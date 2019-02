Sony bekrefter neste generasjon av Playstation-konsollen

Sony har nå bekreftet at de utvikler neste generasjon av den populære Playstation-konsollen, og med det er arvtageren til PlayStation 4 blitt bekreftet.

Det var i et intervju med Financial Times, at Sonys administrerende direktør Kenichiro Yoshida uttalte at: «På dette tidspunktet så kan jeg si at det er nødvendig med neste generasjon maskinvare».

Kenichiro bekreftet ikke at denne konsollen ville få navnet PlayStation 5 eller når den kommer til å se dagens lys, men analytikere mener at vi kan kommer til å se den nye konsollen i 2020 eller 2021, mens andre mener at det kan bli så tidlig som jul 2019.

Administrerende direktør i Sony Interactive Entertainment, John Kodera, har allerede bekreftet at PlayStation 4 nærmer seg slutten på sin livvsyklus, så at det nå kommer en bekreftelse på en arvtager til Playstation 4 er ikke veldig overraskende.

Avhengig av når den kommer vil den nye konsollen sannsynligvis møte den neste Xbox-konsollen i markedet. Den har fått kodenavnet «Xbox Scarlett» og er satt til å komme i 2020.