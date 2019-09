PlayStation 5 og PlayStation 5 Pro kan bli lansert samtidig

Mot slutten av fjoråret bekreftet Sony-sjef Kenichiro Yoshida at neste generasjons PlayStation er under utvikling, og sjefsarkitekt Mark Cerny har også lettet litt på sløret når det kommer til hvordan den nye konsollen blir.

Nå har det imidlertid dukket opp et overraskende rykte som sier at Sony planlegger å lansere to utgaver av PlayStation 5 samtidig: nemlig en vanlig PlayStation 5 og en PlayStation 5 Pro.

Er dette tilfelle vil det gå mot praksisen fra inneværende generasjon, som har vært å lansere en vanlig modell først, så en slankere utgave med samme maskinvare, og så en oppdatert og sprekere maskin.

Ifølge Wccftech er det den japanske spilljournalisten Zenji Nishikawa som hevder dette i en ny video på sin YouTube-kanal, og mens slike påstander vanligvis ikke ville blitt sett på som spesielt overbevisende, så har Nishikawa en solid historie når det kommer til å forutsi produkter som PS4 Pro og Switch Lite.

Ifølge Nishikawa skal PS5 Pro koste 100 til 150 dollar mer enn grunnmodellen. Det meldes også at Sony gjør dette fordi interessen for en sprekere modell skal være stor, og at de derfor ønsker å gi spillerne det de vil ha helt fra begynnelsen av generasjonen.

Det er selvfølgelig vanskelig å se for seg hvordan en Pro-versjon av PS5 vil se ut, i og med at det vi vet om grunnmodellen allerede tyder på at den blir et beist av en maskin. Mark Cerny har blant annet avslørt at den skal støtte 8K-TV-er, at den får en 8-kjerners AMD-brikke basert på tredje-generasjons Ryzen, at den får grafikk basert på Radeon Navi, og at den støtter ray-tracing. Den får også rask SDD-lagring, og den blir kompatibel med PS4-spill og PlayStation VR.

PlayStation 5 er ventet lansert enten i 2020 eller 2021.