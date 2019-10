PS5 udkommer op til julen 2020

Yes, den er god nok! Sony har offentliggjort hvornår PS5 bliver lanceret og bekræfter, at næste PlayStation-generation vil komme på gaden op til julen 2020 – og kommer officielt til at hedde PlayStation 5.

Vi ved allerede, at næste generation af Xbox, Xbox Project Scarlett, udkommer op til jul 2020, men Sony har ventet med deres officielle annonceret indtil nu. Det betyder, at der er et helt år til PS5 kan laden, fra omkring oktober til midt i december – lige op til julesalget.

I et blog-opslag fra PlayStation bekræftes PS5-lanceringsdatoen og nævner hardware-specifikke funktioner for den kommende PlayStation-konsol, herunder en ny DualShock-controller, som udskifter ”rumble”-funktioner med mere præcis haptisk feedback, og ”adaptive triggers”, som gengiver forskellige grader af modstand til forskellige våben eller typer af terræn, som du befinder dig i i spillet.

I opslaget står der: ”Spil-producenter er begyndt at modtage tidlige versioner af den nye controller, og vi glæder os til at se hvad deres kreativitet kan bruge disse nye funktioner til.”

Satser benhårdt på hardware

Vi ved allerede en del om hardwaren i PlayStation 5, herunder muligheden for 8K og fortsat VR-understøttelsen på PlayStation-platformen, og det er klart, at der vil komme et væsentligt spring i ydelsen hvad angår processorkraften, som igen vil udmunde sig i den grafiske kvalitet og de verdener spillerne kan begå sig i.

Men fordi vi nu også har fået et bekræftet lanceringsvindue, såvel som bekræftelse af den nye DualShock-controller, bringer alligevel den nye konsolgeneration lidt tættere på.

I et eksklusivt interview med Wired, afslørede systemarkitekt bag PS5, Mark Cerny, nogle interessante detaljer omkring arkitekturen bag PS5. Han fortalte, at ray tracing-funktionen, som vi tidligere har hørt om – som tillader mere avancerede visuelle og lydmæssige effekter i spilmotoren – også bliver bygget ind i hardwaren og derfor ikke kun tilføres via software:

”Der er indbygget ray-tracing-accelration i GPU-harwaren [...] som jeg tænker er den udtalelse, som folk har ventet på.”

Vi har desuden erfaret, at haptisk feedback i den nye DualShock controller kunne være introduceret allerede ved lanceringen af PS4 Pro, men Sony ønskede at undgå, at dele spillerne mere op end nødvendigt.