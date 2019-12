PS5: Alle spillene, specs, nyheder og rygter vedrørende PS5

Næste generation af Sonys PlayStation-konsol hedder officielt PS5 (PlayStation 5), og den lander i slutningen af 2020.

I begyndelsen af 2019 fortalte Mark Cerny, chefarkitekten bag Sonys næste konsol, at virksomheden arbejder på efterfølgeren til PS4 Slim og PS4 Pro. Til trods for at han dengang ikke kom med noget navn eller udgivelsesdato, kastede Cerny stadig lidt lys over nogle af de muligheder, vi kan forvente fra hans hardware.

Vi fandt eksempelvis ud af, at PS5 stadig vil kunne afspille skiver - men hvad angår selve hardwaren og hvordan denne passer sammen med fremtidige planer om at streame spil, fik vi ikke meget at vide. De sidste par måneder har Sony dog givet os lidt flere detaljer om et PS5-udgivelsesvindue, navnet på konsollen og et par detaljer omkring funktioner.

Samtidig har nogle lækager, i form af et Sony-registreret patent, som ser ud til at afsløre formen på PS5, indgange og køleråbninger – dette er sidenhen blevet bekræftet som værende et PS5 dev kit. VI forventer dog, at det endelige design vil se noget anderledes ud, når PlayStation 5 lanceres i slutningen af 2020.

I takt med at vi nærmer os 2020, kan Sony næppe holde de sidste detaljer hemmelige længere – især fordi Microsoft officielt vil afsløre deres Xbox Series X. Vi har dog allerede rigeligt at forholde os til i forhold til rygter omkring hardwaren, mulige next-gen-spil og officielle funktioner. Her er alt hvad vi ved om PS5 indtil videre, oghvad vi håber på at blive afsløret, som vi nærmer os lanceringen.

PS5: key facts

Hvad er det? The Sony PS5 will be the next-gen PlayStation console, replacing the PS4 Slim and PS4 Pro.

The Sony PS5 will be the next-gen PlayStation console, replacing the PS4 Slim and PS4 Pro. Hvornår bliver den lanceret? "Holiday 2020" Det betyder oktober til december 2020.

"Holiday 2020" Det betyder oktober til december 2020. Hvad kan vi spille på den? Kun få titler er blevet bekræftet, men forvent at alle Sonys store serier, såvel som eksklusive spil, såsom Ghosts of Tsushima.

Kun få titler er blevet bekræftet, men forvent at alle Sonys store serier, såvel som eksklusive spil, såsom Ghosts of Tsushima. Får PS5 VR? Helt sikkert. Næste generation er kompatibel med PSVR og der desuden rygter om PSVR 2.

Helt sikkert. Næste generation er kompatibel med PSVR og der desuden rygter om PSVR 2. Hvad kommer den til at koste? PS4 og PS4 Pro kostede begge 399 Euro ved lanceringen. Vi forventer at PS5 kommer til at koste lidt mere. Lækager har antydet, at prisen kommer til at ligge på 499 euro.

PS5 lanceringsdato

Sony har officielt bekræftet lanceringsvinduet for PS5 som værende "Holiday 2020", hvilket betyder et sted imellem oktober og december 2020 – lige i tid til julesalget.

En lækage antyder, at datoen bliver d. 20. november 2020, men dette er ikke blevet bekræftet. Det er dog midt i perioden og med god tid til jul, er der rigeligt tid til at få langet en masse konsoller over disken. Dette gør PlayStation 5 til en direkte konkurrent for Microsofts Xbox Series X (tidligere kendt som Xbox Project Scarlett), som udkommer i samme periode.

PS5 pris: hvad kommer den til at koste?

