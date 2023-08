Andeutungen: Nightdive Studios CEO wirft The Darkness-Remaster für den PC in den Raum

Stephen Kick, der CEO von Nightdive Studios und Regisseur des Remakes von System Shock (2023), hat auf Twitter urplötzlich ein pikantes Detail publik gemacht, was darauf deutet, dass ein Remaster zu "The Darkness", dem Ego-Shooter aus dem Jahr 2007, in der Mache sein könnte.

Wie PCGamesN klarstellt, antwortete Kick hierbei auf einen Tweet, der darum bat, "[The Darkness] bitte eines Tages für den PC zu remastern und zu portieren". Die kurze, knackige Antwort: "ES STEHT AUF DER LISTE."

Fans des Spiels, welches einst nur für PS3- sowie Xbox 360-Konsolen zur Verfügung stand, dürfte dieses kurze Update in helle Ekstase versetzen, obwohl zum Zeitpunkt, wo diese Zeilen getippt werden, nicht einmal vollends klar scheint, was es mit der ominösen Liste eigentlich auf sich hat.

ITS ON THE LIST https://t.co/mZiEKFru7qAugust 27, 2023 See more

Nightdive Studios ist bekannt für seine modernen Überarbeitungen und Aufpolierungen älterer Spieletitel - abgesehen vom diesjährigen Remake des kultigen System Shock hat das Studio bereits an der Doom 64 (2020) Neuauflage, Shadow Man: Remastered sowie Forsaken Remastered gewerkelt. Entsprechend wäre es in Anbetracht der Historie nun wenig überrachend, wenn auch alsbald der Fokus auf The Darkness wechseln würde, was ursprünglich im Übrigen von Starbreeze Studios entwickelt wurde.

Ob Kicks Tweet aber zunächst einfach nur das Interesse von Nightdive an einem solchen Projekt bekundet oder schon eine erste Andeutung dessen darstellt, dass tatsächlich am Spiel gearbeitet wird, steht jedoch auf einem anderen Blatt Papier. Ohne einen konkreten Trailer bleibt uns leider auch nicht viel mehr als eine Reihe von wilden Spekulationen, weswegen ich vorsichtshalber erst einmal wieder meine Erwartungen zurückschraube.

Falls du gar nichts mit dem Titel anfangen kannst und die beiden Ursprungsteile für Konsole versäumt hast, lass mich dich abschließend noch einmal kurz an Bord holen: The Darkness basiert auf der gleichnamigen Comicbuchreihe von Top Cow Productions und folgt den Abenteuern von Jackie Estacado, der durch eine jahrhundertealte Kraft, die durch seine Blutlinie weitergegeben wurde, erwacht, nachdem er vom Don der Franchetti-Verbrecherfamilie zur Ermordung ins Visier genommen wurde.

Besonders der erste Teil gilt hierbei als ein echter Geheimtipp der Xbox 360- und PS3-Ära, wo er doch weitgehend positive Bewertungen einheimsen konnte und 2012 sogar als Belohnung eine Fortsetzung erhielt – die auch auf dem PC erschien!

Nun also könnte Jackie einmal mehr die Kräfte der Dunkelheit anzapfen und im überarbeiteten Grafikgewand über unsere Bildschirme hetzen, während er aus seinen kriminellen Widersachern Kleinholz macht ... oder eben auch nicht. Wie gesagt, viel mehr als den Tweet haben wir aktuell noch nicht gesehen, ich halte dich aber natürlich auf dem Laufenden und berichte, insofern es neue Hinweise zur Arbeit am potenziellen Remaster gibt.

Während ich weiter die Ohren offenhalte, solltest du es mit deinen Augen gleich tun und einmal einen Blick in unsere Bestenlisten werfen, die dir bis zur nächsten Newswelle eine Reihe erstklassiger Unterhaltungsoptionen für PS5 und Xbox Series an die Hand geben!