Hvem vil vel ha en brukt elbil? Eksperter krever bedre reparasjonsmuligheter

Cox Automotive advarer om at den langsiktige fremtiden til elbiler er i fare.

En kultur der man «erstatter i stedet for å reparere» kan skade videresalgsverdiene.

Resultatet kan bli at eldre elbiler vil slite med å holde seg på veien.

Ideen om biler som når den nesten mytiske grensen på 80 000 mil kan potensielt dø ut sammen med forbrenningsmotoren. Eksperter advarer nå om at produsentenes fokus på resirkulering snarere enn reparerbarhet truer den langsiktige fremtiden til elbiler.

I en tale på FT Future of the Car Summit i London sa Antonia Stephenson, europeisk driftssjef for elbilbatteriløsninger hos Cox Automotive, at det var viktig for produsenter å designe batterier «med tanke på reparerbarhet».

Hun la også til at det var viktig å «beholde dem i kjøretøyene og deretter bruke dem på nytt i energilagringsindustrien», ifølge Auto Express.

Latest Videos From

Stephenson påpekte at elbilindustrien for tiden er ekstremt fokusert på rekkevidde, ettersom produsenter prøver å få flere kjøpere til å forlate bensin- og dieselbiler ved å tilby modeller som kan kjøre like langt mellom ladestopp som fossildrevne biler kan mellom tankinger.

Derfor mener Stephenson at «design har beveget seg mot mindre reparerbare batterier», og at dagens lovgivning primært fokuserer på resirkulering snarere enn å oppmuntre produsenter til å gjøre batteripakker enkle å reparere.

Konsekvensen av å bytte ut hele batteripakker i stedet for å reparere skadede eller slitte deler, sier hun, risikerer å bli svært problematisk for videresalgsverdien av brukte elbiler.

«Merkevareomdømme er svært viktig, og med så mange alternativer på markedet vil folk begynne å tenke mer på reparerbarhet i fremtiden», la hun til.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Mangelen på reparerbarhet plager hele teknologibransjen

(Image credit: Getty Images / Anadolu)

Akkurat som vi allerede har sett med bærbare datamaskiner, nettbrett og telefoner, kappløper mye av teknologibransjen mot en fremtid der produkter blir stadig vanskeligere å reparere, mens individuelle komponenter blir nesten umulige å erstatte.

Elbiler blir nå i økende grad sammenlignet med samme type forbrukerteknologi – i hovedsak store datamaskiner på hjul.

De kan ha AI-drevne stemmeassistenter og kan en dag kjøre seg selv, men de lider også av lignende forbrukertillitsproblemer, der mange kjøpere er bekymret for hva bilen vil være verdt om ti år ... eller om teknologien om bord i det hele tatt vil fungere da.

Å kjøpe en ny bil blir også ofte beskrevet som den nest største investeringen en person gjør etter å ha kjøpt et hjem, noe som gjør videresalgsverdi ekstremt viktig.

Som Antonia Stephenson uttrykker det: «Hvis vi fortsetter å kaste ting i stedet for å reparere dem når garantien er over, bygger vi opp et stort problem.

Hvis en bruktbil ikke lenger er under garanti, og det eneste alternativet for batteriet er å resirkulere og kjøpe en ny pakke, vil det ikke være på langt nær så kostnadseffektivt som folk forventer av en bruktbil.»

Dette problemet skaper, ifølge mange, en stor gruppe elbilskeptikere som heller vil beholde bilene sine med forbrenningsmotor fordi reservedeler fortsatt er relativt enkle å finne og erstatte når noe går i stykker.

Batteripakker er også en av de dyreste komponentene i moderne elbiler, og det føles både bakvendt og ekstremt energikrevende å resirkulere og erstatte hele pakker i stedet for å enkelt kunne erstatte skadede battericeller.