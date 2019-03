Xbox Two: hvad vi forventer at se i den nye Xbox

Igennem de sidste par år har en ny Xbox ikke været andet end en drøm. Vi har håbet, at Microsoft arbejdet på den næste Xbox og sågar forventet at det var tilfældet, men først for nyligt fik vi beviser for, at det var tilfældet.

Nu kan vi med sikkerhed sige, at der ikke kun er en ny Xbox – Xbox Two – under udvikling, men også at den nok er tæt på at blive afsløret (samt at der er mere end én ny konsol i horisonten).

Den officielle historie begyndte sidste år, da Xbox-direktøren Phil Spencer fortalte tusindvis af besøgende til E3 2018 , at konsollen – eller mere bestemt en serie af konsoller var under udvikling: ”Vores hardware-folk er dybt begravet i udviklingen af næsten generation af Xbox-konsoller, hvor vi igen vil levere på vores løfte om at sætte standarden for konsol-gaming.”

Siden er detaljerne vedrørende Spencers annoncering langsomt begyndt at boble rundt omkring på nettet. Først fik vi et kodenavn for serien – Xbox Scarlett – og nu hører vi så rygter om de første spil, som er designet til den næste generation af Xbox: The Elder Scrolls 6 , Cyberpunk 2077 og Halo Infinite .

Men den måske største afsløring er en ny lækage, som hævder at have specifikationerne på de kommende konsoller fra næste generation (med kodenavnene Anaconda og Lockhart).

Rapporten hævder desuden, at disse konsoller vil blive annonceret under E3 2019, og rygtes derefter lanceret i 2020.

I mellemtiden går der også rygter om en Xbox One S uden diskdrev, som siges at blive lanceret til maj i 2019.

[opdatering: Den skivefri Xbox One S siges at komme til salg på globalt plan fra d. 7. maj .]

Hvad er seneste nyt omkring Microsofts næste Xbox?

Takket være en konstant roterende rygtemølle ved vi allerde, at Microsoft arbejder på en skivefri version af Xbox One S (med kodenavnet Xbox Maverick). Og selvom vi vidste, at konsollen nok ville komme i 2019, viste vi ikke hvornår før nu.

Ifølge en rapport fra Windows Central , vil den skivefri Xbox One S All-Digital lanceres globalt d. 7. maj 2019. Med afsløringen fulgte nogle mockup-billeder af æsken, dem kan du se herunder.

Microsoft ønskede ikke at forholde sig til rygterne.

Photoshop-mockup af Xbox One S All-Digital edition. (Image credit: Windows Central)

“Vi kommenterer ikke på rygter eller spekulation," udtalte en talsperson fra Microsoft, da vi bad dem om en kommentar.

Xbox To nyheder og rygter

Skivefri Xbox One S

Ifølge Windows Central vil den rygtede Xbox One S (med kodenavnet Xbox Maverick) udkomme i år, og officielt hedde ”Xbox One S All-Digital Edition” og er ikke en del af næste generations Scarlett-familie. Eftersigende skulle forudbestillingerne af den nye konsol begynde i april, imens konsollen kan købes til maj.

Har du allerede en stor samling fysiske spil, skal du ikke være bange. Ifølge en ny rapport fra Thurrott , vil Microsoft starte et ”disc-til-digital”-program, hvor du kan få ombyttet dine fysiske skiver til digitale downloads. Dertil vil vi ifølge Windows Central også komme til at se en speciel Fortnite Edition af konsollen.

Lækkede specifikationer

Takket være en rapport fra et fransk gaming-site, har vi måske allerede specifikationerne på de to konsoller, Lockhart og Anaconda.

Ifølge rapporten fra JeuxVideo , bliver de to næstegenerationskonsoller afsløret til E3 2019 – vi kender dem indtil videre under navnene Lockhart og Anaconda.

Samtidig hævder hjemmesiden, at de specifikationer som blev lækket sidste år, ikke er så langt fra sandheden og hvad vi kan forvente at Microsoft vil afsløre senere i år.

