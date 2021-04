Gigantisk Samsung 4k QLED UHD TV til vanvittig pris

Det gør en stor forskel for oplevelsen at kunne styre lyset i forskellige dele af billedet med stor præcision. Samsung QE82Q70R er et gigantisk tv, der med Direct Full Array 4X kan kontrollere lys og mørke i detaljerne og giver dig en større dybde i de sorte farver.

Med Quantum HDR 1000 får du endnu mere liv i billedet. Det øgede kontrastforhold lader solen skinne stærkere, og regnskyerne se endnu mørkere ud. Endnu tættere på virkeligheden.

Din oplevelse bliver simpelthen bedre på et større tv. Du drages ind i handlingen, uanset om det er en afgørende kamp eller en spændende thriller. Et rigtigt stort billede kan tage dig med på eventyr. Forestil dig, hvordan dette vil være din nye virkelighed med dette 82 tommers pragt-tv.

Markedet for tv-apparater er voldsomt konkurrencepræget, og dette kan du nyde godt af, når der bliver dystet på prisen. Her har Lictotronic barberet 44% af prisen. Det er ikke en lille investering, men det er et fantastisk tv, du får - og til en markant nedsat pris.

Forholdene i dit rum forandres i løbet af dagen, og dit tv skal kunne tilpasse sig. Med Intelligent Mode kan dit QLED TV justere lysstyrken og volumenen automatisk. Det kan til og med tilpasse lyden til indholdet og f.eks. gøre dialogen tydeligere i en nyhedsudsendelse eller fremhæve en sangers stemme over baggrundslyden i en koncert.

Dit Samsung QLED tv kan være en aktiv del af et smart hjem, som bindes sammen med SmartThings. Nu kan du nemt få meddelelser fra dit smarte Samsung-køleskab eller din Samsung-vaskemaskine, hvis du har ladet køleskabsdøren stå på klem, eller når vasken er klar. Med SmartThings Dashboard får du et overblik over dine opkoblede Samsung-enheder.

Der er tale om et yderst begrænset antal, så hvis du er klar til at investere i et fabelagtigt - og kæmpestort - tv, så skal du nok skynde dig at gøre brug af tilbuddet fra Licotronic.