Foldbar iPhone menes at være på vej

Apples planer for en foldbar iPhone eller iPhone Flip er en kendt hemmelighed takket være en lind af rygter og patentansøgninger i de seneste uger. Alligevel antyder det seneste læk, at Apple er kommet videre end planlægningsfasen og arbejder aktivt på sin foldbare telefonprototype.

Economic Daily News (via MacRumors) rapporterede mandag, at Apple har sendt adskillige prototyper til sin produktionsleverandør Foxconn til test. Ifølge rapporten sigter Apple mod at gøre mobilen i stand til at modstå mindst 100.000 foldninger og overvejer, om der skal bruges en OLED- eller mikro-LED-skærm.

Vi ved også, hvornår Apple angiveligt sigter mod at frigive denne nye telefon: September 2022, som teoretisk vil falde sammen med iPhone 14. Det er ikke klart, om telefonen vil være iPhone 14 eller en separat model, der bliver frigivet samtidigt.

Vi ved ikke mere om Apples prototyper endnu, men virksomheden har traditionelt produceret de fleste af sine iPhones på Foxconn i Taiwan i årevis. Denne del af lækket lyder sand, men vi bliver nødt til at vente på yderligere information, før vi kan fastslå dem som fakta.

En læk i sidste uge antydede, at foldbare iPhone afløser iPad Mini. Den skulle få 256 GB lagerplads og 8 GB RAM og ankomme i 2022. Men kilden har ikke haft det store held med sine forudsigelser tidligere, så det skal tages med en portion skepsis.

Hvad vi ved og tror om iPhone Flip

Vi har set flere patenter fra Apple på en foldbare iPhone i de sidste to år. Apple har flere prototyper i produktion, så patenterne viser kun mulige måder telefonen kan udvikle sig på. Det er ikke insiderviden.

Det første patent i begyndelsen af 2019 viste designet til en foldbar iPhone med en enkelt skærm, der foldes ind på sig selv, inklusive en skitse til en dobbeltfoldet iPhone, der ser ud som et Z, når den bliver lukket.

En Apple Z-Phone virker særlig usandsynlig, men ifølge en lækage tidligere på året fra Jon Prosser kan iPhone Flip faktisk være lavet af to separate skærme forbundet med et hængsel, ikke en enkelt foldbar skærm.

Et nyere patent, der blev opdaget i oktober, antyder, at Apple håber at fremstille denne nye telefon af et materiale, der automatisk kan reparere ridser eller buler over tid ved hjælp af 'eksternt påført varme, lys, elektrisk strøm eller anden form for ekstern stimulus.'

Tilsvarende viste et andet Apple-patent fra oktober, at virksomheden har udtænkt et beskyttende 'hardcoatlag' til foldbare telefoner, der både forhindrer dannelse af revner og udfylde eventuelle mikro-revner, der udvikles over tid.