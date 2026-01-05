Jeg så Samsungs verdens første 130-tommers RGB-TV – og den er virkelig vakker

Samsung har nettopp avduket en ny Micro RGB-TV på CES 2026, som de sier er verdens første 130-tommers TV som bruker denne neste generasjons teknologien som skal vises frem – den forrige største modellen var 116-tommeren Hisense 116UX.

Dessverre er den bare et utstillingsobjekt akkurat nå, snarere enn noe som offisielt lanseres for salg – men ikke glem at jeg på denne tiden i fjor så denne Micro RGB-teknologien prototyper for første gang, og Samsung lanserte sin første Micro RGB-TV før slutten av 2025. Så hvem vet, kanskje denne likevel vil komme i salg.

Inntil da må du nøye deg med Samsungs nylig bekreftede Micro RGB-serie, som leveres i størrelser fra 55 tommer til 115 tommer.

130-tommers TV-en er imidlertid et ferdigbygd og fungerende sett, et som jeg fikk se personlig på CES, og det er en knockout.

Et av de avgjørende punktene her er det flotte stativet den er innebygd i. Samsung kaller det «Timeless Frame» – det tar elementer fra designspråket Frame som brukes i The Frame TV-er og inkorporerer elementer fra Samsung Timeless Gallery TV-design fra over ti år siden, slik det ble brukt på Samsung S9 Ultra TV.

En 130-tommers TV dominerer åpenbart ethvert rom og har noen enkle spørsmål som «hvordan monterer jeg dette? Trenger jeg å finne en 3 meter bred TV-enhet?». Men alt dette er tatt hånd om her – det er én stor enhet, fint og enkelt. Vel, det ville sannsynligvis vært et team på fem for å bygge den trygt, men ellers ser det enkelt og greit ut.

Den bruker all den samme teknologien som Samsungs andre Micro RGB TV-serier, inkludert Micro RGB Color Booster Pro og Micro RGB HDR Pro-teknologien, som utnytter det utvidede fargespekteret til RGB TV-teknologi maksimalt – som med RU95H TV-serien som Samsung faktisk lanserer, lover den å levere 100 % av BT.2020-fargespekteret.

(For mer om hvorfor RGB-teknologi er spesiell og hva TV-er kommer med i 2026, se artikkelen om det her. Kortversjonen er at LED-bakgrunnsbelysningen bytter ut en enkelt LED-farge med et fullfarget rødt/grønt/blått system, noe som betyr at pikslene ikke trenger å gjøre så mye arbeid for å konvertere fargene, så det er en mye rikere fargepalett som også er mer energieffektiv.)

Den inkluderer også Samsungs matte skjermbelegg Glare Free for å unngå speillignende refleksjoner. Jeg kan se logikken her – en stor skjerm er mer utsatt for å reflektere ting bare fordi det er så mye av den, så det er viktig å eliminere gjenskinn hvis du tenker på dette som en livsstils-TV å bruke i et hvilket som helst rom.

Men hvis Samsung faktisk vil produsere denne, føles det som om den vil finne seg best til rette i hjemmekino-rom – eller i det minste hos hjemmekino-fans som planlegger å kontrollere belysningen sin – så kanskje dette er et unødvendig element. Men uansett er dette et stort og prangende utstillingsvindu, og det er teknologi Samsung bruker på flaggskipene sine, så det er fornuftig at den vises frem.

Og det ser absolutt overveldende ut i virkeligheten: bilder i projektorstørrelse med helt utrolig fargegjengivelse, ultradype svarttoner takket være utmerket dimmekontroll og en fantastisk lysstyrke som får bilder fra den virkelige verden til å se hyperrealistiske ut.

Det er med de mer levende fargene at fordelene med RGB-bakgrunnsbelysningsteknologi virkelig skiller seg ut på skjermen, der spesielt grønne og røde farger ser mer ekte ut enn du faktisk kan se selv – og med et mye høyere nivå av total lysstyrke enn OLED-TV-er kan levere.

Jeg fikk ikke høre lydsystemet til TV-en, men den har 14(!) bassenheter innebygd på baksiden, så Samsung leker ikke.

Samsung nevnte ikke om denne bruker Wireless One Connect-boksen som selskapet tilbyr for The Frame Pro og den nye Samsung S95H-flaggskip-OLED-TV-en som kommer i 2026 – og det er sannsynligvis fordi det er en prototype, og slike praktiske spørsmål spiller egentlig ingen rolle. Men jeg må anta at hvis Samsung lanserte den, ville de bruke den.

Jeg ville ikke bli overrasket om dette ikke er den eneste 130-tommers RGB-TV-en jeg ser på CES i år, men Samsung har definitivt vunnet æren av å være de første – og den har gjort et stort inntrykk på meg.