Samsung er ute med nye brettbare telefoner – Galaxy Z Fold 7 og Z Flip 7 – for første gang finnes det nå en Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Fold 7 og Z Flip 7 har ankommet, og de får selskap av en rimeligere brettbar telefon – Samsung Galaxy Z Flip 7 FE.

Samsung avduket i dag neste generasjon av sine brettbare mobiltelefoner, med Galaxy Z Fold7 som flaggskip. Med en større og lysere skjerm, forbedret ytelse og enda tettere integrering av kunstig intelligens, er Fold7 klar til å heve både produktivitet og underholdning. Den etterfølges av den mer kompakte Galaxy Z Flip7 og en ny budsjettvennlig Flip7 FE-modell.

Samsung Galaxy Z Fold 7 – Ultratynn med kraftige kameraer

Fold 7 er den tynneste og letteste modellen i serien til dags dato, men likevel den kraftigste. Når den er utbrettet, forvandles den til en 8-tommers nettbrettlignende enhet med en Dynamic AMOLED 2X-skjerm, opptil 2600 nits lysstyrke og forbedret multitasking. One UI 8 og Android 16 gir tilgang til en rekke nye AI-funksjoner som sanntidsoversettelse, generativ bilderedigering og intelligent assistent med Gemini Live – nå optimalisert for det store brettbare formatet.

Under overflaten ligger en Snapdragon 8 Elite-prosessor med opptil 41 prosent bedre AI-ytelse, og kameraet har fått et betydelig løft med en 200 MP hovedsensor og AI-basert bildebehandling, slik at Z Fold 7 nå kommer med samme kamera som Galaxy S25 Ultra. Fold 7 lanseres fra 25 990 kroner og leveres i fargene Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack og Mint (eksklusivt på nett).

Skjerm og design: Galaxy Z Fold 7 er Samsungs tynneste og letteste Fold noensinne – bare 215 gram og 8,9 mm når den er sammenbrettet. Den foldbare hovedskjermen har vokst med 11 prosent til 8", og leverer nå opptil 2600 nits lysstyrke – en stor forbedring fra Fold 6s 1750 nits. Cover Display har et bredere sideforhold på 21:9, som gir en mer smarttelefonlignende opplevelse når den er lukket.

Kameraer: Z Fold 7 er utstyrt med et nytt 200 MP hovedkamera – en betydelig oppgradering fra Z Fold 6s 50 MP sensor. Takket være den nye ProVisual Engine leverer kameraet raskere bildebehandling, forbedret støyreduksjon i mørket og 10-bits HDR-video med dypere kontrast og mer realistiske farger.

AI og programvare: Med Android 16 og One UI 8 får Z Fold 7 tilgang til et bredt spekter av nye Galaxy AI-funksjoner, inkludert Gemini Live, Circle to Search, Photo Assist og AI Results View. Funksjonene er optimalisert for den store brettbare skjermen, noe som muliggjør avansert multitasking og innholdsproduksjon som ikke var tilgjengelig i samme grad på Z Fold 6.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Ytelse og batteri: Batteriet er fortsatt på 4400 mAh, men den nye Snapdragon 8 Elite for Galaxy-brikken leverer opptil 41 prosent bedre AI-ytelse, 38 prosent raskere CPU og bedre strømeffektivitet. Totalt sett resulterer dette i en raskere og mer responsiv enhet med forbedret batterilevetid i reell bruk – spesielt når du bruker AI-tunge funksjoner.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Fold 7: Spesifikasjoner Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy Z Fold 7 Mål (sammenfoldet) 72.8 x 158.4 x 8.9 mm Mål (åpen) 143.2 x 158.4 x 4.2 mm Vekt 215 g OS One UI 8, basert på Android 16 Hovedskjerm 8 tommer 120 Hz 1968 x 2184 Frontskjerm 6,5 tommer 120 Hz 1080 x 2520 Brikke Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM 12GB / 16GB Lagring 256 GB / 512 GB / 1 TB Batteri 4.400 mAh Lading 25 W kablet, hurtig trådløs, omvendt trådløs Bakre kameraer 200 MP hovedkamera, 12 MP ultravidvinkel, 10 MP teleobjektiv (3x zoom) Frontkameraer 10 MP, 10 MP

Image 1 of 3 (Image credit: Blue Pixl Media) (Image credit: Blue Pixl Media) (Image credit: Blue Pixl Media)

Pris og tilgjengelighet: Galaxy Z Fold7

Prisen starter på 25 990 kroner

Galaxy Z Fold 7 er tilgjengelig for forhåndsbestilling fra 9. juli og vil være tilgjengelig i butikker senere i juli. Prisene starter på 25 990 kroner for 256 GB-modellen og 27 490 kroner for 512 GB-modellen. Sistnevnte modell senlges for 25 990 kroner i den innledende kampanjeperioden.

1 TB-versjonen er ikke tilgjengelig i Norge ved lansering. Fold 7 er tilgjengelig i Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack og Mint (kun på nett).

Galaxy Z Flip7 og Flip7 FE: Kompakt design og massevis av AI

Image 1 of 6 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: TechRadar) (Image credit: Blue Pixl Media)

Samsung har også introdusert to nye telefoner i Z Flip-serien: Z Flip 7 og Z Flip 7 FE.

Galaxy Z Flip 7 bringer Samsungs AI-plattform til et mer lommevennlig format med et nytt kant-til-kant FlexWindow. Den nye 4,1-tommers dekselskjermen er ikke bare større – den støtter nå stemmestyring, varsler, kamera, kalendere og til og med Google Gemini direkte fra fronten.

