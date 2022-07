FIFA 23: EA Sports afslører trailer og ny super-teknologi

Hvis du er vild med at spille FIFA, er der virkelig noget at glæde sig til!

Med en nytænkende HyperMotion2-teknologi vil EA SPORTS FIFA 23 sætte nye standarder for realistiske og underholdende spil. Derudover indeholder FIFA 23 for første gang nogensinde kvindeklubhold, herunder Barclays Women's Super League og Division 1 Arkema, der styrker FIFAs position som verdens mest autentiske fodboldoplevelse. Desuden portrætterer FIFA for første gang i sin historie en kvindelig fodboldspiller på forsiden med australske Sam Kerr flankeret af Kylian Mbappé.

Udviklingen af FIFA 23s HyperMotion2-teknologi og fysiksystem har frigjort en række nye funktioner, der gør, at spiloplevelsen nu føles endnu mere autentisk og medrivende. Hold- og spillerbevægelser på hele banen er mere responsive og autentiske, der kommer til udtryk, uanset om man lunter mod en forsvarsspiller eller erobrer en luftbold mod en angriber som målmand.



Brugerne kan også se frem til et nyt intelligent driblingssystem, en mere naturlig og flydende overgang til skud, helt nye accelerationsmekanikker, forbedret spillerbevidsthed og meget mere. Med debuten for kvindeklubholdene er der tilføjet helt nye animationer, der er inspireret af bevægelser fra virkelige kvindelige spillere til FIFA 23.



"Vi har skubbet grænserne for realisme i FIFA 23 gennem HyperMotion2, hvor vi har brugt den nyeste teknologi til at optage professionelle herre- og kvindehold i kampe med fuld intensitet, der oversætter millioner af datapunkter til nye animationer i realtid," siger Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FIFA.

Spillerne vil også kunne opleve toppen af både mænds og kvinders internationale fodbold i FIFA 23 med FIFA World Cup Qatar 2022 for mænd og FIFA World Cup Australien og New Zealand 2023™ for kvinder som opdateringer efter lanceringen.



Der er nu mulighed for at forudbestille FIFA 23, som lanceres på PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PlayStation 4 og Xbox One den 30. september. Tidlig adgang til FIFA 23 Ultimate Edition begynder den 27. september 2022.



HyperMotion2-teknologien er indtil videre kun tilgængelig på PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC og Stadia.

Se FIFA 23-traileren nedenfor: