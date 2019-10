Bekreftet: PS5 lanseres før jul neste år

Ja, det stemmer – lanseringsdatoen for PS5 er endelig offisielt bekreftet. Ifølge Sony skal neste generasjons PlayStation-konsoll slippes før jul i 2020, og det bekreftes også at den skal hete nettopp PS5.

VI har som kjent allerede fått bekreftet at neste generasjons Xbox, som har kodenavnet Project Scarlett, også skal slippes før jul i 2020, men Sony har altså holdt kortene tett til brystet frem til nå.

Vi må altså vente et helt år før vi får se PS5 i butikkhyllene, og i og med at Sony altså sier «Holiday 2020», så kan vi vente oss en dato mellom sent oktober og begynnelsen av desember. Uansett vil det være i passelig tid til julehandelen i 2020.

Det er i en post på den offisielle PlayStation-bloggen at Sony bekrefter tidspunktet, og her kommer det også frem at neste generasjons DualShock-kontroller får mer presis haptisk tilbakemelding (sannsynligvis i samme gate som HD Rumble på Nintendo Switch), og såkalte «adaptive triggers» som kan justere motstanden basert på hva de brukes til – for eksempel ulike våpen, eller ulike typer terreng når man navigerer i et spill.

I bloggposten står det også å lese:

– Spillskapere har begynt å motta tidlige versjoner av kontrolleren, og vi gleder oss til å se hva de klarer å finne på med den nye funksjonen.

Satser hardt på sprek maskinvare

Vi vet allerede ganske mye om PlayStation 5-maskinvaren, og den skal blant annet støtte 8K og videreføre VR-støtten fra dagens modell. Det er også helt tydelig at den vil ta et stort steg frem når det gjelder maskinkraft generelt.

Nå som vi har fått bekreftet et lanseringsvindu og nye detaljer rundt kontrolleren, begynner det endelig å føles som vi faktisk nærmer oss lanseringen av ny konsoll.

I et eksklusivt intervju med Wired har også systemarkitekten for PS5, Mark Cerny, avslørt flere detaljer om arkitekturen til konsollen, og han bekrefter at ray tracing (som også tidligere har vært nevnt), skal bli en maskinvarefunksjon og ikke bare en mulighet med programvare:

– Det finnes ray tracing-akselerasjon i GPU-maskinvaren […], noe jeg antar er uttalelsen folk er ute etter.

I intervjuet kommer det også frem at haptisk tilbakemelding i DualShock-kontrolleren kunne vært innført med PS4 Pro, men at Sony ønsket å unngå å skape et for stort skille i spillopplevelsen for de to versjonene av konsollen.