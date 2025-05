Google Pixel 10 er lige dukket op i en af de mærkeligste telefonlæk

Pixel 10 blev spottet i Canada

Designet ligner Pixel 9-serien

Google forventes at lancere telefonerne i august

Det er næppe nogen hemmelighed, at Google Pixel 10 vil blive afsløret engang i august – men nu har vi fået et smugkig på den kommende flagskibsmodel i en af de mere usædvanlige lækager, vi har set.

Som @MarksGonePublic (via 9to5Google) opdagede, blev telefonen set på gaderne i Vancouver, Canada, under hvad der ser ud til at være en reklameoptagelse for Pixel 10. Den største ledetråd? Flere storyboard-billeder, hvor navnet "Pixel 10" er tydeligt skrevet.

Baseret på blitz og den cirkelformede temperatursensor til højre for kameraerne ser det ud til at være en Pixel 10 Pro eller Pixel 10 Pro XL, og designet ser ikke ud til at ændre sig meget sammenlignet med Pixel 9-serien.

Der er også et glimt af en slogan, der opfordrer til at "forvente mere af din telefon". Det ser ud til, at fotografering og AI igen vil være i centrum, når Google markedsfører Pixel 10 og dens funktioner.

Kameraer og pris

Indtil videre har rygter og lækager om Pixel 10 været ret sparsomme – måske et tegn på, at dette ikke vil være en stor opgradering for serien, selvom vi forventer, at processoren får et hastighedsløft, som det er normen for en ny Pixel.

Der kan endda være nedgraderinger på visse områder: Den standard Google Pixel 10 har været rygtet til at få et tredje kamera bagpå, men de andre to sensorer vil blive reduceret i deres kapaciteter, måske for at holde omkostningerne nede.

Hvad angår omkostninger, peger et separat læk på lignende priser for Pixel 10 og Pixel 10 Pro som vi så sidste år med Pixel 9-ækvivalenterne, mens Pixel 10 Pro XL kunne koste mere, og Pixel 10 Pro Fold måske endda bliver reduceret i pris.

Som det fremgår af vores anmeldelse af Google Pixel 9 Pro Fold , startede prisen på 14.799 kroner for modellen med 256GB lagerplads, så det vil være fantastisk, hvis efterfølgeren får en lavere pris. Pixel 9-serien blev lanceret den 22. august 2024, og Google har lanceret deres nyeste telefoner omkring den dato i en årrække. Så vi forventer at se næste generation af Pixel-telefonerne nogenlunde samtidigt i år.