Apple tester etter sigende brettbar iPhone-prototyp som skal lanseres september 2022

Apples planer om en brettbar iPhone, eller iPhone Flip, er en åpen hemmelighet takket være et vell av rykter og patenter som har dukket opp på nett de siste ukene. De ferskeste lekkasjene vitner dog om at Apple har kommet lenger enn planleggingsstadiet, og at selskapet nå aktivt jobber med en brettbar prototyp.



Economic Daily News (via MacRumors) skrev mandag at Apple har sendt flere prototyper til selskapets produsent Foxconn, i testøyemed. Ifølge artikkelen tar Apple sikte på at modellen skal tåle minst 100 000 brett, og vurderer hvorvidt den skal ha OLED- eller micro-LED-skjerm.



Vi vet også når Apple tar sikte på å lansere den nye telefonen: 22. september 2022, som teoretisk sett kan sammenfalle med iPhone 14. Det er ikke klart per nå om det er snakk om at den brettbare telefonen vil hete iPhone 14 eller om det blir en separat modell som lanseres samtidig.

Vi har ikke noe mer informasjon om Apples prototyp ennå, men selskapet har tradisjonelt produsert de fleste av sine iPhone-modeller ved Foxconn-fabrikken i Taiwan. Akkurat denne påstanden i den ovennevnte artikkelen virker svært sannsynlig, men vi må vente på mer informasjon før vi eventuelt kan bekrefte eller avkrefte brorparten av ryktene.



En lekkasje som kom frem forrige uke vitnet om at denne brettbare iPhone-modellen kom til å erstatte iPad mini i Apples sortiment, og at den kommer til å koste snaue $1499 (13600 norske kroner), ha 256 GB lagring, 8 GB RAM og bli lansert i 2022. Kilden i dette tilfellet har dog ikke hatt spesielt stor treffrate med foregående rykter, så det er verdt å ta det hele med opptil flere klyper med salt.

Hva vet vi per nå om iPhone Flip?

Vi har sett flerfoldige patenter fra Apple i tilknytning brettbare iPhone-modeller de siste to årene, men gitt at Apple har flere prototyper i produksjon, så viser også disse patentene oss kun potensielle retninger telefonen kan ta under utvikling, vi har ingen direktelinje til fremtiden her.



Det første patentet vi fikk servert, tidlig i 2019, viste en brettbar iPhone med én enkelt skjerm som kunne brettes ut (to skjermflater mot hverandre), og inkluderte også en tegning av en telefon som kunne brettes to ganger, slik at den så ut som bokstaven Z når den var lukket.

En Apple zPhone virker likevel temmelig lite sannsynlig, men ifølge en lekkasje tidligere i år, fra Jon Prosser, kan en iPhone Flip faktisk finne på å bli produsert ved hjelp av to separate skjermpaneler koplet sammen via hengsler, og ikke én gjennomgående skjerm.



Et noe ferskere patent dukket opp i oktober, og her fikk vi se at Apple håper at den nye telefonen kan produseres ved hjelp av nye materialer som automatisk kan reparere riper og bulker over tid, via «ekstern varme, lys, elektrisk strøm eller andre typer ekstern stimuli.»



På lignende vis fikk vi se nok et oktober-rykte fra Apple som vitnet om at selskapet har funnet opp et «hardcoat»-lag for brettbare telefoner som både forhindrer dannelsen av sprekker og som vil fylle inn mikrosprekker som utvikler seg over tid.