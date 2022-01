Microsoft Edge bringer en klassisk funktion tilbage, som du virkelig bør prøve

Microsoft ser ud til at forsøge at bringe RSS-feeds tilbage med en ny funktionalitet i virksomhedens Edge-browser.

Funktionen bliver i øjeblikket testet af medlemmer af Canary-versionen af Edge, en meget tidlig preview-version med eksperimentelle funktioner, hvor brugeren kan vælge at "følge" en webside for at få en kurateret liste over de seneste opdateringer.

Websider, som brugeren følger, vises i et panel på siden af browseren, men for et komplet overblik kan du navigere til "Samlinger" i menuen.

Udrulningen af denne funktion sker også gradvist blandt kanariske brugere, så bliv ikke frustreret over, at den ikke vises med det samme i din browser. Hvis du er nysgerrig efter denne tidlige version af Edge, kan du downloade den fra Microsoft Edge Insider-siden.

RSS står op fra graven?

Really Simple Syndication, eller RSS for kort, var engang en af de mere populære metoder til at holde styr på websider. Gennem RSS-læsere var det muligt at få et indholdsflow over de seneste opdateringer på en enkel måde. Men dominansen af RSS-feedet var kortvarig og faldt hurtigt i glemmebogen.

Ved at skabe nye måder at dele og opdage indhold på, afsluttede sociale medieplatforme som Facebook og Twitter RSS' storhedstid, og algoritmebaserede nyhedstjenester som Google News og Microsoft News sørgede for at tilbyde muligheder for at give brugerne opdateret indhold.

Med tiden er disse algoritmebaserede nyhedstjenester dog blevet problematiske på grund af, hvor let forkert information spredes og meningskorridorer etableres. I stedet er behovet for at kunne kontrollere informationsstrømmen steget, og mange leder nu efter alternativer. Hermed ser det ud til, at RSS kan vende tilbage fra graven med denne nye funktionalitet i Edge og Microsoft er heller ikke alene om sine tanker.

Google arbejder også på at inkorporere RSS-understøttelse i sin Chrome-browser igen.

Kilde: WindowsLatest