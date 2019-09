PlayStation 5 Pro kan blive lanceret samtidig med basismodellen

I slutningen af forrige år bekræftede Sony-direktør og CEOKenichiro Yoshida, at næste generation af PlayStation var under udvikling, og hovedarkitekten af den kommende konsol, Mark Cerny, har arbejdet hårdt på PS5 lige siden. Skal vi dømme ud fra tidligere konsollanceringer, er det sikkert at sige, at standardudgaven af PS5 bliver lanceret først. Det vil blive efterfulgt af en slankere model kort efter, samt en kraftigere Pro-udgave et par år senere. Men nu peger et nyt rygte på, at Sony vil skære ned på ventetiden og lancere PlayStation 5 Pro samtidig med basismodellen af PS5.

Det blev opdaget af Wccftech, at den japanske spiljournalist Zenji Nishikawa i en ny video på sin YouTube-kanal kom med denne påstand, og selvom det normalt ikke ville kunne tages for troende, har netop Nishikawa tidligere været god til at komme med forudsigelser om PS4 Pro og Switch Lite.

Ifølge Nishikawa vil PS5 Pro koste omkring 100 til 150 dollars mere end basisudgaven af den normale PS5. Rapporten hævder, at Sony gør dette, fordi de har ”anerkendt interessen i high-end modeller og vil give spillerne hvad de ønsker fra starten af konsolgenerationen.”

Det er naturligvis svært at forestille sig hvordan Pro-versionen af PS5 kommer til at se ud, særligt fordi de allerede bekræftede specifikationer for basismodellen tyder på, at denne bliver et sandt bæst. Vi ved indtil videre om PS5 at den vil understøtte 8K TV, have et 8-kerne AMD-chipsæt baseret på tredje generation af Ryzen-arkitekturen, en GPU baseret på Radeon Navi-familien, have ray-tracing-evner, et SSD-drev og være bagudkompatibel med PS4-spil og PSVR-hardware.

PlayStation 5 ventes at blive lanceret en gang i 2020-202