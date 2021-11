Browser-krig: Edge giver Microsoft 365-brugere en fremragende grund til at droppe Chrome

Microsoft har annonceret en række kommende ændringer, der vil gøre Edge-browseren til det oplagte valg for Microsoft 365-brugere.

I et længere blogindlæg fortæller virksomheden om, hvordan de arbejder med at implementere intelligente ændringer, der vil forbedre arbejdsgangen for brugere af Microsoft 365-tjenester.

For eksempel er mange brugere ofte logget ind med både personlig konto og firmakonti på samme tid, noget som Edge burde være bedre til at administrere ved at åbne filer gennem den profil, der var aktiv, da brugeren klikkede på linket.

I en lignende ændring vil links delt med en bruger via Teams og Outlook vises i en dedikeret del af Edges historie, noget som Microsoft mener vil reducere besværet med at finde den rigtige e-mail, der indeholdt det link, du leder efter.

Udover dette vil der også blive implementeret en ny menu i Edge, der hjælper dig med at holde styr på, hvem der har delt et link, via hvilken app det blev delt og noget kontekst i form af dele af beskeden, som linket blev delt med.

Disse ændringer forventes at dukke op i de kommende seks måneder uden specifikke tidsangivelser.

Microsoft Edge - den perfekte browser til Microsoft 365-brugere?

Selvom Google har gjort mange fremskridt med sin kontorsoftware, har Microsoft stadig fordelene ved, hvor tæt integrerede apps og tjenester er, helt frem til Windows som operativsystem, et system, der unægtelig kører en meget stor procentdel af alle virksomhedscomputere.

Med kommende opdateringer arbejder Microsoft på yderligere at styrke båndene mellem sine produkter og på at styrke Edges position som en browser med et stærkt potentiale til at binde alt sammen.

"Globalt stoler millioner af brugere allerede på Microsoft 365, dets produktivitetsapplikationer og Microsoft Edge som en del af deres daglige arbejdsgang. I løbet af de næste seks måneder vil vi arbejde på at forbedre oplevelsen og harmonisere forbindelsen mellem Microsoft 365 og Microsoft Edge." siger Microsoft.

"Med Microsoft Edge får dine medarbejdere ikke kun en hurtig, sikker og moderne browser, de får også en bedre oplevelse med Microsoft 365, der giver dem mulighed for at arbejde smartere, bevare konteksten og få mere ud af deres abonnement på Microsoft 365."

Udover at styrke produktsortimentet generelt, er tanken bestemt at tiltrække flere brugere til at begynde at bruge Edge-browseren. Selvom den har været populært siden den blev lanceret i januar 2020, er væksten gået lidt i stå. Ifølge de seneste oplysninger fra StatCounter er Edge-brugerbasen kun steget med 0,54 % siden årsskiftet, i alt 3,77 % af hele markedet.

En faktor, der bidrager til dette niveau, er, at væksten indtil nu i høj grad har været baseret på brugere fra Internet Explorer og den ældre version af Edge, to browsere, der er trukket tilbage fra Microsoft. Med få tilbageværende brugere af disse browsere er Microsoft nødt til at finde nye måder at tiltrække brugere fra Chrome og andre større browsere. Virksomheden håber, at den nye tættere integration med Microsoft 365 vil lykkes med netop det.