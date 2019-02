Ny iPhone 11 lanceringsdato, pris, nyheder og lækager

Lanceringsdatoen for iPhone 11 ligger efter alt at dømme i september, men det rygtes allerede, at Apple er i gang med at teste flere iPhone 2019-koncepter flere måneder i forvejen, som du kan se herunder.

Flere iPhone 11-lækager på denne side peger på en mere større opgradering, end det var tilfældet med sidste års iPhone XS - design.Der er ganske vist ikke tale om samme gennemgribende redesign, som vi så med iPhone X , som blev lanceret i slutningen af 2017, men bagsidekameraet kan blive ændre radikalt, hvis vi vender vores opmærksomhed til bagsiden af alle nye iPhone 11-koncepttegninger vi har set.

Det er gode nyheder, da Apple ikke sælger så mange iPhones, som de havde forventet , hvorfor Apple må overraske os mere eller sænke prisen, for at holde sig konkurrencedygtige.

Opdatering: Der er dukket flere lækager op, som peger på et triple-lens-kamera på iPhone 11. Du kan se alle koncepttegningerne herunder samt rygterne omkring telefonens 10MP selfie-kamera og batteri på 4.000mAh.

Efter at have analyseret tidligere Apple-events, forudser vi, at iPhone 11 bliver lanceret d. 10. september 2019.

Fordi Apple lancerede tre iPhones i 2018, forventer vi at de vil gøre dette samme i år med iPhone 11, som måske lanceres samtidig med iPhone 11 Max og iPhone 11R (vores gæt på navnene indtil videre).

Hvilke nye funktioner vil iPhone 11 så have og vil den stadig have et kamerahak? Lad os se på hvad vi forventer fra Apples næste flagskibs-iPhone.

Hvad skal iPhone 11 gøre bedre? Læs vores grundige anmeldelse af iPhone XS

Lad os komme til sagen

Hvad er det? iPhone 11 bliver Apples næste flagskib

iPhone 11 bliver Apples næste flagskib Hvornår lanceres den? Lanceringen ventes at blive midt i september 2019

Lanceringen ventes at blive midt i september 2019 Hvad kommer den til at koste? Forvent omkring det samme som sidste års iPhone XS

Den nye iPhone 11 kan ende med at ligne iPhone XS

Ny iPhone 11 lækager og sidste nyt

Flere måneder før Apples forventede lanceringsevent, ser vi iPhone 11-renderinger (se herunder), og det primære fokus har indtil videre været på bagsiden.

Billederne viser tre kameraet i centralt placeret kvadrat på bagsiden, som ser ud til at være af glas, som vi forventede, imens forsiden bevarer kamerahakket fra iPhone XS. Det er nu anden gang vi ser dette design, så det kan godt være ægte.

Image 1 of 2 Credit: OnLeaks / CompareRaja (Image: © OnLeaks and CompareRaja) Image 2 of 2 Credit: CompareRaja

Det er dog ikke det eneste design vi er faldet over. Et andet billede viser triple-lense-kameraet siddende øverst i venstre hjørne. Dette ville ligge mere i tråd med hvor Apple indtil nu har placeret kameraet. Disse billeder viser også en bagside af glas og samme placering af knapperne som på iPhone XS. Flere tippere har bekræftet, af billederne er ægte.

Kilden bag billederne tilføjer, at tre nye iPhone-modeller er under udvikling – efterfølgeren til iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR .

Image 1 of 2 Credit: @OnLeaks / DigitIndia Image 2 of 2 Credit: @OnLeaks / DigitIndia

Så hvilket design er det rigtige? En kilde har påstået, at begge designs er i spil, så enten bliver ét af dem valgt, de bliver begge valgt eller måske skrottes de begge.

Vi har dog hørt fra en anden kilde , at den dyreste iPhone 2019 (som vi fra nu af kalder iPhone 11 Max) vil have tre kameraer på bagsiden, så mindst et af billederne kunne godt være troværdigt. Samme kilde påstår, at de to andre modeller vil have kameraer med to linser og at efterfølgeren til iPhone XR stadig vil have en LCD-skærm. Vi hører nu dette fra flere kilder. iPhone 11 Max bliver måske udgaven med de tre linser, imens iPhone 11 og 11R får dem ”sidenhen”, rapporterer Bloomberg .

