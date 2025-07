De bedste Samsung-mobiler 2025: De 7 telefoner, der er bedst i test

Samsung er en af de største spillere i mobilverdenen sammen med Apple, og det er der en god grund til: De laver nogle af de bedste telefoner, du kan købe lige nu. Det sydkoreanske selskabs telefoner har ofte flot design, fremragende kameraer, kraftfulde specifikationer og masser af avancerede funktioner.

De bedste Samsung-telefoner har længe været de bedste Android-telefoner, da Samsung driver sine enheder til ekstreme kapaciteter med flest funktioner, og hver Samsung-telefon får en del af denne magi. Med lanceringen af Galaxy S25 tog Samsung føringen ved at skabe den hurtigste Android-telefon, du kan købe, og Galaxy S25 Ultra har det mest imponerende kamerasæt, vi nogensinde har set.

Vi forventer også store nyheder fra Samsungs foldbare om lidt, når Galaxy Unpacked event går i gang den 9. juli kl. 16.00 dansk tid. Indtil da, kan du se vores aktuelle topliste over de bedste Samsung-mobiler baseret på det globale TechRadar-teams omfattende test og eksperterfaring.

Bedste Samsung-mobil: Toplisten

Velkommen til vores topliste, hvor vi giver dig et hurtigt overblik over alle Samsungs bedste mobiler lige nu. Her får du et kig på designet, en kort beskrivelse af, hvorfor vi kan lide telefonen, den vigtige bedømmelse, og hvor du kan købe den. Scroll ned for at læse mere om detaljerne i hver Samsung-mobil.

Bedste Samsung-mobil - bedst i test lige nu

Image 1 of 4 Samsung Galaxy S25 Ultra er den mest kraftfulde Samsung-model, der findes på markedet lige nu. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kameraappen i Samsung Galaxy S25 Ultra. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Laddningsporten! (Image credit: Future/ Jake Krol) .. och hemskärmen! (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Køb den, hvis... ✅ Du vil have mere end nogen anden telefon kan tilbyde: Der er ingen anden telefon på markedet, der kan matche alt det, Galaxy S25 Ultra kan – bortset fra muligvis Galaxy S24 Ultra. ✅ Du vil have en telefon, der er fremtidssikret: Galaxy AI-funktionerne er stadig i deres barndom, og med syv års store Android OS-opdateringer og en strøm af nye AI-funktioner på vej vil Galaxy S25 Ultra blive den første telefon, der tager skridtet ind i næste generation.

Køb den ikke, hvis ... ❌ Du har ikke brug for alt, hvad denne telefon kan: Galaxy S25 Plus kan næsten alt det samme som Galaxy S25 Ultra, men til en betydeligt lavere pris – så måske har du ikke brug for S Pen. ❌ Du foretrækker noget, der er nemmere at bruge: Samsung fortsætter med at fylde sine telefoner med flere apps, funktioner og bloatware, hvilket gør menuerne mere komplekse for hver generation. Hvis du vil have en stor telefon, der er nem at bruge, skal du i stedet kigge på iPhone 16 Pro Max.

Konklusion 📱 Samsung Galaxy S25 Ultra presser grænserne for telefonens ydeevne og tilbyder førsteklasses funktioner og markedsledende kraft. Den kommer med en premiumpris, men hvis du vil have det absolut bedste inden for ydeevne, kamerakvalitet og funktioner, er Galaxy S25 Ultra i en klasse for sig. ★★★★½

Samsung Galaxy S25 Ultra hæver standarden for, hvad en telefon kan gøre. Den slår iPhone 16 Pro Max både i batteritid og processorkraft og har en mere alsidig kamerløsning end nogen anden Android-telefon.

Design: Galaxy S25 Ultra har nu en lidt blødere form, hvilket gør den mere attraktiv, selvom den minder mere om den billigere Galaxy S25. Skærmen er vokset marginalt i forhold til forgængeren S24 Ultra, samtidig med at vægten er reduceret.

Skærm: Den fantastiske AMOLED-skærm på Galaxy S25 Ultra leverer en uovertruffen seeroplevelse uanset indhold. Der findes måske telefoner med endnu højere lysstyrke eller hurtigere skærme, men den antirefleksive belægning gør en stor forskel, især udendørs i direkte sollys.