Den indre 6,9-tommers AMOLED-skjermen med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz kompletteres av en ny Exynos 3nm-prosessor og et større batteri på 4300 mAh, som gir opptil 31 timer med videoavspilling. Kameraet er oppgradert med en 50 MP vidvinkel og nye AI-verktøy som sanntidsfiltre, automatisk støyreduksjon og portrettmoduser. Flip 7 støtter nå også Samsung DeX, som lar deg bruke telefonen som en PC når den er koblet til en ekstern skjerm.

Samtidig introduserer Samsung Flip 7 FE – en mer tilgjengelig versjon med en mindre dekselskjerm og en lavere pris. Den tilbyr fortsatt et 50 MP-kamera, en 6,7-tommers hovedskjerm og One UI 8 med mange av de samme AI-funksjonene, om enn med litt lavere spesifikasjoner og en Exynos 2400-prosessor.

Pris og tilgjengelighet: Galaxy Z Flip 7 og Flip 7 FE

Kan forhåndsbestilles fra 9. juli.

Levering starter 25. juli.

Galaxy Z Flip 7 starter på 14 990 kroner.

Galaxy Z Flip 7 FE starter på 12 490 kroner.

Galaxy Z Flip7 er tilgjengelig for forhåndsbestilling fra 9. juli og vil være tilgjengelig fra midten/slutten av juli. Flip7 har en pris på 14 990 kroner for 256 GB og 16 490 kroner for 512 GB. Sistnevnte modell selges for 14 990 kroner i den innledende kampanjeperioden.

Den er tilgjengelig i Jetblack, Blue Shadow, Coralred og Mint (eksklusivt på nett).

Flip7 FE starter på 12 490 kroner for 128 GB og 13 290 kroner for 256 GB og er tilgjengelig i svart og hvitt. Sistnevnte modell koster 12 490 kroner i den innledende kampanjeperioden.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Flip 7/Galaxy Z Flip 7 FE: Spesifikasjoner Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy Z Flip 7 Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Mål (foldet) 75.2 / 85.5 / 13.7 mm 85.1 x 71.9 x 14.9 mm Mål (utbrettet) 75.2 / 166.7 / 6.5 mm 71.9 x 165.1 x 6.9 mm Vekt 188 g 187 g OS One UI 8, basert på Android 16 One UI 8, basert på Android 16 Hovedskjerm 6,9 tommer 120 Hz 1080 x 2520 6,7 tommer 120 Hz 1080 x 2640 Frontskjerm 4,1 tommer 120 Hz 948 x 1048 c3,4 tommer 60 Hz 720 x 748 Brikke Exynos 2500 Exynos 2400 RAM 12 GB 8 GB Lagring 256 GB / 512 GB 128 GB / 256 GB Batteri 4.300 mAh 4.000 mAh Lading 25 W kablet, hurtig trådløs, omvendt trådløs 25 W kablet, hurtig trådløs, omvendt trådløs Bagkameraer 50 MP hovedkamera, 12 MP ultravidvinkel 50 MP hovedkamera, 12 MP ultravidvinkel Frontkameraer 10 MP 10 MP

Galaxy Watch 8-serien: Helse og komfort i ny innpakning

(Image credit: Peter Hoffmann)

Sammen med de brettbare telefonene lanseres også Galaxy Watch 8 og Watch 8 Classic – begge med en redesignet og slankere formfaktor. Klokkene er 11 prosent tynnere enn tidligere modeller og er tilgjengelige i flere størrelser og farger.

Galaxy Watch 8 og Watch 8 Classic bygger på Samsungs helseplattform med nye AI-drevne funksjoner og forbedret maskinvare. Klokkene vil ha en funksjon kalt Antioxidant Index, som måler kroppens nivå av karotenoider på sekunder. Nivået av karotenoider er en indikator på cellebeskyttelse og sunn aldring, og ved å måle innholdet får brukerne nå en konkret indikator på livsstilen sin. Samtidig gir Vascular Load innsikt i belastningen på sirkulasjonssystemet under søvn, mens Energy Score kombinerer fysiske og mentale data for å vise ditt daglige energinivå.

Skjermen er opptil 50 prosent lysere med en maksimal lysstyrke på 3000 nits, og det nye 3nm Exynos W1000-brikkesettet leverer både bedre ytelse og strømstyring. Tofrekvens-GPS sikrer mer nøyaktig posisjonssporing, og det nye «Lug»-systemet forbedrer komfort og passform. Watch 8 er også den første klokken med Wear OS 6 og integrert Google Gemini, slik at du kan bruke naturlig tale til å starte treningsøkter, få værmeldinger eller kontrollere apper – rett fra håndleddet.

Watch 8 er tilgjengelig i størrelsene 40 mm og 44 mm i grafitt og sølv, mens Classic-versjonen med roterende ramme er tilgjengelig i 46 mm og svart og hvitt. Alle modeller støtter rask trådløs lading og har opptil 64 GB intern lagring.

Image 1 of 4 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

Pris og tilgjengelighet: Galaxy Watch 8-serien

Galaxy Watch8 (40 mm eller 44 mm): fra 4 490 kroner

Galaxy Watch8 Classic (46 mm): fra 5 905 kroner

Watch 8-serien kan forhåndsbestilles fra 9. juli og vil være tilgjengelig fra 25. juli. Klokkene kommer i hvitt og svart.