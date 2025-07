Samsung klar med nye foldbare mobiler - Galaxy Z Fold 7 og Z Flip 7 - for første gang kommer der nu en Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Fold 7 og Z Flip 7 er landet, og de har fået selskab af en mere overkommelig klaptelefon – Samsung Galaxy Z Flip 7 FE.

Samsung har i dag præsenteret den nye generation af sine foldbare smartphones med Galaxy Z Fold7 som flagskibet. Med en større og lysere skærm, forbedret ydeevne og endnu tættere integration af kunstig intelligens, skal Fold7 løfte både produktivitet og underholdning. Den følges af den mere kompakte Galaxy Z Flip7 og en ny budgetvenlig Flip7 FE-model.

Samsung Galaxy Z Fold 7 - Ultra tynd med kraftfulde kameraer

Fold 7 er den tyndeste og letteste model i serien til dato, men alligevel den mest kraftfulde. Når den foldes ud, forvandler den sig til en 8” tablet-lignende enhed med Dynamic AMOLED 2X-skærm, op til 2.600 nits lysstyrke og forbedret multitasking. One UI 8 og Android 16 giver adgang til en række nye AI-funktioner som realtidsoversættelse, generativ billedredigering og intelligent assistent med Gemini Live – nu optimeret til det store foldbare format.

Under overfladen ligger en Snapdragon 8 Elite-processor med op til 41 procent bedre AI-ydeevne, og kameraet har fået et markant løft med 200 MP hovedsensor og AI-baseret billedbehandling, så Z Fold 7 nu kommer med samme kamera som Galaxy S25 Ultra. Fold 7 lanceres fra 16.499 kroner og kommer i farverne Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack og Mint (online-eksklusiv).

Skærm og design Galaxy Z Fold 7 er Samsungs tyndeste og letteste Fold nogensinde – blot 215 gram og 8,9 mm i sammenfoldet tilstand. Den foldbare hovedskærm er vokset med 11 procent til 8", og leverer nu op til 2.600 nits i lysstyrke – en stor forbedring fra Fold 6’s 1.750 nits. Cover-skærmen har fået bredere 21:9-format, som giver en mere smartphone-lignende oplevelse i lukket tilstand.

Kameraer Z Fold 7 er udstyret med et nyt 200 MP hovedkamera – en væsentlig opgradering fra Z Fold 6's 50 MP-sensor. Takket være den nye ProVisual Engine leverer kameraet hurtigere billedbehandling, forbedret støjreduktion i mørke og 10-bit HDR-video med dybere kontrast og mere realistiske farver.

AI og software Med Android 16 og One UI 8 får Z Fold 7 adgang til en lang række nye Galaxy AI-funktioner, herunder Gemini Live, Circle to Search, Photo Assist og AI Results View. Funktionerne er optimeret til den store foldbare skærm og muliggør avanceret multitasking og indholdsskabelse, som ikke var tilgængelig i samme grad på Z Fold 6.

Ydeevne og batteri Batteriet er fortsat på 4.400 mAh, men den nye Snapdragon 8 Elite for Galaxy-chip giver op til 41 procent bedre AI-ydeevne, 38 procent hurtigere CPU og bedre strømeffektivitet. Det giver samlet set en hurtigere og mere responsiv enhed med forbedret batteritid i praksis – især ved brug af AI-tunge funktioner.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Fold 7: Specifikationer Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy Z Fold 7 Dimensioner (sammenfoldet) 72.8 x 158.4 x 8.9mm Mål (åben) 143.2 x 158.4 x 4.2mm Vægt 215g OS One UI 8, baseret på Android 16 Hovedskærm 8 tommer 120 Hz 1968 x 2184 Cover-skærm 6,5 tommer 120 Hz 1080 x 2520 Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM 12GB / 16GB Lager 256GB / 512GB / 1TB Batteri 4.400 mAh Opladning 25 W kablet, hurtig trådløs, omvendt trådløs Bagkameraer 200 MP hovedkamera, 12 MP ultravidvinkel, 10 MP teleobjektiv (3x zoom) Frontkameraer 10MP, 10MP

Image 1 of 3 (Image credit: Blue Pixl Media) (Image credit: Blue Pixl Media) (Image credit: Blue Pixl Media)

Pris og tilgængelighed: Galaxy Z Fold7

Prisen starter ved 16.499 kroner

Galaxy Z Fold 7 kan forudbestilles fra den 9. juli og lander i danske butikker senere i juli. Priserne starter ved 16.499 kroner for 256 GB-modellen, 17.499 kroner for 512 GB og 19.999 kroner for 1 TB-versionen. Fold 7 fås i farverne Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack og Mint (kun online).

Galaxy Z Flip7 og Flip7 FE: Kompakt design og masser af AI

Image 1 of 6 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: TechRadar) (Image credit: Blue Pixl Media)

Samsung har også introduceret hele to nye telefoner i Z Flip-serien: Z Flip 7 og Z Flip 7 FE.

Galaxy Z Flip 7 bringer Samsungs AI-platform til et mere lommevenligt format med ny kant-til-kant FlexWindow. Den nye 4,1" coverskærm er ikke blot større – den understøtter nu stemmestyring, notifikationer, kamera, kalendere og endda Google Gemini direkte fra forsiden.