Kamera: Med sine 3x og 5x zoomobjektiver, kombineret med et hovedkamera og et forbedret ultravidvinkelobjektiv, har Galaxy S25 Ultra den mest alsidige kamerløsning af alle telefoner. Zoomobjektiverne har ganske vist mindre sensorer, hvilket begrænser detaljrigdommen ved større udskrifter, men billedkvaliteten er stadig den bedste, vi har set fra nogen telefon.

Ydeevne: Galaxy S25 Ultra er det oplagte valg for brugere, der kræver ekstrem hurtighed. Den leverede den hurtigste ydeevne af alle de telefoner, vi har testet, både i benchmark-resultater og i virkelige scenarier som gaming og produktivitetsarbejde. Den overgår endda iPhone 16 Pro, hvilket markerer en milepæl for Android, der længe har ligget bag Apple – men ikke længere.

Batteri: Galaxy S25 Ultra klarer let to dages normal brug og en hel dags intensiv brug uden problemer. Selvom batterikapaciteten ikke er øget, er den nye Snapdragon 8 Elite-platform mere energieffektiv, hvilket giver betydeligt bedre batteritid.

Værdi: Galaxy S25 Ultra er dyr, og opgraderingerne kan virke små. Men Samsungs løfte om syv års softwareunderstøttelse, inklusive store Android OS-opdateringer hvert år, øger telefonens langsigtede værdi betydeligt. Snapdragon 8 Elite vil desuden kunne klare AI-opdateringer i flere år fremover.

Læs hele vores test af Samsung Galaxy S25 Ultra

Bedste Samsung-mobil: Bedste foldbare

Image 1 of 5 Samsung Galaxy Z Fold 6 er en dyr, men suveræn, foldbar telefon. (Image credit: Future) Matchar formen på Louvren, typ! (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Färgalternativ för Samsung Galaxy Z Fold 6. (Image credit: Future) Baksidan av Samsung Galaxy Z Fold 6. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) En närmare titt på kameramodulen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

2. Samsung Galaxy Z Fold 6 Den absolut bedste foldbare fra Samsung lige nu. Our expert review: Specifikationer Lanceret: juli 2024 Vægt: 239g Mål (åben): 153,5 x 132,6 x 5,6 mm Mål (lukket): 153,5 x 68,1 x 12,1 mm OS: Android 14, One UI 6.1.1 Skærmstørrelse (indvendig/udvendig): 7,6 tommer / 6,3 tommer Opløsning (indvendig/udvendig): c1856 x 2160 / 968 x 2376 CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM: 12GB Lagerplads: 256GB / 512GB / 1TB Batteri: 4,400 mAh Bagkameraer: 50 MP (wide angle) + 10 MP (3x zoom) + 12 MP (ultra wide angle) Selfie-kamera: 10 MP udvendigt; 4 MP indvendigt Dagens bedste tilbud Læs mere hos Dustin DK (256GB) Læs mere hos Komplett DK (256GB) Læs mere hos Komplett DK (256GB) Grunde til at købe + De bedste kameraer på en foldbar telefon + Ufatteligt mange funktioner og virker med S Pen + Utrolig kraft, den hurtigste foldbare Android på markedet Grunde til at lade være - Kameraerne er ikke lige så gode som på S24 Ultra - Meget dyr - Yderskærmen er for smal efter vores smag

Køb den, hvis... ✅ Du vil have to enheder i én: Der er en kraftfuld, men smal telefon på ydersiden og en Galaxy-tablet med S Pen indeni. Den er fleksibel og alsidig. ✅ Du har brug for en Pro-foldbar telefon: Samsung Galaxy Z Fold 6 er en ægte »Pro« mobil med masser af funktioner og multitasking. ✅ Du vil have kvalitetsfotografi: Glem alt om, at foldbare telefoner har dårlige kameraer. Galaxy Z Fold 6 tog fantastiske billeder, både på tæt hold og langt væk.

Køb den ikke, hvis... ❌ Du har et stramt budget: Med en pris på over 25.000 kroner er dette en af de dyreste telefoner på markedet. Sørg for at kigge efter tilbud, inden du køber. ❌ Du vil have en normal ydre skærm: Samsung Galaxy Z Fold 6 er mærkeligt smal. Den ser stadig godt ud, men andre foldbare telefoner har en ydre skærm, der ligner en almindelig telefon. ❌ Du har brug for den bedste kamerakvalitet: For den bedste telefonfotografering skal du kigge efter andre alternativer, såsom Samsung Galaxy S24 Ultra, som har større sensorer og 5X telezoom.