(Image credit: Kojima Productions)

Sony har endnu ikke bekræftet pris på PS5, så vi kan ikke sige med sikkerhed, hvad den kommer til at koste. Der har dog været rygter. En lækage har antydet, at konsollen vil koste 499 dollars ved lanceringen i Nordamerika. Dette skal naturligvis tages med et gran salt, men det ville være en velkommen nyhed, da konsollen så kun kommer til atkoste 100 dollars mere end PS4 og PS4 Pro. Vi forventer, at konsollens pris matcher den hardware, som sidder inden i maskinen, men Sony må også have konkurrencen med Microsoft for øje. Det er usandsynligt, at Microsoft vil begå samme fejl, som de begik med sidste generation af Xbox One, som var uforholdsmæssigt dyr, så Sony skal sikre sig, at de ikke begår en lignende fejl og bliver slået på prisen

PS5 specs

Ghost of Tsushima (Image Credit: SuckerPunch)

Specialdesignet 8-core AMD chipsæt (baseret på tredje generation Ryzen-arkitektur og med Navi GPU)

SSD lager

Bagudkompatibel med PS4-spil og PSVR-hardware

3D audio

8K TV-understøttelse

Hvad gemmer PS5 under sin skal? Vi ved ikke ret meget om hardwaren i PlayStation 5, men her er hvad vi ved indtil videre.

Den indbyggede AMD chip bestående af både CPU og GPU kan håndtere ray tracing, en avanceret teknologi som giver realistiske lyseffekter og gør computerspil endnu mere virkelighedstro. Her er tale om en teknik fra Hollywood, som allerede bruges i store film med masser af computergenererede scener, og giver en helt ny grad at realisme. Ray tracing klares af den indbyggede GPU-hardware og ikke software, fortalte Mark Cerny til Wired.

”Der er indbygget ray-tracing-acceleration i GPU-hardwaren” forklarede Cerny. Med 8K TV-understøttelse får vi lang mere detaljerede teksturer, og langt større også. Nyheden om et specialdesignet SSD-drev passer godt ind – blot fordi spil bliver mere komplekse, behøver de ikke tage længere tid a t loade ind. Det forventes, at den nye SSD er 19 gange hurtigere end traditionelle SSD-drev (men hastighedsforskellen imellem SSD og et optisk drev taget i befragtning, skal alle spil installeres). Med SSD-drev bliver det desuden muligt for udviklerne at reducere størrelsen på installerede spil, da ”der er ikke behov for at duplikere data for at kompensere for langsomme søgetider på optiske drev og almindelige harddiske.”

PS5 vil dage nytte at forsimplet datahåndtering grundet sit SSD-drev, og dette vil lade spillerne have mere kontrol over installation og sletning af spil. Spillere vil kunne installere eller fjerne specifikke dele af et spil. Så i stedet for at installere det fulde spil, kan du nøjes med at installere single-player-delen først og senere tilføje multiplayer, eller omvendt.

Uncharted 4: A Thief's End (Image Credit: Naughty Dog)

Fysiske spil til PS5 bruger 100 GB optiske diske, der afspilles fra et optisk drev, som samtidig fungerer som 4K Blu-Ray-afspiller. Næste generation af hardwaren kan desuden prale af en helt opdateret brugerflade.

Da han talte med Wired om den nye brugerflade, sagde Cerny: "Selvom det vil være ret hurtigt at starte et spil, ønsker vi ikke, at spilleren skal starte spillet, se hvad der sker, starte spillet, se hvad der sker.

Multiplayer-spilservere vil give konsollen information om igangværende aktiviteter, som du kan tislutte dig, samt hvilke belønninger du muligvis får for at gennemføre dem - alle disse valg vil være synligee i brugerfladen. Som spiller hopper du bare lige ind i hvad du har lyst til. "

Også lyden får en ny "guldstandard" på PS5 ifølge Cerny. Dette er takket være en ny lydmotor, der leverer forbløffende god lyd - især hvis du bruger hovedtelefoner. Selvom detaljerne endnu er uklare, kan du forvente noget, de rminder om oplevelsen med en Dolby Atmos-opsætning.

Sonys PS5 next-gen-konsol vi desuden byde på forbedret ydelse ved cloud-gaming og ”dramatisk forbedret kraft i forhold til rendering af grafik.” Dette stammer direkte fra firmaet selv, da de gav et smugkig under et internt strategimøde.

I en udtalelse, som blev sendt ud efter præsentationen, kom Sony ned ”to nøgleord for PlayStations fremtid – ”indlevelse” og ”sømløs”. Indlevelsen ”skabes via drastisk forbedrede hastigheder af renderingen af grafikken, hvilket opnås via mere computerkraft og specialdesignede ultrahurtige SSD-drev”.

