Mercedes-Benz avduker den nye Vision Iconic EV – og det er den klassiske Batmobilen du alltid har drømt om.

Mercedes har avduket Vision Iconic EV i Shanghai

Konseptet har solcellelakk og nevromorfisk datakraft

Forventet høyt nivå av selvkjørende teknologi

Mercedes-Benz har investert tungt i design i det siste, noe som tydelig signaliserer at selskapet fornyer designspråket sitt for en stadig mer elektrisk fremtid.

Den nyeste konseptbilen, Vision Iconic EV, er kanskje deres dristigste kreasjon hittil – og kan godt inspirere fremtidige S-Klasse-modeller. Samtidig vil den vise frem selskapets mest avanserte teknologi.

Den lange, lave silhuetten med en enorm frontgrill er inspirert av klassiske modeller som W108, W111 og 600 Pullman, men minner også om den nylig lanserte GLC.

Til tross for størrelsen føles ikke den opplyste frontgrillen malplassert på den tyske luksuscoupéen. Den dypsvarte lakken eksperimenterer også med en solcelledrevet aktiv overflate, noe som betyr at bilen kan utvide rekkevidden ved å omdanne sollys til energi.

Innvendig har Mercedes’ designteam i Shanghai latt seg inspirere av Art Deco-æraen, der analoge og digitale displayer kombineres i en elegant samklang.

(Image credit: Mercedes-Benz)

Instrumentklyngene våkner til liv som eksklusive kronografklokker når døren åpnes, og en av de fire klokkene huser til og med en AI-assistent som styrer bilens funksjoner uten at føreren trenger å løfte en finger.

Mercedes sier at det sveipende karosseriet – som unektelig har Batmobile-aktige trekk – også er ment å vise frem selskapets nyeste innovasjon innen nevromorfisk databehandling, en teknologi som etterligner hjernens funksjoner for å ta avgjørelser raskere.

Tesla bruker noe lignende i sine selvkjørende systemer, men Mercedes hevder at deres versjon kan være ti ganger mer effektiv enn dagens løsninger.

Dette ville teoretisk sett muliggjøre autonom kjøring på nivå 4, som betyr at føreren kan ta hendene av rattet og til og med sove eller strømme filmer i full komfort mens bilen kjører selv.

«Det ville være både mulig og tillatt å ta en lur eller lene seg tilbake mens du strømmer favorittinnholdet ditt – med en altoppslukende lyd- og lysopplevelse», sier Mercedes.

Handsfree-parkering som standard

(Image credit: Mercedes-Benz)

Selv om Vision Iconic Concept fortsatt bare er en designstudie, demonstrerer den flere av teknologiene som Mercedes-Benz utvikler for tiden.

Den har faststoff-batteriteknologi for imponerende rekkevidde, og et kommende steer-by-wire-system som ventes å få sin debut i neste S-klasse. Det fjerner den fysiske forbindelsen mellom rattet og hjulene, noe som sammen med bakakselstyring gjør det enklere å manøvrere store biler i trange bymiljøer.

Men for å være ærlig, trenger du sannsynligvis ikke å bekymre deg for parkering – konseptbilen viser at Mercedes planlegger enda høyere nivåer av autonom kjøring, der bilen selv finner en ledig parkeringsplass takket være sitt avanserte sensorsystem.

Sannsynligvis er det lurt, med tanke på bilens størrelse.