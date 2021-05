TV 2 indgår samarbejde med Paramount+

TV 2 føjer endnu et streamingsamarbejde til porteføljen og indgår partnerskab med den nye amerikanske streamingtjeneste Paramount+, der bliver et tilvalgsprodukt for abonnenter på TV 2 Play. Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

Med aftalen øger TV 2 Play mængden af internationale film, serier, børne-indhold, comedy og dokumentarer på hylderne, og det skal udvide kundegrundlaget på streamingtjenesten.

"Det udenlandske indhold er et vigtigt supplement til det danske på TV 2 Play, hvor vi skal tilfredsstille mange forskellige behov, og samtidig ved vi også, at for eksempel udenlandsk fiktion er efterspurgt af langt flere end blot de særligt interesserede," siger Lotte Lindegaard, indholdsdirektør på TV 2, i en pressemeddelelse.

TV 2 har som led i tv-stationens 2025-strategi "TV 2 Play til alle" sat sig som mål at kunne tælle 1,3 mio. streaming-abonneneter i 2025-knap og nap en fordobling fra de aktuelle 700.000 - og det skal det nye streamingsamarbejde altså være en løftestang for.

"Med Paramount+-partnerskabet får vi på TV 2 Play i endnu højere grad et komplet streamingprodukt, hvor vores kunder kan finde et stærkt, samlet indholdstilbud. Aftalen med Paramount+ styrker Plays position i markedet, og vi er tilfredse med, at vi har fundet en samarbejdsmodel, hvor Paramount+ bliver en tilkøbsmulighed til en fordelagtig pris. Det styrkede værditilbud og fleksibiliteten for vores kunder vil bidrage til at levere på vores ambitiøse mål om yderligere vækst i de kommende år," siger Stig Møller Christensen, salgsdirektør for TV 2 Betalings-tv, i meddelelsen.

Indholdet fra Paramount+ bliver tilgængeligt på TV 2 Play fra 1. juli og vil den første måned kunne ses af alle abonnenter.