Konklusion 📱Samsung Galaxy Z Fold 6 er en alsidig mobil med få kompromisser. Den er fremragende til multitasking, tegning og Netflix-visning, og den overgår konkurrenterne. Den koster meget, men du får alt. ★★★★½

Galaxy Z Fold 6 er Samsungs kompromisløse supertelefon. Samsung tog en telefon, der allerede kunne alt, og bøjede den på midten, hvilket gjorde den til både en telefon og en mini-tablet. Den har nogle af de bedste kameraer på en foldbar enhed og er kraftig nok til at erstatte en bærbar computer. Seriøst.

Design: Galaxy Z Fold 6 er en robust og poleret foldbar telefon, der ser kompakt og stilren ud. Den er holdbar og vandtæt, og den foldes pænt og fladt sammen. Det er ikke den tyndeste foldbare telefon, du kan købe, men forskellen er minimal, og Z Fold 6 er stadig let at bære og holde. Vi ville bare ønske, at den udvendige skærm var bredere.

Skærm: Hovedskærmen er en 7,6-tommer Dynamic AMOLED 2X-skærm med en opløsning på 2176 x 1812, og den er virkelig stor og smuk. Samsung er den eneste producent af foldbare telefoner, der understøtter en rigtig præcisionspen. Bare sørg for at få den rigtige S Pen til Fold-serien. Den udvendige skærm er bredere i år end sidste år, men ser stadig ikke helt »normal« ud. Den tilbyder dog masser af plads og fungerer som en lysstærk søger, når vi tager fotos.

Kameraer: Vi sammenlignede de bedste foldbare telefoner, og Galaxy Z Fold 6 tog de bedste billeder i næsten alle situationer. Den filmede også den bedste video, vi fik fra en foldbar telefon. Den er ikke helt så god som Galaxy S24, men billederne så stadig rene og spændende ud takket være Samsungs dramatiske farvemætning.

Ydeevne: Med Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy indeni er Galaxy Z Fold 6 en af de hurtigste telefoner, vi har testet ... og det inkluderer de nyeste iPhones. Galaxy Z Fold 6 er en fremragende ydeevnetelefon, fordi det var så sjovt at spille på den store skærm eller få arbejdet gjort.

Batteritid: Vi fik mere end en dags batteritid med Galaxy Z Fold 6 ved afbalanceret brug, men at bruge den fristende inderside skærm dræner batteriet hurtigere.

Værdi: Den er utrolig dyr, men du kan få et godt tilbud, hvis du er villig til at underskrive et længere abonnement eller bytte en anden dyr telefon for at få en.

Læs hele vores test af Samsung Galaxy Z Fold 6

Fotos taget med Samsung Galaxy Z Fold 6

Image 1 of 8 Nærbillede taget med Samsung Galaxy Z Fold 6. (Image credit: Philip Berne / Future)

Madbilleder ser altid rigtig lækre ud på Samsung-mobiltelefoner. (Image credit: Philip Berne / Future) En smuk blomst med mættede farver. (Image credit: Philip Berne / Future) Fototur rundt i byen med Samsung Galaxy Z Fold 6. (Image credit: Philip Berne / Future) Nærbillede med masser af struktur og detaljer. (Image credit: Philip Berne / Future) Et rigtig dejligt sommerbillede taget med Samsung Galaxy Z Fold 6. (Image credit: Philip Berne / Future) Nærbillede og bokeh-effekt. (Image credit: Philip Berne / Future) Fin dybde på dette sommerbillede. (Image credit: Philip Berne / Future)

Bedste Samsung-mobiltelefon – bedste batteri

Image 1 of 5 Samsung Galaxy S25 Plus er den Galaxy-telefon, du bør vælge, hvis lang batterilevetid er vigtig for dig. (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future)

3. Samsung Galaxy S25 Plus Den bedste Samsung-mobiltelefon i premiumklassen. Our expert review: Specifikationer Udgivelsesdato: januar 2025 Vægt: 190g Mål: 158,4 x 75,8 x 7,3 mm OS: OneUI 7, Android 15 Skærmstørrelse: 6,7 tommer Opløsning: 1440 x 3120 pixels CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM: 12GB Lagerplads: 256GB/512GB Batteri: 4.900 mAh Bagkameraer: 50 MP (vidvinkel) + 12 MP (ultravidvinkel) + 10 MP (telefoto 3x) Selfie-kamera: 12MP Grunde til at købe + Skærmen er lys nok til sollys + Bedste batterilevetid i sin klasse Grunde til at lade være - Bedre kameraer ville have været rart - Måske lidt titanium næste gang?