Firmaet understrede desuden vigtigheden af planerne for cloud-gaming med Playstation Now, og satser overraskende endnu mere på den knap så benyttede Remote Play-funktion ved at sige, at ”videreudviklingen af denne vil i fremtiden byde på en sømløs spiloplevelse, når som helst og hvor som helst.”

Remote Play er allerede en del af PS4 og lader dig streame spil direkte fra din konsol til en computer, smartphone, tablet eller den håndholdte PS Vita. Men Sony udtaler, at de fremadrettet vil ”benytte de seneste computer-, streaming-, cloud- og 5G-teknologier”, så denne og ydelsen på PlayStaton Now forbedres. Er det ikke nok, har Sony bekræftet, at PS5 kraftfulde bagudkompatibilitet vil lade dig spille online med PS4-spillere.

Der går desuden rygter om, at PS5 vil kunne spille spil fra PS3, PS2 og den originale PlayStation, hvilket betyder at biblioteket rækker helt tilbage til midten af 90’erne.

PS5 design

(Image credit: Lets Go Digital)

Vi har endnu ikke fået designet af PlayStation 5 at se, men skal vi tage flere lækager for troende, vil Sonys næste generations konsol have et meget andet look end sine forgængere.

Ovenstående billede kommer fra Let's Go Digital og er baseret på et fotografi taget i al hemmelighed, som blev modtaget af Zone of Tech, og skulle vise hvordan en angiveligt ægte og fungerende PS5 til udviklere ser ud. Billedet er taget på kontoret hos en anonym PS5-udvikler.

Er billedet ægte, bekræfter det mange af de lækkede rygter og billeder vi indtil videre har set af PlayStation 5s hardware-design, som viser et usædvanligt V-formet hulrum samt masser af ventilation.

Hvad kan vi så se ud fra billedet? Der er et antal knapper: On / Standby, Reset, Eject (til Blu-ray-drevet i stand til at læse 100GB-skriver i to lag), Systeminitialisering og netværksinitialisering, alt på fronten i venstre side. Der er også en række statuslamper, nummereret fra '0' til '7', som sandsynligvis henviser til CPU-kernerne, men der kan også være tale om statuslys for tilsluttede controllere.

I højre side er der 5 USB-porte (en USB 2.0- og fem (sandsynligvis) USB 3.0-porte - den sidste port dækkes af et kabel) samt en USB Type B-port. En lille cirkel ovenover kunne godt være et kamera, der er indbygget i konsollen, hvilket passer med tidligere patentansøgninger. Interessant nok ligner det gummifødder på oversiden af



konsollen, hvilket antyder, at udviklere opfordres til enten at vende konsollen i forhold til stresstests og bekvemmelighed, eller at stable dem, når de arbejder på krævende spil.

Selv hvis vi antager, at dette er et ægte PS5-udvikler-kit, kan det kun bruges til gætværk i forhold til det endelige design af konsollen, i stedet for at forvente, at den endelige maskine kommer til at se således ud. Udvikler-kits er specielt designet til at være robuste og til at understøtte en konsol, der arbejder under ekstrem belastning, således at udviklere kan presse deres kreationer maksimalt uden at ødelægge hardwaren, de arbejder på. Maskinen er på dette stadie samtidig designet til at finde fejl i det endelige design, som ender ude hos forbrugerne. Fordi Sony har et helt år til lanceringen af PlayStation 5, er der stadig masser af tid for dem til at skabe noget, der ser lidt mere alien agtigt ud.

PS5 bliver også en 4K-Blu-ray-afspiller– derfor giver det mening

PS5 controller

(Image credit: Japanese Patent Office/Sony)

PS5 får ifølge Sony sin egen controller. PS5 controller (vi kender ikke det officielle navn endnu) vil indeholde haptisk feedback, som skal erstatte rumble-teknologien i DualShock 4.

Målet er at forbedre controllerens fysiske feedback og herved spillerens indlevelse

PS5 controller får også skulderknapper som tilpasser sig, som ifølge Sony er ”indkorporeret i skulderknapperne (L2/R2)”. Disse nye tilpasningsbare knapper vil lade udviklerne programmere modstanden i knapperne for at give en mere virkelighedstro simulation.

