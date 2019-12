Apple AirPower er måske endelig på vej i masseproduktion

Historien om den trådløse oplader, AirPower , har været forvirrende: Apple løftede så små sløret for den helt tilbage i 2017 og lovede en lancering i 2018. Men siden dengang er de været ganske tavse omkring en eventuel lancering. Rygterne svirrede om adskillige udsættelser og der blev spekuleret i om udviklingen af opladeren var tæt på helt at blive droppet .

Ifølge velrenommerede eksperter inden for opladning, ChargeLab, lever AirPower dog i bedste velgående – og er, endelig, på vej i masseproduktion. Denne information baseres på et tip fra en unavngiven kilde i Apples forhandlerkæde.

Ifølge ChargeLabs kilder, produceres AirPower af Luxshare Precision, det samme firma som er ansvarlige for produktionen af AirPods og forskellige USB-C kabler til Apple. Selvom vi ikke kan garantere, at dette er hvad der rent faktisk sker, lader tippet til at høre til i den mere troværdige ende af skalaen.

Lader op til en fuld lancering

Apple forholder sig stadig tavse, med mindre vi medtager en kommentar vedrørende AirPower i manualen til iPhone XS : Manualen beskriver hvordan man lader telefonen op med opladeren, til trods for at den slet ikke eksisterer endnu.

Det virker på nuværende tidspunkt tydeligt, at Apple har problemer med at få opladeren til at virke, som de ønsker. AirPower lover at lade tre forskellige enheder op på samme tid, så du kan lægge din iPhone, dit Apple Watch og dine AirPods på måtten og se dem blive ladet op samtidig.

Det er lidt af en bedrift og tidlige rapporter antydede da også, at prototyper af AirPower var langsomme, havde fejl og var upålidelige. Hvis Apple har formået at eliminere disse problemer, får vi nok en officiel annoncering inden for de næste par måneder.

Via AppleInsider