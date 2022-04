Halo-tv-serien sætter sig mellem to stole i de første afsnit

Halo-tv-serien på Paramount Plus har et identitetsproblem.

"Hvem er denne tv-serie eller film til?" - Det er et spørgsmål, som studiechefer, forfattere, instruktører og producenter skal stille sig selv, før de går i gang med et nyt projekt. Det er også et vigtigt spørgsmål at besvare. Det er nemlig vigtigt at forstå sin målgruppe, ikke kun for den kreative proces, men også for filmens eller seriens potentielle succes.

Det gælder især for film- og serieversioner af elskede videospilserier. Hvis du kun forkæler fans, der har været med længe, vil dit lidt for indforståede projekt nok ikke appellere til det brede publikum. Hvis du laver noget med et bredere publikum i tankerne, vil du sandsynligvis skubbe nogle af de etablerede fans fra dig, ligesom Tom Holland-filmen Uncharted-filmen gjorde.

Halo-tv-serien falder ikke ind under nogen af de to kategorier, men den begår en langt større synd som følge heraf: den ved ikke, hvem dens kernepublikum er. Paramount Plus' tv-versionen af Xbox' ikoniske videospilserie har tilbragt de sidste syv år i en længere udviklingsproces. I løbet af den tid burde det kreative team havde fundet ud af, hvem der er målgruppen for deres serie.

Det ser desværre ikke ud til at være tilfældet.Halos tv-version falder i den fælde, at den er forsøger at fange begge lejre. Det vil sige, at de prøver at fange både trofaste fans og nye seere. Resultatet er et unuanceret og på nogle områder letkøbt sci-fi-eventyr - i hvert fald baseret på de to første afsnit - der vil have svært ved at tilfredsstille både fans og nye publikummer.

Vågn op, John

Master Chief og Silver Team er i centrum i Halos tv-filmatisering. (Image credit: Paramount Plus)

Halo-tv-serien foregår i år 2552 og følger John-117/Master Chief (Pablo Schreiber), en Spartan-II-soldat, der leder menneskehedens kamp mod en fremmed trussel kendt som Covenant.

Efter at Master Chief og Silver Team - den gruppe af Spartan-soldater, han leder - har besejret en Elite Covenant-spejdergruppe på planeten Madrigal, opdager gruppen et mystisk objekt, der kan være nøglen til at afslutte krigen mellem mennesker og Covenant. Mens hver hær kæmper om kontrollen med den spændende genstand, får en chokerende afsløring Master Chief til at sætte spørgsmålstegn ved ikke kun den mission, han er blevet tildelt, men også ved sig selv.

Der er som sådan ikke noget i vejen med selve historien. Det er mere måden, den bliver præsenteret på, der vil udgøre en udfordring og kan ende med en identitetskrise. Til at begynde med vil seere, der ikke kender Halo-universet, ikke vide, hvem Master Chief er. Eller hvad United Nations Space Command (UNSC) er. Eller at Covenant består af flere forskellige fremmede arter, hvilket er årsagen til deres forskellige fysiske udseende.

Måske ville det være et lige så dårligt træk af seriens kreative team at fylde det første afsnit med en masse plot- og karakterudlægning. Fortællingen ville bevæge sig i snegletempo, introduktioner af karakterer ville føles forceret, og action-sekvenser ville måske træde i baggrunden i forhold til forklaringer om "her er hvad du skal vide om Halo-universet".

Der er dog ingen tvivl om, at nogle seere vil være forvirrede over flere aspekter af tv-seriens handling samt historien bag det indholdsrige Halo-univers. Hvem er det, der laver Spartan supersoldaterne? Hvorfor er der krig iblandt menneskerne, inden Covenant kommer på banen? Hvorfor tror nogle planeter slet ikke på, at Covenant findes. Hvordan kan det være, at Master Chief er så æret blandt UNSC's militær og foragtet af Elitekrigerne, der kalder ham "dæmon"? Og hvorfor i alverden begynder Master Chief, som aldrig tager sin hjelm af, pludselig at tage den af hele tiden?

