Xbox One S uden diskdrev lander måske d. 7. maj

Rygtemøllen kører på fulde omdrejninger, og var allerde klar over, at Microsoft arbejdede på en version af Xbox One S uden diskdrev, som gik under kodenavnet Xbox Maverick. Selvom det var forventet, at konsollen ville blive lanceret i 2019, vidste vi ikke noget om hvornår på året det ville ske – før nu.

Ifølge en rapport for Windows Central , vil den disk-fri Xbox One S All-Digital Edition blive lanceret på globalt plan d. 7. maj 2019.

Med rygtet følger et mock-up kreeret i Photoshop af den digitale konsol. Billederne er lavet af Windows Central og baseret på billeder fra den originale indpakning. Du kan se deres bud på en salgsæske nedenunder.

Image Credit: Windows Central

Ud fra disse billeder at dømme, ligner Xbox One S All-Digital en mere strømlinet version af den originale Xbox One S (uden diskdrev og eject-knap). Det ser desuden ud til. At konsollen vil blive bundlet med digitale koder til Forza Horizon 3, Sea of Thieves og Minecraft samt have en indbygget harddisk på 1TB.

Hvad er Xbox One S All-Digital Edition?

Som navnet også antyder, er Xbox One S All-Digital Edition en ren digital udgave af Xbox One S, som modsat de øvrige maskiner ikke er udstyret med et diskdrev. Du kan derfor kun benytte digitale downloads og ikke fysiske kopier af spil.

Her kunne man så frygte, at folk ville ende med en stor samling ubrugelige fysiske kopier. Men det har Microsoft en løsning på. Ifølge en rapport lavet sidste år af Thurrott , vil Microsoft introducere et ”disc-til-digital”-program, som lader dig ombytte dine fysiske skiver til digitale downloads. Puha.

Windows Central gætter på, at de nye konsol vil blive afsløret i april.

Vi henvendte os til Microsoft for en kommentar og fik følgende svar: ”Vi svarer ikke på rygter eller spekulation”.