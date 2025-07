Google Pixel 10 Pro Fold er dukket op på Geekbench

Dens score er meget lavere end Samsung Galaxy Z Fold 7

Er dog stadig en forbedring i forhold til Pixel 9 Pro Fold

Samsung har netop lanceret sin nyeste serie af Galaxy Z foldbare telefoner for 2025, med Samsung Galaxy Z Fold 7 i spidsen. Vi regner med at den næste foldbare, som bliver lanceret, vil være Google Pixel 10 Pro Fold, og den regner vi med at se i august. En tidlig test af Pixel 10 Pro Fold tyder dog på, at det ikke er den, du skal kaste dig over, hvis du er på udkig efter en foldbar telefon, hvor ydeevne er højeste prioritet. Her tyder en ny benchmark på, at du gør bedst i at købe Z Fold 7 i stedet for at vente på Googles nye foldbare telefon.

Et Geekbench-resultat for Pixel 10 Pro Fold (opdaget af NotebookCheck) viser en single-core score på 2.276 og et multi-core resultat på 6.173. I sig selv siger disse tal måske ikke så meget, men de ligger langt under de resultater, vi har set for Samsung Galaxy Z Fold 7.

Selvom Geekbench endnu ikke har opført et gennemsnitligt resultat for Z Fold 7, inkluderer de seneste resultater tal som 2.826 og 2.552 for single-core samt 9.053 og 8.639 for multi-core. Det er sandsynligt, at når der opnås et gennemsnit, vil det ligne Samsung Galaxy S25 Ultras gennemsnit, da den telefon har samme chip og mængde RAM, og det ligger på 2.878 for single-core og 9.510 for multi-core.

(Image credit: Geekbench)

Kommer ikke som en overraskelse

Alle disse tal er meget højere end Google Pixel 10 Pro Folds resultater. Vi bør dog tage Pixels resultater med et gran salt, da de sandsynligvis er lavet på en tidlig enhed, så der kan sagtens komme en masse optimeringer inden lanceringen. Og et enkelt resultat kan ligge både over og under enhedens gennemsnitlige ydelse.

Der er ikke noget særligt overraskende her, da Google Tensor G5-chippen, som telefonen sandsynligvis bruger, næppe vil kunne matche Galaxy Z Fold 7's Snapdragon 8 Elite-chip. Sådan har det været hvert år, hvor Googles chips viser sig at være mindre kraftfulde end konkurrenternes alternativer.

Dette er dog stadig en forbedring i forhold til Google Pixel 9 Pro Fold, som normalt får single-core-scores på lidt under 2.000 og multi-core-scores på omkring 4.500.

Så hvis man tager udgangspunkt i dette ene Pixel 10 Pro Fold-resultat, bør det i det mindste være en betydelig opgradering i forhold til Pixel 9 Pro Fold. Selv om det sandsynligvis ikke bliver den hurtigste telefon på markedet, plejer Pixel-mobiler at levere en god ydelse.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Vi bør finde ud af det med sikkerhed i august, da rygter pegger på den 20. august som lanceringsdagen for hele Google Pixel 10-serien.