Ifølge rapporten bliver Lockhart adgangsmodellen, med en lavere ydelse og derfor også lavere pris. Men det måske mest interessante er, at den ikke får noget diskdrev – og fungerer i teorien som en streaming-maskine til digitale spil, apps og anden media.

Samtidig bliver Anaconda et langt mere high-end-system med meget høj ydelse og en højere pris – på samme måde som det var tilfældet med Xbox One X ved dennes lancering.

Begge konsoller vi være udstyret med SSD-harddiske, som skal forbedre den overordnede ydelse og loading-tider.

Begge konsoller vil ifølge rapporten blive lanceret i 2020 sammen med Halo: Infinite (som er en af generationens lanceringstitler).

Hvordan så specifikationerne, som blev lækket sidste år, så ud?

Xbox Lockhart specifikationer:

CPU - Custom 8 Cores (16 zen threads 2)

GPU - Custom NAVI 4+ Teraflops

RAM - 12GB of GDDR6 memory

Lagerplads - SSD 1TB NVMe 1 + GB / s

Xbox Anaconda specifikationer:

CPU - Custom 8 Cores (16 zen threads 2)

GPU - Custom NAVI 12+ Teraflops

RAM - 16GB of GDDR6 memory

Lagerplads - SSD 1TB NVMe 1 + GB / s

Hvordan vil streaming fungere?

Rygterne omkring en ren-streaming-Xbox startede med at dukke op allerede i juli 2018 . og vi ved nu langt mere, om hvordan det rent teknisk kan fungere.

Ifølge en ny rapport vil Xbox Scarlet Cloud benytte sig af en semi-specialudviklet AMD Picasso-chip. Lyder denne APU bekendt, er det fordi, at det er samme Chip AMD ventes at introducere med sin næste generation af Ryzen 3000 mobil-processorer, som for nylig blev spottet i et par HP laptop benchmarks og sågar i en kommende Surface Laptop med AMD-indmad .

Den nye Xbox til streaming vil dog ikke kun drives af en laptop-CPU. Microsoft vil uden tvivl fjerne unødvendige komponenter og skabe en specialdesignet indpakning til deres kommende konsol. Interessant nok skulle denne nye chip give endnu bedre ydelse i forhold til strømforbruget, hvorfor den vil kunne passe ned i en endnu mindre formfaktor end Xbox One S og Xbox One X .

Selvom vi gerne ser, at den nye konsol er klar til E3 2019, er arbejdet ikke så fremskredent, at vi næppe kan forvente at se den nye konsol i år.

Ifølge Jez Corden fra Windows Central , er det for tidligt at forvente den nye Xbox inden for to år, men den vil nok stadig være bagudkompatibel med resten af Xbox-familien.

Interessant nok er 2019 til 2020 også omtrent samme tidspunkt, analytikerne forventer, at Sony vil lancere deres PlayStation 5 .

Spørger du os, vil vi svare, at vi finder det usandsynligt, at Microsoft vil lade Sony lancere en ny konsol, uden at de selv svarer igen med deres egen inden for et års tid. Men vi mener heller ikke, at Microsoft vil forsøge at komme Sony i forkøbet, når vi tænker på, at deres ægte 4K-gaming-konsol endnu ikke har været på gaden i meget længere end halvandet års tid.

Med det sagt, er der intet, som forhindrer os i at tænke fremad mod den næste Xbox og hvad den vil bringe – sammenkædet med information fundet rundt omkring på nettet.

De næste Xbox-konsoller hedder 'Anaconda' og'Lockhart'

Ifølge Windows Central kommer der to nye konsoller på samme tid som ”Scarlet Cloud Xbox-konsollen”. Disse hedder 'Anaconda' og 'Lockhart' .

”Anaconda” ventes at erstatte den nuværende Xbox One X-model, og vil få et SSD-drev, som skulle forbedre frameraten og give et overordnet boost til den grafiske ydelse. ”Lockhart” er omvendt efterfølgeren til Xbox One S – og er det billigere alternativ.

