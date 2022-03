Microsoft lister tilbage og ændrer en af de mest frustrerende Windows 11-indstillinger

Microsoft lister tilbage og ændret en opsætning, der blev lanceret med Windows 11, som forårsagede vrede og frustration blandt rigtig mange brugerne.

Med den seneste Windows 11-opdatering, som i øjeblikket er ved at blive rullet ud, kan du (igen) ændre standardwebbrowser nemt og hurtigt.

Den nye opsætning ligner langt fra den tidligere, hvor brugerne var tvunget til manuelt at skulle vælge browserpræferencer for hver eneste filtypenavn (.HTML, .HTM, .PDF osv.).

Windows 11 og Microsoft Edge

Siden lanceringen af Windows 11 sidste år, har Microsoft fået stor kritik for den måde, virksomheden har forsøgt at udrustet det nye operativsystem på i et forsøg på at gøre Microsoft Edge til en større konkurrent på browsermarkedet.

Ikke nok med at det var meget sværere at ændre standardwebbrowseren i Windows 11, men alle links i Microsofts egne produkter (fx i Startmenuen) ledte automatisk brugeren til Edge, uanset hvilken browser der var valgt som den foretrukne.

I betragtning af det høje antal Windows-brugere, skulle man tro, at den form for handling kommer til at påvirke Microsoft Edge-markedsandelen markant. Men virkeligheden er den, at browseren stadig kæmper for at kunne hamle op med Chrome eller Safari, som ifølge de seneste date tilsammen udgør 82% af markedet.

Microsoft fortjener dog et klap på skulderen, da det lader til, at de har taget kritik og klager fra brugerne til sig. Med den seneste Windows 11-opdatering kan du ændre din foretrukne standardbrowser ved hjælp af et enkelt klik i menuen for standardapps under Indstillinger.

I stedet for at tvinge Windows-brugere til at bruge Edge, vil Microsoft i stedet forsøge at inspirere og lokke brugere til at vælge browseren ved hjælp af en konstant strøm af funktionsopdateringer. I de seneste måneder har browseren fx fået opgraderinger, der giver brugerne mulighed for at foretage fejlfinding af problemer med ydeevnen, beskytte sig bedre mod nye cyber-angreb og skifte frit mellem flere profiler.