Men hvordan vil den se ud? Ifølge et Sony-patent for en ny controller, som først blev offentliggjort af det japanske patentkontor (via VGC), kan controlleren til PS5 meget vel komme til at ligne DualShock4, men med nogle bestemte forskelle.

For det første ser PS5 controlleren lidt større ud, har indbygget mikrofon, større skulderknapper, ingen indbygget LED-bar og mindre styrepinde. Det ser også ud til at micro-USB-porten fra DualShock 4 er erstattet med en USB-C-port, som er placeret i toppen i stedet for bunden af controlleren.

Den manglende LED-bar får os til at sætte spørgsmålstegn ved, om PS5 kan spore controlleren sammen med PSVR og PS Camera-spil. Normalt klares dette via PS Camera, så vi håber, at konsollen vil kunne spore controlleren på en anden måde, da det ellers vil gå ud over kompatibiliteten – med mindre Sony naturligvis gør sig klar til skiftet til PSVR2. Det virker dog ikke sandsynligt, da Sony har lovet, at PS5 vil være bagudkompatibel med PSVR. Det ser samtidig ud til, at udgangen til stereo-headset og udvidelseport i bunden af headsettet er blevet erstattet af to større cirkulære indgange. Vi tænker, at disse stadig skal bruges til at tilslutte headset, men der kan også være tale om indgang til hovedtelefoner og mikrofon, for at forbedre understøttelsen af disse. Der er også et rektangulært design, som ser ud til at passe til headsettet, som potentielt er for at gøre den kompatibel med docken. Men igen er her endnu blot tale om spekulation.

PS5 controller: lanceringsdato, nyheder og rygter

PS5 spil

(Image credit: Naughty Dog)

Hele PS4-biblioteket, herunder også PSVR-spil, vil kunne spilles på PS5. Så meget ved vi indtil videre. Men vi er også begyndt at høre mere om bekræftede – og rygtede – PS5-spil. På nuværende tidspunkt kan alle eksklusive spil til PS4, såsom Ghost of Tsushima og The Last of Us 2, regne med at kandidere til PS5 cross-gen opgraderinger. Men vi har også hørt snak om en fortsættelse til Horizon Zero Dawn og et nyt God of War-spil, så vi regner at se begge disse på PS5.

Men hvad med tredjepartstitler? Vi har fået bekræftet, at næste spil fra Gearbox, Godfall, vil udkomme eksklusivt til PS5, ligesom det er tilfældet med en ny titel fra Bluepoint Studios. Hertil skulle Ubisoft have bekræftet, at Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine, og Gods and Monsters alle kommer til Xbox Series X og PlayStation 5.

I mellemtiden har Electronic Arts bekræftet, at Battlefield 6 er på vej, og at det vil komme til næste generations konsoller – dette betyder meget vel Ps5. Ingen titler er endnu blevet bekræftet som værende PS5-lanceringstitler, men vi forventer, at Sonys egne spil vil være med fra starten. Dertil har Sony bekræftet, at de vil prioritere AAA-titler fremfor indie-spil i et forsøg på at fokusere på ”seriøse gamere”.

PS5-spil: alle spillene, de bekræfte og forventede til PlayStation 5

Hvad med PS5 Pro?

(Image credit: Shutterstock)

Et rygte går på, at Sony vil skære ind til bene og lancere både PlayStation 5 og PlayStation 5 Pro på samme tid.

Ifølge Wccftech, skulle rygtet stamme fra den anerkendte spiljournalist Zenji Nishikawa, som kom med påstanden i en ny video på sin YouTube-kanal, og selvom dette normalt ikke bør tages for en stensikker kilde, har Nishakawa før haft held med sine forudsigelser ang. PS4 Pro og Switch Lite.

Ifølge Nishikawa, vil PS5 Pro komme til at koste omkring 100-150 dollars mere end den almindelige PS5. Ifølge rapporten vælger Sony denne tilgang, ”i anerkendelse a interessen for en high-end model og vil give spillerne hvad de efterspørger helt fra starten af den nye generation”.