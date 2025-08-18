Google Pixel 10 Pro Fold afsløret i officiel videoteaser – her er 5 ting, du kan forvente

Google har delt en teaser-video til Pixel 10 Pro Fold

Videoen viser telefonen i sin helhed, men afslører ingen specifikationer

Lækager og rygter har givet os en god idé om, hvad vi kan forvente af telefonen

Man kan ikke lække noget, der allerede er blevet vist officielt – eller det synes i hvert fald at være Googles holdning, da virksomheden nu har teaset flere kommende modeller, hvor den seneste teaser fokuserede på Pixel 10 Pro Fold.

I en kort YouTube-video viser virksomheden telefonen forfra og bagfra og afslører en enhed, der minder meget om Google Pixel 9 Pro Fold, komplet med et stort kameramodul, der ligner to mindre kameramoduler, der er presset sammen.

Man kan også se et hul til kameraet øverst til højre på den foldbare skærm, hvilket igen matcher den tidligere model.

Der afsløres ingen specifikationer, men den medfølgende fortællerstemme spøger i stedet med glæden ved at kunne åbne en ny telefon to gange, når man køber en foldbar model (første gang, når man åbner/tænder skærmen på telefonen, anden gang, når man åbner/folder telefonen ud telefonen).

Takket være lækager og rygter har vi dog en god idé om, hvad vi kan forvente, når Google lancerer telefonen for alvor – til deres Made by Google event den 20. august – og nedenfor oplister vi fem af de største opgraderinger, vi sandsynligvis kommer til at se.

1. IP68-klassning

Selvom Pixel 10 Pro Fold måske ikke ser så anderledes ud sammenlignet med Pixel 9 Pro Fold, kan den have flere mindre synlige forskelle, herunder bedre støvtæthed.

Et læk har antydet, at Pixel 10 Pro Fold får en IP68-klassificering, hvilket betyder, at den er certificeret til at modstå vand i op til 1,5 meters dybde i op til 30 minutter og er fuldstændig støvtæt.

Pixel 9 Pro Fold har derimod en IPX8-klassificering, hvilket giver samme vandtæthed, men ingen reel støvtæthed.

At tilføje støvbeskyttelse til Pixel 10 Pro Fold ville være en stor forbedring, især da ingen af de nuværende foldbare telefoner har særlig god støvbeskyttelse. Samtidig gør det faktum, at ingen hidtil har haft særlig stor succes, os lidt skeptiske over for, om Google vil lykkes.

2. Større batteri

Ud over at mangle støvbeskyttelse har foldbare telefoner ofte problemer med batterikapaciteten, da de normalt har mindre batterier end almindelige telefoner – som til gengæld ofte har betydeligt mindre skærme at drive.

Det er ikke optimalt, men Google Pixel 10 Pro Fold kan tage et skridt i den rigtige retning, da rygter tyder på, at den kan få et batteri på 5.050 mAh. Det er en stigning fra 4.650 mAh i Pixel 9 Pro Fold og ville være en markant kapacitetsforøgelse.

Det ville også betyde, at denne telefon har et større batteri end sin hovedkonkurrent, da Samsung Galaxy Z Fold 7 har et betydeligt mindre på 4.400 mAh.

3. Camera Coach og stemme redigering

Google er en af de største aktører inden for AI, så Pixel 10 Pro Fold vil naturligvis have nogle nye AI-funktioner – og vi har hørt om to mulige sådanne.

Den mest spændende er en rygtefunktion kaldet Camera Coach, som angiveligt skal lære dig at tage bedre billeder ved at analysere de fotos, du tager, og foreslå, hvordan de kan forbedres.

Vi har også hørt om en tilstand for Conversational Photo Editing, som giver dig mulighed for at bruge din stemme eller tekst til at bede Gemini om at foretage ændringer i dine billeder, såsom at fjerne uønskede elementer eller justere baggrunden.

Disse to værktøjer bør yderligere forbedre den allerede imponerende Pixel-fotooplevelse.

4. Tensor G5-chipset

Google Pixel 10 Pro Fold vil sandsynligvis også være mere kraftfuld end sin forgænger, med flere læk – og tidligere historik – der tyder på, at den får et Tensor G5-chipsæt, der erstatter Tensor G4 i Pixel 9 Pro Fold.

Dette bør give telefonen et ydelsesløft, hvilket kan hjælpe med AI, spil og mere. Dette chipset vil sandsynligvis stadig ikke være lige så kraftfuldt som Snapdragon 8 Elite i f.eks. Samsung Galaxy S25-serien, men for de fleste brugere bør det være mere end tilstrækkeligt..

5. Bedre skærm(e)

Endelig kan Google Pixel 10 Pro Fold få en bedre skærm end den nuværende model. Mere specifikt kan den ydre skærm blive lidt større på 6,4 tommer (op fra 6,3 tommer på Pixel 9 Pro Fold). Men takket være smallere rammer optager den måske alligevel ikke mere plads.

Vi hører også, at frontskærmen kan få en maksimal lysstyrke på 3.000 nits – sammenlignet med 2.700 nits i den nuværende model. Denne lækage nævner ikke hovedskærmen, men det er sandsynligt, at den også får en lysstyrkeforøgelse, da den ellers ville være mindre lysstærk end yderskærmen.