Interessant nok var et laser-drevet 3D-kamera tiltænkt iPhone 11, men er eftersigende blevet forsinket til iPhone 12 (eller hvad Apple nu ender med at kalde deres iPhone 2020-model). Dette tyder på, at Apple vil satse helhjertet på augmented reality (AR).

Vi har også hørt , at iPhone XI vil have en skærm på 5,8 tommer, ligesom iPhone XS, men med en smallere kant omkring, at den ikke vil understøtte 5G, men at den overraskende nok vil være ustyret med et batteri på 4.000mAh og en USB-C-port. Samme kilde siger, at vi kan forvente farverne space grey, guld, sølv og blå.

En anden kilde påstår dog, at den ikke vil have USB-C, og tilføjer at frontkameraet bliver opgraderet til en opløsning på 10MP (de nuværende modeller har 7MP), og at bagsidekameraet får optikker på 14MP og 10MP – den tredje er endnu uafklaret.

En anden rapport taler om inkludering af Sonys next-gen 3D-sensorer i den nye iPhone, hvilket kunne betyde hurtigere face unlock, bedre Portrait-modus dybde målinger og nogle potentielt fede 3D-modellerings-funktioner og (AR)-implementeringer. VI så for nylig en demo af hvad Sonys AR-kamera kan udrette.

I kombination med et bedre frontkamera, kan iPhone 11 pakke optik og sensorer ind i et mindre skærmhak, idet ny teknologi fra en af Apples kameraleverandører gør det muligt at placere nogle af sensorerne under skærmen.

Det er ikke bekræftet, om Apple vil bruge denne teknologi, men vi forventer at firmaet arbejder på at gøre hakket mindre.

Samtidig antydes det i en anden lækage, at de nye enheder vil undersøtte inpul fra Apple Pencil, som på nuværende tidspunkt kun fungerer på iPads.

Apple plejer at introducere nye chipsæts, når deres nye iPhones lanceres, og A13-chippen ventes at komme til iPhone 11. Analytikere påstår, at producenter allerede er gjort klar til at starte produktionen af A13-chippen.

Vi har desuden hørt snak om , at iPhone 11 vil understøtte den seneste Wi-Fi 6-standard – selvom 5Gnok må vente til 2020 iPhones.

New iPhone 11 lanceringsdato

iPhone 11 lanceringsdato: 10. september 2019 (TechRadars gæt)

(TechRadars gæt) iPhone 11 pre-order dato: 13. september 2019 (TechRadars gæt)

(TechRadars gæt) iPhone 11 salgsdato: 20. september 2019 (TechRadars gæt)

iPhone lanceringsdatoer Ons. d. 12. september 2018: iPhone XS/XS Max/XR Tirs d. 12. september 2017: iPhone X/8/8 Plus Ons. d. 7. september 2016: iPhone 7/7 Plus Ons. d. 9. september 2015: iPhone 6S/6S Plus Tirs. d. 9. september 2014: iPhone 6/6 Plus Tirs. d. 10. september 2013: iPhone 5S/5C Ons. d. 12. september 2012: iPhone 5 Tirs. d. 4. oktober 2011: iPhone 4S Man. d. 7. juni 2010: iPhone 4 Man d. 8. juni 2009: iPhone 3GS Man d. 9. juni 2008: iPhone 3G Tirs. d. 9. januar 2007: iPhone

Lanceringsdatoen for iPhone 11 kommer måske til at ligge lidt senere end de forrige år, eftersom Europas største tech-messe, IFA 2019 i Berlin, kører fra d. 6-11. september samme år – hvilket måske kan få Apple til at skubbe sin lancering til ugen efter.

Det er dog ikke sikkert, da nye iPhone-lanceringer før har ligget samtidig med messer (det skete i 2014, 2015 og 2016), hvilket betyder, at vi stadig forventer at se en lancering i ugen begyndende med d. 9. september.

