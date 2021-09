Paramount+ bliver en del af Telmore Play

Den 26. oktober tilføjes streamingtjenesten Paramount+ til Telmore Play, mens HBO Nordic bliver til HBO Max. Chapter, lyd- og e-bogsappen der er ejet af danske forlag, bliver en del af Telmore Play, hvor den erstatter Bookmate.

Paramount+, der blev lanceret i Danmark tidligere på året, bliver en del af de to største underholdningspakker i Telmore Play. Via Paramount+ kan brugerne streame over 6000 episoder fra et stort udvalg af eksklusive serier, blockbuster-film, spændende dokumentarer og helt nyt originalindhold. Der er også masser af børneindhold til store og små.

For nuværende Telmore Play-kunder vil Paramount+ erstatte C More den 1. december.

”Det går hurtigt på streamingmarkedet, hvor der løbende kommer nye digitale tjenester til. For at kunne tilbyde vores kunder et attraktivt produkt, der giver dem adgang til den bedste digitale underholdning på markedet, tilpasser vi løbende de tjenester, vi tilbyder via Telmore Play. Vi er glade for, at vi i kraft af vores partnerskaber med HBO Max, Chapter og Paramount+ kan tilbyde vores Play-kunder nye stærke streamingtjenester med masser af serier, film og litteratur af høj kvalitet,” siger Henrik Lehman, direktør for Telmore.

”Vi er meget stolte over, at Telmore har valgt os som en del af deres værditilbud, og glæder os meget til samarbejdet. Efter det første år på markedet har vi fået skabt et solidt fundament, og med Telmore-aftalen vil vi placere os blandt de tre største på markedet,” siger Jesper Siber, direktør for Chapter, og fortsætter:

”Med vores danske forlagsejerskab som udgangspunkt, glæder vi os til at byde Telmores kunder indenfor i vores univers, der blandt andet bringer forfatterne og læserne tættere på hinanden og vores ambition er at inspirere kunderne og styrke deres læselyst.”

”Vi er meget glade for at blive en del af Telmore og har en stor tiltro til succesfulde samarbejder med 5G-partnere som Telmore. Det er perfekt timing med vores længe ventede nye sæson af Yellowstone og den nye Dexter: New Blood, der begge kommer eksklusivt på Paramount+ i november,” siger Jesper Dahl, nordisk direktør for ViscomCBS Nordics.

Alle berørte kunder vil modtage mail eller brev med information om, hvordan de tilgår de nye tjenester.