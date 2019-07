PS5 kommer enligt Sonys VD att prioritera AAA-spel över indiespel

Indiespel komma att hamna längst ned på prioriteringslistan vid lanseringen av PlayStation 5, då Sony nyligen hävdat att företaget kommer att lägga sin marknadsföring på större AAA-titlar samt nya funktioner som 8K och fokusera på "seriösa gamers".

Enligt The Wall Street Journal kom dessa kommentarer från Sonys VD Kenichiro Yoshida under ett strategimöte.

Enligt Yoshida kommer Sony att prioritera sin marknadsföring på AAA-innehåll som Death Stranding och The Last of Us Part 2, istället för på indieutvecklare. Detta kan vara nyckeln till hur företaget ska behålla sitt momentum efter att ha sålt bättre än Microsofts Xbox One under de senaste åren.

Planen känns väldigt vettig med tanke på hur stor roll plattform-exklusiva titlar spelar när användare väljer konsol, men det känns ändå som något av ett svek mot indieutvecklare som gett Sony spel som Resogun, Hellblade: Senua's Sacrifice och The Witness.

Att fokusera på större exklusiva titlar har dock varit en strategi som fungerat för Sony tidigare och är faktiskt något som kan locka fler utvecklare till PS5 i framtiden, om det är där den största spelarbasen finns.

Sonys planer för nästa konsol

Även om indiespel inte är en särskilt stor prioritet för Sony när det kommer till marknadsföring av konsolen, är funktioner som stöd för 8K och en uppgraderad SSD verkligen det, så du kan förvänta dig att höra mer om det innan konsolens lansering.

På tal om lansering, hävdar källor från Wall Street Journal att lanseringsdatumet för nästa konsolgeneration från Sony kommer att bli någon gång under 2020. Källorna hävdar även att Sony samtidigt håller ett öga på vad Google har på gång med sin streamingtjänst Stadia, som kan komma att bli ett hot.

Sony har nyligen sagt att de planerar att uppgradera sin PlayStation Now-tjänst för att kunna konkurrera med Stadia och har tecknat ett avtal med Microsoft för att hjälpa till att utveckla deras Azure-plattform för just detta ändamål.

Med allt det sagt väntar vi fortfarande på att Sony officiellt ska namnge sin nya konsol och presentera den för världen - något vi hoppades på skulle ske under årets E3, men som aldrig blev av. Nu hoppas vi på att Sony kommer att introducera konsolen senare under året eller i början av 2020 istället.