Sådanne spørgsmål vil helt sikkert blive besvaret for dem, der er nye i Halo-universet, efterhånden som sæsonen skrider frem. Men for en serie, der skal fange seernes opmærksomhed - og fastholde den, især når der er så stor konkurrence fra Netflix og andre streaming-tjenster umådelige mængde indhold - er Halo ikke ligefrem ligefrem gode til at hjælpe nye seere med vigtige oplysninger tidligt i forløbet.

Nogle fans vil være kede af, at Halo-tv-serien afviger fra kildematerialet. (Image credit: Paramount Plus)

Halo-fans, der har været med længe, vil måske føle sig skuffede over showets historie. Dette er ikke en en-til-en gentagelse af spillets overordnede fortælling. I stedet finder Halo-tv-serien sted på en Silver Timeline - en alternativ virkelighed, der låner meget fra spillene, men hvor Halos handling er på en ny måde for at gøre den mere interessant for nye seere.

At der foretages ændringer i historien i forhold til Halos spilserie betyder dog ikke, at tv-versionen slipper for kritik fra fans. Master Chief bliver f.eks. ikke vækket fra sin kryosøvn for at bekæmpe invaderende Covenant-styrker på Pillar of Autumn, som han gør i 2001's Halo: Combat Evolved. I tv-serien introduceres han i stedet som en (lidt fejlslagen) som redningsmand for en lille forpost på Madrigal, der er håbløst underlegen over for Covenant-styrkerne. Det er en publikumsvenlig introduktion, men for en serie, der fokuserer på John-117's rejse, er det en mærkelig beslutning at udskyde hans ankomst til et langt stykke inde i første afsnit. Vi bliver introduceret til originale karakterer, såsom Kwan Ha (Yerin Ha), før Master Chief og andre prominente personer, herunder doktor Catherine Halsey (Natascha McElhone), også bliver introduceret. Halo-fanatikere vil måske have svært ved at fordøje det, selv om Kwan er en velkommen tilføjelse til universet.

Kwan giver Master Chief en person at spejle sig i, så fra et fortællemæssigt synspunkt giver det god mening at introducere hende som en del af universet.

The faithful recreations of Halo’s weapons and vehicles are sure to raise a smile.

Andre afvigelser fra kildematerialet har gjort Halos fanbase ret så irriteret allerede inden lanceringen. Det nye udseende på Master Chiefs AI-kammerat Cortana (Jen Taylor) og tilføjelsen af Charlie Murphys Makee - et menneske, der arbejder sammen med Covenant - er to kreative ændringer, der har vakt vrede hos de hårdkogte fans. Afsløringen af, at Master Chief tager sin hjelm af for at vise sit ansigt, har ligeledes ført oprør blandt fans, på trods af hovedrolleindehaver Pablo Schreibers forsvar for et sådant træk: At det er en del af udviklingsprocessen at tage kreative friheder med film- og tv-adaptioner. Det, der fungerer i et videospil, kan ikke nødvendigvis overføres godt til den store eller lille skærm, så det var uundgåeligt, at dele af Halos historie skulle ændres. Nogle af de mest ikoniske detaljer - Master Chief, der aldrig tager hjelmen af og Cortanas udseende - er en så vigtig del af universet, at de mest hardcore fans er blevet meget utilfredse.

"Jeg skal bruge et våben"

Superhero landing, jatak!!! (Image credit: Paramount Plus)

De få men vigtige ændringer samt den manglende introduktion til hovedkarakteren, giver serien en ujævn begyndelse. Det er en skam for man mærker også, hvor meget kærlighed, omsorg og opmærksomhed der er lagt i tv-seriens andre aspekter. Tag ikke fejl, produktionsværdien er meget imponerende. Paramounts tv-version har angiveligt kostet mellem 90 og 200 millioner dollars at lave - og uanset hvilket tal der er tættere på sandheden, er det ikke småpenge, og det kan ses på serien.

