Samsung OLED TV på vej – med displays fra LG

Ifølge det koreanske medie TheElec, der var det oprindelig planen at der skulle have været Samsung OLED TV på markedet allerede sidste år, med displays leveret af LG Display.

Samsung’s Business Support Task Force, som er det højeste beslutningsorgan i Samsung Electronics indenfor produkter og strategi, havde godkendt at der kunne indkøbes OLED-displays hos LG Display, og på CES-udstillingen for nylig fortalte Samsung CEO Han Jong-hee at de er åbne overfor at købe OLED-displays fra konkurrenten.

Ifølge TheElec var de første planer at blive klar med Samsung OLED TV allerede i maj måned i år, men nu forlyder det at det tidligst bliver til juni at de nye TV er klar.

Oprindelig var det planen at Samsungs marketing team skulle have brugt CES-udstillingen til at holde møder med distributører omkring udrulningen af deres OLED TV, men grundet forsinkelserne blev de møder ikke afholdt.

TheElec kilder fortæller at Samsung køber omkring 2 millioner OLED-displays hos LG Display i år, til en pris svarende til det LG Electronics betaler for samme vare når de handler hos LG Display. Dette ventes suppleret med 500.000 af premium QD-OLED leveret af Samsung Display.

Totalt set ventes Samsung at sende 2 millioner OLED TV på markedet her i 2022.