Vil gemme på imponerende indmad

Et jobopslag antydede, at Microsoft er godt i gang med den næste Xbox. Firmaet søger en senior electrical engineer, som skal ”blive en del af hvad der er på vej” inden for Xbox-hardware.

Xbox søger en ingeniør til at ”lede DRAM-løsningerne for Xbox-konsol-hardware udviklings-teamet” og tilføjer at ”DRAM-løsninger inkluderer DDR3, GDDR5, GDDR6 og fremtidige DRAM-teknologier.”

Personen vil komme til at arbejde på ”nuværende og fremtide Xbox-designprojekter.” Det blev allerede antydet i 2017, da Jez Corden påstod, at Microsoft allerede arbejdede på den næste Xbox. Dette opslag bakker op om disse rygter.

Andrew House taler om næste generation

Tidligere PlayStation-chef, Andrew House, har talt om fremtidens spilkonsoller under et GamsBeat Summit i Californien. Selvom House ikke var villig til at gå i detaljer omkring den næste PlayStation, sagde han, at han tror, at fysiske medier vil eksistere i noget tid endnu, takket være behovet for at nå ud til nye markeder. Man må gå ud fra, at dette også er relevant for de kommende Xbox-konsoller.

Under sit interview udtalte House, ”Jeg har ingen konkret viden om dette, men min fornemmelse er, du vil se fysiske medier i industrien et stykke tid endnu. Hvis du vil nå ud til markeder under udvikling, er det ikke en dårlig idé at satse på disse traditionelle fysiske medier.”

Til trods for dette, tror House også, at streaming bliver stort i fremtiden inden for gaming – noget der ligger fint i tråd med Microsofts Phil Spencer, som understregede behovet for en ”Netflix til computerspil.” Dette vil for næste generation være den naturlige forlængelse af den download-baserede Xbox Game Pass.

En konsol kun til streaming

Nye rapporter fra Thurrott antyder, at vi måske kommer til at se en konsol kun beregnet til streaming, som vil blive lanceret sammen med Xbox Two. Denne skal grundlægge Microsofts sideløbende streaming-model som sin helt egen fuldbyrdede spiloplevelse.

Den vil blive solgt som et billigt alternativ, takket være de mere lempelige krav til hardwaren, da streaming af spillene foregår direkte fra skyen – måske dyrere end en almindelig streaming-boks, men billigere end de andre Xbox-konsoller. Det er temmelig sikkert, at det kræver et månedligt abonnement, at få adgang til Xbox-spilkataloget i skyen.

Heldigvis forventes alle spil til næste generation at kunne køre på begge konsoller (det kunne hurtigt blive forvirrende). Og hvis Microsoft formår at forbedre forsinkelsen, som på nuværende tidspunkt holder deres streaming model tilbage, kan vi godt se det gå hen og blive et hit.

...men streaming bliver ikke den eneste måde at spille på

Den gode nyhed er, at selvom Microsoft arbejder hårdt på at udvikle en streaming-løsning til spil kaldet Project xCloud, vil den ikke erstatte traditionelle konsoller. Ifølge et nyt indlæg på Xbox Wire , ønsker Microsoft, at Project xCloud kan give spillere et valg omkring hvor de vil spille. Hvis TV’et er optaget, kan du spille på din gamle computer. Hvis den også er optaget, kan du bruge di telefon eller sågar din Nintendo Switch!

Men uanset hvor du spiller, vil der altid være plads til konsoller, siger Microsoft: ”Vi udvikler ikke Project xCloud som en erstatning for spilkonsoller, men som en måde at give spillere samme grad af valg og fleksibilitet, som musikelskere og filnørder nyder i dag. Vi tilføjer flere måder at spille Xox-spil på. Vi elsker hvad der er muligt, når en konsol er forbundet til et 4K TV med fuld HDR-understøttelse og surround soud – dette er stadig en fantastisk måde at opleve konsolspil på. Vi går også ind for, at gamere får muligheden for selv at vælge hvor og hvordan de vil spille.”

