Dein PC packt Starfield nicht? Nicht die Schuld von Todd Howard, der zum Aufrüsten appeliert

Starfield ist endlich für alle auch auf dem PC spielbar – also zumindest wenn die Hardware deines Setups mitmacht. Wenn du allerdings Probleme damit hast, dass Spiel vernünftig auf deinem PC zum Laufen zu bekommen, so liegt das laut Game Director Todd Howard sicher nicht an mangelnder Optimierung.

Wie GamesRadar+ berichtet, wurden Howard und auch Xbox-Chef Phil Spencer erst recht kürzlich im Interview mit Bloomberg Technology nur so mit Fragen aus dem Publikum gelöchert. Hier kam auch die Optimierungsfrage auf, konkret die Frage, "Warum wurde das Spiel denn nicht für den PC optimiert?"

Die erstaunende Antwort von Howard: "Das haben wir, und es läuft großartig". Selbst Phil Spencer konnte sich angesichts dieses trockenen Kommentars kaum ein Lachen verkneifen. "Es ist eben ein PC-Spiel der nächsten Generation. Wir treiben die Technologie hiermit wirklich voran, also müsst ihr euren PC womöglich für das Spiel aufrüsten. Aber es hat eine Menge toller Sachen zu bieten und ein Großteil der Fans reagiert fantastisch hierauf."

Sicher nicht die Antwort, der sich der neugierige Publikumsfan da erhofft hatte ...

Vor allem angesichts dessen, dass in der letzten Woche einige derjenigen, die bereits im Vorabzugang munter drauflosspielen durften, darüber klagten, dass es auf dem PC immer wieder zu ernüchternden Leistungsproblemen kommt.

In einem Thread auf Steam beispielsweise behauptet ein Spieler: "Selbst wenn ich die Grafikeinstellungen auf 'Niedrig' stelle, bekomme ich bei jeder möglichen Einstellung mit einer Auflösung von 1080p noch immer ein stetiges Stottern, Bildschirmrisse oder aber eine schwankende Bildrate zwischen 40 und 55 FPS präsentiert. Und dabei liegt mein Computer noch über den empfohlenen Spezifikationen für Starfield. Mit der Performance scheint irgendwas nicht zu stimmen."

Auch wenn Howard also von Optimierung spricht, so scheint doch zumindest eine Diskrepanz zwischen angegebenen Systemanforderungen und reelen zu existieren – Da ist der Ärger durchaus nachvollziehbar!

Doch von Ärger ist aktuell noch nicht allzu viel zu sehen. Klar, hier und da hagelt es Kritik angesichts der schwankenden Performance, immerhin bewertet ein Großteil der Nutzer den Titel auf Steam aber noch immer als "sehr positiv" und so sind 83 Prozent vom neuen Bethesda-Sci-Fi-RPG angetan.

Das spiegelt sich auch in anderen Zahlen wieder: Bereits zum Release am 6. September konnte der Titel über eine Million simultane Spieler auf PC, Xbox Series und in der Cloud verzeichenen – die Zahl wurde zwar nur als Gesamtheit, nicht aber für die einzelnen Plattformen konkret angegeben, auf Steam waren es aber immerhin schon einmal bärenstarke 269.177 Nutzer in der Spitze.

Schaust du über die Fehler also hinweg und gibst Starfield auch auf deinem PC-System einmal die Chance dich zu verzaubern? Oder bist du doch von den möglichen Problemen verunsichert und dem eher weniger zugeneigt? Natürlich kann ich dir nicht sagen, was hier richtig und was falsch ist, falls du aber wissen magst, ob Starfield unserer Meinung nach einen Blick wert ist, schau dir doch einmal unseren Testbericht hierzu an!