Hvis seriens fortællerstil gør irriterer de etablerede fans, vil de helt sikkert glæde sig over de trofaste gengivelser af Halos våben og køretøjer. Fra stormgeværer og jeep-lignende warthogs til kampgeværer og fra Covenant-fantomsskibe til chainguns og den rustning, som hver enkelt Spartan-soldat bærer, har folkene bag Halos tv-serie kærligt kopieret centrale elementer fra hovedspillene. Designet af hver enkelt Covenant-race, såsom Prophets og Elites, er også blevet autentisk kopieret fra spillene - selv om Elites ser lidt mere brutale ud, end de gør i first-person shooter-serien.

Den rene mængde af Halo-spilreferencer og påskeæg i tv-versionen er også meget tilfredsstillende. Lydfiler, såsom Elites' "wut wut"-kald og den lyd Spartans energiskjold laver, når de rammer nul procent, er blevet overført fra spillene og brugt korrekt her.

Karakterer bruger lejlighedsvis to våben, ligesom spillerne gør det i Halo 2, mens andre våben, herunder Elites' cloaking device, også optræder. Taylors stemmeføring af Cortana - den ikoniske rolle, hun gentager fra spillene - og det legendariske Halo-tema har en plads i tv-serien. Der er endda referencer til Halos udvidede univers fra romanerne, såsom det område i et asteroidebælte, der er kendt som The Rubble.

Jen Taylor genoptager sin rolle som Cortana fra spilserien i Halo-tv-serien. (Image credit: Paramount Plus)

Det store arbejde med fokus på detaljerne og historikken, gør det endnu mere ærgerligt, at Paramount, 343 Industries og Amblin Television ikke har satset mere på den fan-fokuserede vinkel i produktionen af Halo-tv-serien. Mange Halo-fans ville have haft langt mere glæde af den, hvis det havde været tilfældet, selv om det betød, at serien måske ikke helt ramte det almene publikum som det første. Folk, der kender spillene, ville nok have værdsat dette.

Det er sjældent, at film- eller tv-adaptioner finder en tilfredsstillende balance mellem forskellige målgrupper. Netflix' Arcane (opens in new tab) er et eksempel på, hvordan man gør det rigtigt; en serie, der på samme tid ærer det, der er kommet før, og samtidig gør sin historie tilgængelig for nybegyndere.

Halo-tv-serien lykkes i de to første afsnit ikke rigtig med nogen af delene. Dens betydelige afvigelser fra kildematerialet betyder, at fans, der har været med længe, vil brokke sig over de unødvendige ændringer, mens almindelige seere måske ikke vil være i stand til at engagere sig fuldt ud i dens lidt tilfældige tilgang til historiefortælling.

The Halo TV show isn’t exactly forthcoming with key information early on.

Der er dele af Halos tv-show, der er gode. Det er tydeligt, at der er postet mange penge i produktionen, Schreibers Master Chief er en vidunderlig version af en karakter, som Steve Downes har gjort berømt i spillene, og handlingen er spændende. Serien er viger heller ikke tilbage for vold, og allerede i første afsnit er der en body count i den høje ende.

Alligevel føles denne eksklusive Paramount Plus-serie som om, der burde være mere. En mere velfortalt indledning kunne have fået nye fans med ombord, og hvis Master Chief ikke benyttede enhver lejlighed til at tage sin hjelm af, ville serien nok have virket mere troværdig for eksisterende fans. Det virker lidt som om alle anstrenger sig for meget for at få en succes.

Det kan selvfølgelig nå at ske endnu, og vi håber, at der kommer lidt mere ro på fortællingen, og at karaktererne får udviklet deres personlighed noget mere, så de første børnesygdomme bliver afskaffet i kommende afsnit. Hvis de gør det, kan Halos tv-serien nå at blive en succes hos både fans og nu nubes. Det er dog endnu uvist, om tv-seriens Master Chief, ligesom hans modstykke i videospillet, vil få mere tid til at afslutte kampen, når sæson 2 er sendt.