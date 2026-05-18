”Om ni tillverkar elbilar som inte går att reparera kommer det bli en enorm utmaning att behålla andrahandsvärdet” – experter kräver bättre reparerbarhet i batteribranschen

Cox Automotive varnar för att elbilarnas långsiktiga framtid är hotad

En kultur där man “byter istället för att reparera” kan skada andrahandsvärdena

Resultatet kan bli att äldre elbilar får svårt att hålla sig kvar på vägarna

Idén om bilar som når den nästan mytomspunna gränsen på 80 000 mil kan potentiellt dö tillsammans med förbränningsmotorn, när experter nu varnar för att tillverkarnas fokus på återvinning istället för reparerbarhet hotar elbilarnas långsiktiga framtid.

Under FT Future of the Car Summit i London sa Antonia Stephenson, europeisk operativ chef för EV battery solutions hos Cox Automotive, att det är viktigt att tillverkare designar batterier “med reparation i åtanke”.

Hon tillade också att det är viktigt att “hålla dem kvar i fordonen och sedan använda dem vidare inom energilagringsindustrin”, enligt Auto Express.

Latest Videos From

Stephenson påpekade att elbilsindustrin just nu är extremt fokuserad på räckvidd, eftersom tillverkare försöker få fler köpare att lämna bensin- och dieselbilar genom att erbjuda modeller som kan köra lika långt mellan laddstoppen som fossilbilar kan mellan tankningarna.

Som ett resultat menar Stephenson att “designen har rört sig mot mindre reparerbara batterier” och att dagens lagstiftning främst fokuserar på återvinning istället för att uppmuntra tillverkare att göra batteripaketen enkla att reparera.

Konsekvensen av att byta ut hela batteripaket istället för att reparera skadade eller slitna delar riskerar enligt henne att bli mycket problematisk för andrahandsvärdena på begagnade elbilar.

“Varumärkesrykte är väldigt viktigt och med så många alternativ på marknaden kommer människor börja tänka mer på reparerbarhet i framtiden”, tillade hon.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Bristen på reparerbarhet plågar hela teknikbranschen

(Image credit: Getty Images / Anadolu)

Precis som vi redan sett med laptops, surfplattor och telefoner rusar stora delar av teknikbranschen mot en framtid där produkter blir allt svårare att reparera, samtidigt som det blir nästan omöjligt att byta ut individuella komponenter.

Nu jämförs elbilar allt oftare med samma typ av konsumentteknik – i princip stora datorer på hjul.

De kan ha AI-drivna röstassistenter och kanske en dag köra själva, men de lider också av liknande problem med konsumentförtroende, där många köpare oroar sig för vad bilen kommer vara värd om tio år… eller om tekniken ombord ens fungerar då.

Att köpa en ny bil brukar dessutom beskrivas som den näst största investeringen en person gör efter att köpa bostad, vilket gör andrahandsvärdet extremt viktigt.

Som Antonia Stephenson uttrycker det: “Om vi fortsätter kasta bort saker istället för att reparera dem när garantin gått ut bygger vi upp ett enormt problem.

Om en begagnad bil inte längre har garanti och det enda alternativet för batteriet är återvinning och köp av ett nytt paket blir det inte alls så kostnadseffektivt som människor förväntar sig av en begagnad bil.”

Just det här problemet håller enligt många på att skapa en stor grupp elbilsskeptiker som hellre behåller sina bilar med förbränningsmotorer eftersom reservdelar fortfarande är relativt enkla att hitta och byta när något går sönder.

Batteripaket är dessutom en av de dyraste komponenterna i moderna elbilar och det känns både bakvänt och extremt energikrävande att återvinna och ersätta hela paket istället för att enkelt kunna byta ut skadade battericeller.