Køb den, hvis... ✅ Du vil have ydeevne i topklasse: Galaxy S25 Plus har samme kraftfulde ydeevne som Galaxy S25 Ultra, med en lige så højopløst skærm og hurtigere opladning – men til en betydeligt lavere pris. ✅ Du vil have en større og skarpere skærm: Galaxy S25 Plus giver dig mere end bare en større skærm – den har også Samsung ProScaler-teknologi og den højeste pixeltæthed i S25-serien. ✅ Du vil have længere batteritid: Batteritiden er fantastisk på Galaxy S25 Plus, og den klarede sig endda bedre end Galaxy S25 Ultra i vores batteritests.

Køb den ikke, hvis... ❌ Du vil have lang zoom og bedre kameraer: Galaxy S25 Ultra har 5x zoom-kamera og en højopløst ultravidvinkelsensor, hvilket er de største fordele, den har i forhold til Galaxy S25 Plus. ❌ Du vil have enkel software: Samsungs OneUI er svært at navigere i og fyldt med funktioner, betydeligt mere kompliceret end Apples iOS – og selv Pixel 9 fra Google er nemmere at bruge.

Konklusion 📱 Galaxy S25 Plus leverer fantastisk batteritid og en stor, skarp skærm med topprestanda. Den giver dig alle Samsung-funktioner, du har brug for, uden unødvendige ekstrafunktioner.★★★★

Galaxy S25 Plus er utrolig imponerende. Det lyder måske overraskende, at Samsungs mellemmodel er vores favorit i S25-serien, men den tilbyder identisk ydeevne, den samme skarpe og farverige skærm og lige så fantastisk batteritid som Galaxy S25 Ultra. Det er svært at motivere at bruge betydeligt mere på funktioner, som næsten ingen brugere sjældent udnytter.

Design: Selvom Galaxy S25 Plus mangler titanrammen fra Galaxy S25 Ultra, fås den i flere mere attraktive farver og har stadig en premiumfølelse med en moderne æstetik.

Skærm: Galaxy S25 Plus har ikke kun en større skærm end Galaxy S25, men har også flere pixels, hvilket giver en højere opløsning end den mindre model – og den er faktisk en smule skarpere end Galaxy S25 Ultra.

Kamera: Galaxy S25 Ultra har 5x zoom, men du skal betale betydeligt mere for den funktion. Galaxy S25 Plus har i stedet en 3x optisk zoom, et fantastisk hovedkamera og et ultravidvinkellins. Takket være Samsungs fotograferingsindstillinger og AI-funktioner tager den stadig fremragende billeder.

Ydeevne: Galaxy S25 Plus leverer ydeevne i topklasse takket være Snapdragon 8 Elite til Galaxy. I vores benchmark-tests slog den ofte Apple A18 Pro-chippet i iPhone 16 Pro Max. Uanset om du vil spille eller arbejde, klarer Galaxy S25 Plus det uden problemer.

Batteritid: Galaxy S25 Plus holder længere end næsten alle andre telefoner, vi har testet, og den overgik endda den større Galaxy S25 Ultra. Den oplades desuden hurtigt og har omvendt trådløs opladning, så du kan oplade dine hovedtelefoner, når du er på farten.

Værdi: Galaxy S25 Plus blev lanceret til en pris svarende til iPhone 16 Pro, men Samsung-telefoner kan ofte findes med gode rabatter. Kig derfor rundt blandt forhandlere, din mobiloperatør eller Samsungs egen webshop, før du slår til.

Læs hele vores test af Samsung Galaxy S25 Plus

Fotos taget med Samsung Galaxy S25 Plus

Image 1 of 5 Samsung Galaxy S25 Plus fanger dine firbenede venner rigtig godt på billeder. (Image credit: Philip Berne / Future) Nærbillede og detaljer på et træ. (Image credit: Philip Berne / Future) Nærbillede og bokeh-effekt. (Image credit: Philip Berne / Future) Fototur rundt i byen. (Image credit: Philip Berne / Future) Kamerakvaliteten om aftenen! (Image credit: Philip Berne / Future)

Bedste Samsung-mobil - bedste billige