Hvad kommer den nye Xbox til at hedde?

Det sværeste ved at kigge ind i fremtiden er at gætte hvad konsollen kommer til at hedde, takket være den tidligere navngivning. Microsoft kommer ikke til at forlade Xbox-navnet lige med det samme, men hvad den skal hedde mere end det, er svært at sige. Det er temmelig usandsynligt, at den nye Xbox beholder kodenavnene Xbox Scarlett, Xbox Anaconda eller Xbox Lockhart.

Er der tale om en helt ny konsolgeneration, vil det give mening at kalde den Xbox Two, men Xbox 720 gav også engang god mening, så lad os ikke låse os fast på noget endnu. VI ville desuden ikke blive helt overraskede af en Xbox Zero – eller sårgar Infinite, som samtidlig flugter med det næste Halo -spil.

Streaming-konsollen vil måske også helt droppe den nummererede navngivning – hvad siger I til Xbox Cloud?

Hvad vil den næste Xbox være i stand til?

Det er noget lettere, at gætte på hvilke funktioner vi kommer til at se i den næste Xbox. Xbox One X var et stort spring frem for Microsoft og bragte ægte 4K-gaming og PC-lignende ydelse til en konsol. Det er i øjeblikket den kraftigste konsol på markedet, så hvad kan Microsoft gøre herfra?

En kraftig konsol fokuseret på spil

Vi håber, at Microsoft har lært en masse fra den besværlige lancering af Xbox One.

Xbox One havde ikke fordelen af at være den eneste HD-konsol på markedet, som Xbox 360 havde, og dens lancering endte med at blive forplumret af en Kintect-pakke, som pressede prisen alt for højt op.

Som et resultat heraf, tog og beholdt PlayStation 4 -førertrøjen hvad angik markedsandele.

Microsoft har helt sikkert adresseret mange af disse problemer med Xbox One X. Det er et stykke hardware, som stort set kun er fokuseret på spil og du tvinges ikke til at købe noget hardware med, som du ikke har brug for. Rent faktisk endte Microsoft med helt at droppe Kinect. VI forventer at dette nye fokus fortsætter i fremtiden.

Budget og premium-pakker

Med One S og One X omfavner Microsoft både en iterativ og en opdelt model. Firmaet lancerer løbende ikke blot forbedret hardware, de understøtter også tidligere versioner af konsollen, og lader dem eksisterer som budget-pakker.

Som eksempel kan nævnes den stadig dyre One X (meget dyrere end PS4 Pro ), men Xbox One S fremhæves stadig som et værdigt og attraktivt prissat alternativ, som kan opskalere til 4K og spille alle de samme spil fra denne og forrige generationer.

Men når en konsol først har været budget-modellen i en periode, falder den også i glemsel. Vi har allerede set dette med den originale Xbox One og det kan meget vel ske, at Xbox Two vil have samme effekt på Xbox One S.

Vi forestiller os, at Microsoft gerne vil have en vis del af markedet til Xbox One X (eller i det mindste 4K TV), før de lancerer Xbox Two, men når konsollen endelig bliver lanceret, vil det alligevel næppe føles som samme spring, som det var at gå fra Xbox 360 til Xbox One.

En ekstra konsol med fokus på streaming, kan desuden være et godt billigt alternativ, idet den påkrævede hardware for at streame fra skyen er billigere.

Man prøver sig frem, i stedet for at hoppe ud i det ukendte

På nogle områder finder vi det rimeligt at forvente, at vi langsomt bliver fodret med den teknologi, som ender med at finde vej til Xbox Two.

Dette giver Micrsoft den fordel, at de over tid kan se hvad der fungerer og hvad der ikke gør, i stedet for at tage et stort spring ud i det ukendte med et nyt stykke hardware.

