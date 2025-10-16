Mercedes-Benz avslöjar nya Vision Iconic EV – och det är den vintage-Batmobil du alltid drömt om

Mercedes har visat upp Vision Iconic EV i Shanghai

Konceptet har Solar Paint och neuromorf datorkraft

Hög nivå av självkörande teknik förväntas

Mercedes-Benz har på senare tid satsat hårt på design och vill tydligt signalera att företaget förnyar sitt formspråk inför en alltmer elektrisk framtid.

Den senaste konceptbilen, Vision Iconic EV, är kanske den djärvaste skapelsen hittills – och kan mycket väl inspirera framtida S-Klass-modeller. Samtidigt ska den visa upp företagets mest avancerade teknik.

Den långa, låga siluetten med en enorm frontgrill hämtar inspiration från klassiska modeller som W108, W111 och 600 Pullman, men påminner också om den nyligen lanserade GLC.

Trots sin storlek känns den upplysta frontgrillen inte malplacerad på den tyska lyxcoupén. Den djupt svarta lacken experimenterar dessutom med en fotovoltaisk aktiv yta, vilket innebär att bilen kan förlänga räckvidden genom att omvandla solljus till energi.

Invändigt har Mercedes designteam i Shanghai inspirerats av Art Deco-eran, där analoga och digitala displayer kombineras i en elegant symfoni.

(Image credit: Mercedes-Benz)

Instrumentklustren väcks till liv som exklusiva kronografklockor när dörren öppnas, och en av de fyra klockorna rymmer till och med en AI-assistent som hanterar bilens funktioner utan att föraren behöver röra ett finger.

Mercedes uppger att den svepande karossen – som onekligen har drag av Batmobile – även är tänkt att demonstrera företagets senaste innovation inom neuromorf datorkraft, en teknik som imiterar hjärnans funktioner för att fatta beslut snabbare.

Tesla använder något liknande i sina självkörningssystem, men Mercedes hävdar att deras version kan vara tio gånger mer effektiv än dagens lösningar.

Det skulle i teorin möjliggöra autonom körning på nivå 4, vilket innebär att föraren kan ta händerna från ratten och till och med sova eller streama film i full komfort medan bilen kör själv.

”Det skulle vara både möjligt och tillåtet att ta en tupplur eller luta sig tillbaka medan man streamar sitt favoritinnehåll – med ett omslutande ljud- och ljusupplevelse,” säger Mercedes.

Handsfree-parkering som standard

(Image credit: Mercedes-Benz)

Även om Vision Iconic Concept än så länge bara är en designstudie, demonstrerar den flera av de tekniker som Mercedes-Benz för närvarande utvecklar.

Den är utrustad med solid state-batteriteknik för imponerande räckvidd, och ett kommande steer-by-wire-system som väntas debutera i nästa S-Klass. Det tar bort den fysiska kopplingen mellan ratt och hjul, vilket tillsammans med styrning på bakaxeln gör det lättare att manövrera stora bilar i trånga stadsmiljöer.

Men i ärlighetens namn kommer du troligen inte behöva oroa dig för parkering – konceptet visar att Mercedes planerar för ännu högre nivåer av autonom körning, där bilen själv hittar en ledig parkeringsplats tack vare sitt avancerade sensorsystem.

Troligtvis det bästa, med tanke på bilens storlek.