingefiebert haben, ist jetzt der Moment gekommen, um mit Counter-Strike 2 wieder so richtig durchzustarten. Ab sofort steht das Spiel für den Download bei Steam zur freien Verfügung.

Abzuwarten bleibt natürlich noch, ob Counter-Strike 2 das Potenzial zu einem der besten FPS-Spiele aller Zeiten hat und auch langfristig die Vorgänger in den Schatten stellen kann. Und wer als Konsolero aufgrund der PC-Exklusivität Trübsal bläst, der sollte dringend einmal unsere Bestenlisten für Xbox oder PlayStation 5 im Auge behalten, um den perfekten Zeitvertreib für die kommenden Tage und Wochen nicht zu verpassen!