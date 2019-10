Bekräftat: PS5 lanseras före jul nästa år

Ja, det stämmer - lanseringsdatumet för PS5 har äntligen bekräftats officiellt. Enligt Sony kommer nästa generations PlayStation-konsol att släppas före jul 2020 och det har dessutom bekräftats att den kommer att heta just PS5.

Vi har tidigare fått bekräftat att nästa generation av Xbox, som har kodnamnet Project Scarlett, också kommer att släppas innan jul 2020, men det har varit tyst från Sonys sida fram tills nu.

Vi blir alltså tvungna att vänta i ett helt år innan vi får se PS5 i butikshyllorna och eftersom Sony säger "Holiday 2020", kan vi förvänta oss ett datum mellan oktober till början av december. Oavsett kommer det att vara i tid för julhandeln 2020.

Denna nyhet kan dessutom innebära att vi får se ännu bättre erbjudanden än vanligt på de nuvarande konsolgenerationerna under Black Friday. Spelkonsoler brukar ofta säljas ut med rabatterade priser och suveräna bundles-erbjudanden under Black Friday, men nu när nya generationer av både Xbox och PlayStation är på väg, kommer återförsäljare förmodligen att vilja tömma sina lager innan den nya generationen rullar in.

Det är i ett inlägg på den officiella PlayStation-bloggen som Sony bekräftat tidpunkten och det framkommer även att nästa generations DualShock-kontroller får mer precis haptisk feedback (kommer förmodligen följa i samma står som HD Rumble på Nintendo Switch) och så kallade "adaptive triggers", som kan justera motståndet baserat på vad de används till - exempelvis olika vapen eller olika typer av terräng när du navigerar i ett spel.

I blogg inlägget står det även:

- Spelskapare har börjat att ta emot tidiga versioner av kontrollern och vi ser fram emot att se vad de lyckas göra med den nya funktionen.

Stort fokus på kraftfull hårdvara

Vi vet redan ganska mycket om PlayStation 5-hårdvaran, som bland annat kommer att ha stöd för 8K och fortsätta med VR-stödet från dagens modell. Det är också klart att den kommer att ta ett stort steg framåt när det gäller kraft i allmänhet.

Nu när vi äntligen fått tiden för lansering bekräftad och lite nya detaljer kring kontrollern, börjar det äntligen kännas som att vi faktiskt närmar oss lanseringen av en ny konsol.

I en exklusiv intervju med Wired, har även systemarkitekten för PS5, Mark Cerny, avslöjat fler detaljer om konsolens arkitektur. Han bekräftade bland annat att strålspårning (som nämnts även tidigare) kommer att bli en hårdvarufunktion och inte bara en mjukvarumöjlighet:

- Det finns strålspårningsacceleration i GPU-hårdvaran, som jag antar är något folk hoppats på att få höra.

I intervju framkom det även att haptisk feedback i DualShock-kontrollern kunde ha introducerats i samband med PS4 Pro, men att Sony ville undvika att skapa en allt för stor skillnad i spelupplevelse mellan de två versionerna av konsolen.