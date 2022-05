Deadline for MitID er blevet rykket

Digitaliseringsstyrelsen har valgt at rykke slutdatoen for NemID med 4 måneder. Det skriver de i en udmelding.

Det skyldes at der er ekstraordinært pres på Borgerservice for hjælp med at få MitID, og det vurderes at de ikke ville kunne nå at få alle igennem inden d. 30. juni som var den hidtige deadline.

I alt skal omkring 5 mio. have MitID og ca. 3,4 mio. brugere har allerede fået MitID. Hver uge får ca. 150.000 borgere oprettet MitID. Det skriver recordere.dk

Med MitID styrkes sikkerheden. For skal vi være bedst muligt rustet til fremtiden, er der behov for en ny og fremtidssikker løsning, som lever op til de nyeste internationale sikkerhedskrav.

Blandt andet er det afgørende, at vi siger farvel til NemID nøglekortet – også kendt som papkortet – da papkortet kan kopieres og ikke lever op til EU-krav om stærk kundeautentifikation (eller 2-faktor autentifikation), når en bankkunde tilgår sine bankkonti eller betaler online. Derfor haster det med at få lukket NemID ned.

De fleste kan selv få deres MitID hjemmefra, hvis man har et pas med chip. Men nogle borgere skal forbi Borgerservice i forbindelse med overgangen til MitID, og her må Digitaliseringsstyrelsen konstatere, at ekstraordinære situationer som flygtningestrømmen fra Ukraine, ændrede pasregler og en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet har gjort, at der er kommet et ekstra uforudset pres på Borgerservice, som betyder, at det en del steder i landet er svært at tilbyde tilstrækkeligt med tider til borgerbetjening.

Derfor vil der være borgere, der ikke kan nå at få deres MitID inden udgangen af juni 2022. Digitaliseringsstyrelsen har derfor sammen med bankerne besluttet at rykke sluttidspunktet med fire måneder efter den 1. juli 2022 for at give alle borgere mulighed for at komme med over.

Ny deadline er 31. oktober 2022. Efter den dato kan NemID ikke længere bruges, og MitID vil være eneste mulighed for digital identifikation til login i netbanker og det offentlige mm. Det skriver recordere.dk