VR og AR-support er en mulighed

Vi har lært, at visse ting er uinteressant for denne konsolgeneration, såsom bevægelsesfølsomt grej og touch-skærme, men nye teknologier som VR og AR har vist sig at være et interessant område for udviklere. Microsoft har allerede bekræftet, at Xbox One X vil understøtte Windows 10 virtual and mixed reality headsets , men har ikke fulgt op på dette. De var da også aldeles fraværende fra konsollens præsentation under E3 2017 og vi har stadig mange ubesvarede spørgsmål.

Hvis PlayStation VR fortsætter med at tage til i styrke, forventer vi at Microsoft vil blive mere tydelige på hvor Xbox One X står i forhold til disse headsets samt mere aktive i forhold til at udvikle teknologien til dens efterfølger. Xbox Two kan meget vel blive HoloLens-konsollen. Hvis teknologien flopper, kan Microsoft let udfase den fra dens næste generation, som det var tilfældet med Kinect, men nok mere diskret og uden at det påvirker salgstallene.

Hvis 4K-grafikken på Xbox One X ikke formår at give konsollen så bred en appel, som Microsoft håber, tænker vi, at det næppe kommer til at fylde lige så meget i markedsføringen af Xbox Two, selvom det stadig er en del af pakken.

Den seneste og bedste audiovisuelle teknologi

Microsoft har på det seneste været ivrige efter at proppe de seneste lydstandarder og teknologier ind i deres konsol - Dolby Atmos , 4K og HDR er her alle sammen. Dette er noget vi forventer vil fortsætte i næste generation.

Det er klart, at Microsoft vil have, at gaming på Xbox bliver en fuldt sanselig oplevelse og det er muligt, at den næste konsol vil indkludere en slags projektor-system i stil med Project Ariana , som Razer viste frem til CES 2017, hvor spilområder blev udvidet i forhold til skærmen og ind i spillerens lokale. Med en ting som dette i Xbox Two, er der potentiale for fuld indlevelse og vi ved allerede, at lignende teknologi blev overvejet i Illumiroom-projektet tilbage i 2013.

Et økosystem på tværs af platforme

På samme måde som Nintendo lukker hullet imellem deres håndholdte og hjemmekonsollen med Switch , kan vi se, at Microsoft bevæger deres PC og konsolbrugere tættere sammen, som vi nærmer os Xbox Two. Der opfordres til gaming på tværs af platforme, kontoer og digitale køb i Windows 10 og Xbox store, og det er noget vi forventer at Microsoft fortsætter med i den nye generation, især hvis de forstætter med at lave konsoller, som har PC-lignende specifikationer. Sony har desværre allerede meldt ud, at de ikke ønsker at deltage i gaming på tværs af platforme med konkurrerende konsoller.

Lærepenge fra PC-verdenen

Det er meget muligt, at den nye Xbox vil have en mere Steam-agtig brugerflade, som placerer gameren i centrum og ikke forvirrer kunden. Et system med mere indie- og mod-venligt indhold er også vigtigt (vi ser allerede dette på ( Indie@Xbox ), og hvis konsolbrugerne ikke synes om let opgraderede konsoller midt i konsollens levetid, kan en mere PC-agtig-model med udskiftelige dele måske også komme på tale.

Hvornår bliver den næste Xbox lanceret?

Vi ved, at vi får en ny konsol (eller to), men hvornår bliver det så, og især nu hvor Xbox One X kun har eksisteret i halvandet års tid?

Rygterne peger på, at Microsoft har planlagt en lancering i 2020, hvilket er under 3 år efter Xbox One X, men 7 år efter Xbox One først kom på markedet. Det er måske derfor et godt tidspunkt at skift til en ny generation. Selv hvis rapporterne er troværdige, kan vi stadig godt se det blive skubbet til tidligt i 2021. Hvis Sony lancerer PS5 før, vil Microsoft næppe være langt efter.

Med rolige og velovervejede skridt gør Microsoft sig klar, og ser ud til mere end nogensinde at lytte til feedback fra sine brugere. Vi forventer derfor, at Xbox Two bliver deres mest velovervejede lancering til dato. I mellemtinde afhænger meget af Xbox One X.