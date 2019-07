Sonys CEO: PS5 vil prioritere AAA-titler fremfor indie-spil

Indie-spil kommer ikke til at fylde meget ved PlayStation 5-lanceringen, idet Sonys netop har udtalt, at firmaet vil investere i marketing af større AAA-spil, nye funktioner som 8K og foklus på ”seriøse gamere”.

Kommentarerne kommer fra Sony-chefen, Kenichiro Yoshida, og er ifølge The Wall Street Journal faldet under et strategimøde. Ifølge Yoshida vil Sony prioritere markedsføring af AAA-indhold i stedet for indie-udviklere – spil som Death Stranding og The Last of Us Part 2, som meget vel bliver afgørende for, om firmaet kan holde momentum og sælge bedre end Microsofts Xbox One et til to år mere end i forhold til de sidste fem år.

Planen giver god mening, når man ser på hvor meget platformeksklusive titler betyder, når folk skal vælge en konsol. Men det kan også ses som et slag mod Indie-udviklersamfundet, som har givet Sony spil som Resogun, Hellblade: Senua’s Sacrifice og The Witness.

Uanset hvad, er øget fokus på eksklusive spil med kæmpebudgetter en strategi, som tidligere har virket for Sony. Selvom det kan virke ulogisk, kan det drive flere udviklere i armene på Sony og PS5, som repræsenterer den største spillerbase.

Hvordan ser fremtiden ud for Sonys næste konsol?

Hvor indie-spil ikke får høj prioritet af Sony i markedsføringen af deres konsol, kommer next-gen-funktioner som 8K-support og det opgraderede Solid State-drev til at fylde en del, så forvent at høre meget mere om dette op til lanceringen.

Nu vi taler om lancering, har kilder fortalt til WSJ, at vi skal forvente en lanceringsdato af den næste konsol i 2020, ligesom Sony holder øje med hvad Google gør med sin Stadia-streaming-tjeneste, som på kort eller længere basis kan udgøre en trussel.

Sony har for nyligt udtalt, at de har planer om at opgradere deres PlayStation Now-tjeneste i et forsøg på at konkurrere med Stadia, og underskrevet en aftale med Microsoft, som skal fremme Azure-platformen til netop dette formål.

Slutningsvis venter vi naturligvis blot stadig på, at Sony officielt afslører navnet på konsollen og viser den frem for verden – noget vi havde håbet var sket under dette års E3-messe, men som ikke skete. Nu forventer vi i stedet, at Sony vil vise systemet frem senere på året eller i starten af 2020.