Den interne 6,9” AMOLED-skærm med 120 Hz opdateringshastighed suppleres af en ny Exynos 3nm-processor og et større 4.300 mAh batteri, som giver op til 31 timers videoafspilning. Kameraet er opgraderet med 50 MP vidvinkel og nye AI-værktøjer som realtidsfiltre, automatisk støjreduktion og portrætfunktioner. Flip 7 understøtter nu også Samsung DeX, hvilket gør det muligt at bruge mobilen som pc ved tilslutning til ekstern skærm.

Sideløbende introducerer Samsung Flip 7 FE – en mere tilgængelig version med mindre coverskærm og lavere pris. Den tilbyder stadig 50 MP kamera, 6,7" hovedskærm og One UI 8 med mange af de samme AI-funktioner, dog med lidt lavere specifikationer og Exynos 2400-processor.

Pris og tilgængelighed: Galaxy Z Flip 7 og Flip 7 FE

Forudbestillinger åbner den 9. juli.

Forsendelsen begynder den 25. juli.

Galaxy Z Flip 7 starter ved 9.499 kroner

Galaxy Z Flip 7 FE starter ved 7.999 kroner.

Galaxy Z Flip7 kan forudbestilles fra den 9. juli og bliver tilgængelig fra midt/slut juli. Flip7 koster 9.499 kroner for 256 GB og 10.499 kroner for 512 GB. Den fås i farverne Jetblack, Blue Shadow, Coralred og Mint (online-eksklusiv).

Flip7 FE kommer til en startpris på 7.999 kroner for 128 GB og 8.499 kroner for 256 GB og fås i sort og hvid.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Flip 7/Galaxy Z Flip 7 FE: Specifikationer Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy Z Flip 7 Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Mål (foldet) 75.2 / 85.5 / 13.7mm 85.1 x 71.9 x 14.9mm Mål (udfoldet) 75.2 / 166.7 / 6.5mm 71.9 x 165.1 x 6.9mm Vægt 188g 187g OS One UI 8, baseret på Android 16 One UI 8, baseret på Android 16 Hovedskærm 6,9 tommer 120 Hz 1080 x 2520 6,7 tommer 120 Hz 1080 x 2640 Cover-skærm 4,1 tommer 120 Hz 948 x 1048 c3,4 tommer 60 Hz 720 x 748 Chipset Exynos 2500 Exynos 2400 RAM 12GB 8GB Lager 256GB / 512GB 128GB / 256GB Batteri 4.300 mAh 4.000 mAh Opladning 25 W kablet, hurtig trådløs, omvendt trådløs 25 W kablet, hurtig trådløs, omvendt trådløs Bagkameraer 50 MP hovedkamera, 12 MP ultravidvinkel 50 MP hovedkamera, 12 MP ultravidvinkel Frontkameraer 10MP 10MP

Galaxy Watch 8-serien: Sundhed og komfort i ny indpakning

(Image credit: Peter Hoffmann)

Sammen med de foldbare telefoner lanceres også Galaxy Watch 8 og Watch 8 Classic – begge med et redesignet og slankere format. Urene er 11 procent tyndere end tidligere modeller og fås i flere størrelser og farver.

Galaxy Watch 8 og Watch 8 Classic bygger videre på Samsungs sundhedsplatform med nye AI-drevne funktioner og forbedret hardware. Urene får en funktion, der hedder Antioxidant Index, der måler kroppens niveau af carotenoider på få sekunder. Niveauet af carotenoider er en indikator for cellebeskyttelse og sund aldring, og ved at måle indholdet, får brugerne nu en konkret indikator på deres livsstil. Samtidig giver Vascular Load indblik i kredsløbets belastning under søvn, mens Energi Score kombinerer fysiske og mentale data for at vise dit daglige energiniveau.

Skærmen er op til 50 procent lysere med en maksimal lysstyrke på 3.000 nits, og det nye 3nm Exynos W1000-chipset leverer både bedre ydeevne og strømstyring. Dobbeltfrekvens-GPS sikrer mere præcis lokationssporing, og det nye "Lug"-system forbedrer komfort og pasform. Watch 8 er samtidig det første ur med Wear OS 6 og integreret Google Gemini, så du kan bruge naturlig tale til at starte træning, få vejrudsigter eller styre dine apps – direkte fra håndleddet.

Watch 8 fås i 40 og 44 mm i farverne Graphite og Silver, mens Classic-udgaven med roterende krans fås i 46 mm og farverne Black og White. Alle modeller understøtter hurtig trådløs opladning og har op til 64 GB intern hukommelse.

Image 1 of 4 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

Pris og tilgængelighed: Galaxy Watch 8-serien

Galaxy Watch8 (40 mm eller 44 mm): fra 2.999 kroner

Galaxy Watch8 Classic (46 mm): fra 3.999 kroner

Watch 8-serien kan forudbestilles fra 9. juli og bliver tilgængelig fra den 25. juli. Urene kommer i hvid og sort.