Historisk set har Apple ikke afholdt sine mobil-events på en mandag, hvorimod tirsdage og onsdage er de mest benyttede dage. Fordi onsdag d. 11. september er en sorgens dag i USA, vælger Apple nok i stedet at lancere sin iPhone 11 om tirsdagen d. 10. september 2019.

Skulle Apple dog vælge at forsinke sin lancering med en uge, kan vi i stedet ende med en iPhone 11-lancering enten d. 17. eller 18. september.

Apple har ikke lanceret en iPhone så sent siden 2011, hvor de annoncerede iPhone 4S d. 4. oktober, og vi forventer derfor, at Cupertino-firmaet fra Californien vil holde sig til september med hensyn til ankomsten af deres nye iPhone i 2019.

Hvad angår pre-order-datoen for iPhone 11, plejer Apple at lægge denne på en fredag efter afsløringne, hvilket efter vores beregninger vil blive til d. 13. september.

Sidst har vi salgdatoen – den dag hvor du rent faktisk vil kunne få en enhed i hånden for første gang – det kan blive kun en uge efter, at der er åbnet op for pre-orders, hvilket giver d. 20. september hvis vores analyse holder.

Disse datoer kan dog hurtigt nå at ændre sig, og vi vil ikke blive overraskede, hvis Apple holder sig til den nyere tradition og lancere den nye iPhone 11 d. 10. september.

Ny iPhone 11 pris

Prisen på iPhone 11 ventes at starte omkring 8.899 kroner

Vi kan komme til at se en ny prisstrategi

Selv uden en officiel pris på iPhone 11, ved vi at den bliver dyr. Apple prissatte trods alt deres iPhone XS og iPhone X på omkring 10.000 kroner. Vi kan meget vel se en lignende prissætning for iPhone 11.

Med nyheden om, at Apple ikke sælger så mange iPhone som tidligere , er der dog en chance for en prisreduktion i forhold til iPhone 11 – selvom vi tænker, at en fastfrysning af prisen er mere realistisk end en reduktion.

Det kan betyde gode nyheder for efterfølgeren til den vel modtagne iPhone XR , hvis primære anke var, at prisen var en anelse høj. Hvis Apple kan reducere prisen på iPhone 11R, kan det agere buffer for en høj pris på iPhone 11.

Ny iPhone, iPhone 11 eller iPhone XL?

Hvad vil Apple kalde den nye iPhone 11? det er et godt spørgsmål og Apple har flere valgmuligheder at vælger imellem.

Det ser ud til, at Apple har malet sig selv op i hjørne, når det kommer til navngivningen af de seneste XS, SX Max og XR-modeller – så hvordan kommer de videre herfra?

Vil de holde sig til romertal eller gå tilbage til traditionelle tal, eller måske droppe dem helt?

På nuværende tidspunkt, hvor der ikke er mange lækager at forholde sig til, er der ikke noget nyt på bordet.

I øjeblikket ser vi flest søgninger efter ”ny iPhone” og det er derfor et godt bud. Apple har allerede tidligere droppet tallene for Mac, Macbooks, TV og iPads, så ny / new iPhone kunne være næste logiske træk.

Tallene er dog en god måde at skelne de nye modeller fra de gamle, så både iPhone 11 og iPhone XI er også stadig med i opløbet. Apple gav os aldrig en iPhone 9 – hvor iPhone 8 var modellen før springet til X-revolutionen – så at gå tilbage til ”11” kan se lidt mærkeligt ud.

iPhone XS og XS Max er gode, men der er stadig plads til forbedring

Ny iPhone 11: hvad vil vi gerne se

iPhone XS og iPhone XS Max er gode smartphones, men der er altid plads til forbedring og det er kun menneskeligt, at vi vil have mere hver gang – hvilket betyder at Apple bør diske op med nogle nye ting.

Her på TechRadar kan vi godt lide at se på hele tech-communityet som én stor familie, der hjælper hinanden. Vi har derfor udtænkt et par opgraderinger, som vi mener vil blive et hit i den nye iPhone.

1. Ikke noget hak (eller i det mindste en mindre udgave)

Hvad enten du elsker eller hader kamerahakket, har det taget smartphone-verdenen med storm og sat sit præg på design-æstetikken med ankomsten af iPhone X – det ser dog ud til, at mange af konkurrenterne er ved at bevæge sig væk fra Apples kreation.

Apple-hakket er unikt takket være sin størrelse, men det er også dets akilleshæl. Det fylder meget i toppen af skærmen, imens vi har set Android-producenter kunne nøjes med et lille dråbeformet hak, der kun optager samme plads som et enkelt frontkamera.

Det der står i vejen for, at Apple helt dropper hakket, er al den teknologi de har proppet ind i det, og at fjerne det helt, vil derfor betyde, at vi også skal give afkald på nogle funktioner – såsom Face ID. Apple kan nok flytte mikrofonen, nærhedssensoren og højttaleren, som i sidste ende vil reducere størrelsen af hakket – hvilket er et skridt i den rigtige retning. Men intet hak vil være at foretrække – med et rent, elegant design, som helt sikkert vil tiltrække sig opmærksomhed.

Hakket er stort... forestil dig hvis der slet ikke var noget på den nye iPhone

2. Et nyt design

Det nuværende design på XS og XS Max er fantastisk – solidt, premium og slankt. Det er et af de mest eftertragtede looks på markedet, så det er måske lidt friskt af os at bede om noget nyt?

Det synes vi ikke.

Apple har benyttet det samme design igennem de sidste to generation, og et friskt nyt look vil sikre, at iPhone 11 ikke blot bliver set som endnu en mindre opdatering.

Hvis Apple ikke fjerner hakket, som vi så pænt har bedt om herover, vil vi nu i stedet fokusere på notifikations-slideren, volumenkapperne og strømknappen.

Vi har set HTC og Google implementere klembare sider på deres telefoner, og hvis Apple kan gøre denne teknologi endnu mere brugervenlig, kan det i sidste ende helt overflødiggøre fysiske knapper på håndholdte enheder.

3. Bedre batterilevetid

Vi siger det hvert år, men det er stadig et faktum, at iPhones ikke er de bedste, når det kommer til batterilevetiden. iPhone XS bød på et bedre batteri end iPhone X, men som vi også noterede i vores anmeldelse, ”er der stadig langt op til de bedste på markedet.”

Det er på tide, at Apple gør noget ved batterilevetiden og giver iPhone 11 et batteri, som uden problemer klarer sig igennem en hel dag og ind i den næste, uden vi behøver at gå i panik, i vores søgen efter en oplader om aftenen.

Batteriteknologien kommer ikke til at give os flere dages batterilevetid, som vi så på telefoner tilbage i starten af nullerne, men en iPhone der til nødt kan nå to dage på en enkelt opladning ville virkelig få folk op af stolene.

4. Kun eSIM

Sidste udgave af iPhone (XS og co.) byder på dual-SIM, men har kun plads til et enkelt SIM-kort. Dette skyldes, at det andet er et eSIM, som er bygget ind i telefonen og kan tildeles et netværk under aktivering.

At skulle proppe et SIM-kort ind i en ny telefon føles ganske gammeldags i 2019, så vi ser gerne, at Apple helt dropper de fysiske kort til fordel for dual eSIM i den nye iPhone 11.

Vi ser også gerne en let måde hvorpå vi let kan hoppe fra et netværk til et andet, og endnu vigtigere, muligheden for let at skifte til et andet netværk, når vores nuværende kontrakt udløber.

At fjerne porten til SIM-kortet vil gøre et slankere design muligt, og potentielt frigøre noget mere plads inden i enheden, som i stedet kan bruges på nue funktioner eller mere batteri.

Dette ligger dog indtil videre kun på Apples skuldre, eftersom verdens udbyder også skal understøtte eSIM-teknologien, hvilket kun nogle få gør indtil videre.

Med introduktionen af 5G i 2019 og tilstedeværelsen af eSIM i den nuværende generation af iPhones, er det dog ikke et helt urimeligt ønske.