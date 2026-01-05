Jag såg Samsungs världsunika RGB-TV på 130 tum – och det är ett riktigt praktexemplar

Samsung har precis visat upp en ny Micro RGB-TV på CES 2026, som företaget säger är världens första 130-tums-TV med den här nästa generations-tekniken som visas offentligt – den tidigare största var Hisense 116UX på 116 tum.

Tyvärr är den i nuläget mer ett utställningsexemplar än något som faktiskt lanseras till försäljning – men det är värt att komma ihåg att jag vid den här tiden i fjol såg Micro RGB-prototyper för första gången, och Samsung hann ändå lansera sin första Micro RGB-TV innan slutet av 2025. Så vem vet, kanske dyker även den här upp i butik till slut.

Tills vidare får vi nöja oss med Samsungs nu bekräftade Micro RGB-sortiment, som kommer i storlekar från 55 tum upp till 115 tum.

Deras 130-tumsmodell är dock en fullt fungerande och färdigbyggd TV som jag fick se på plats på CES, och den är fullständigt häpnadsväckande.

(Image credit: Future)

En avgörande detalj här är det riktigt snygga stativ som TV:n är byggd kring. Samsung kallar det för ”Timeless Frame” – det lånar drag från formspråket hos The Frame-serien och kombinerar det med element från Samsungs äldre Timeless Gallery TV-design från över tio år sedan, som användes i Samsung S9 Ultra.

En TV på 130 tum dominerar förstås vilket rum som helst och väcker enkla frågor som ”hur monterar jag den här?” eller ”behöver jag ett TV-bänk som är tre meter bred?”. Men allt det är redan löst här – det är en enda enorm enhet, relativt enkel i sitt upplägg. Det krävs förmodligen ett team på fem personer för att montera den säkert, men i övrigt är det förvånansvärt okomplicerat.

(Image credit: Future)

Den använder samma teknik som Samsungs övriga Micro RGB-TV-apparater, inklusive Micro RGB Color Booster Pro och Micro RGB HDR Pro, som utnyttjar det utökade färgomfånget hos RGB-tekniken. Precis som i RU95H-serien som Samsung faktiskt släpper till försäljning, utlovas 100 procent täckning av BT.2020-färgrymden.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

(För mer om varför RGB-teknik är speciell och vilka TV-apparater som kommer 2026 kan du läsa min artikel om ämnet. Kortversionen är att LED-bakbelysningen byter från en enda LED-färg till ett komplett röd–grön–blå-system, vilket gör att pixlarna inte behöver arbeta lika hårt för att skapa färgerna. Resultatet blir en betydligt rikare färgpalett som dessutom är mer energieffektiv.)

TV:n har också Samsungs matta Glare Free-skärmbehandling för att undvika spegelliknande reflektioner. Jag förstår resonemanget här – en så enorm skärm reflekterar lätt omgivningen bara på grund av sin storlek, så att minimera reflexer är viktigt om man ser detta som en livsstils-TV för olika typer av rum.

Om Samsung faktiskt skulle lansera den här modellen känns det dock som att den främst hör hemma i dedikerade hemmabiorum – eller åtminstone hos hemmabioentusiaster som planerar sin belysning noggrant – så kanske är det här ett lite onödigt tillskott. Men det är ett stort, flashigt skyltfönster för teknik som Samsung redan använder i sina flaggskepp, så det är logiskt att den finns med.

(Image credit: Future)

Och på plats är den helt otrolig: projektorstora bilder med fullständigt vansinnig färgintensitet, extremt djupa svarta toner tack vare imponerande dimningskontroll och en ljusstyrka som får verkliga motiv att se nästan overkligt levande ut.

Det är framför allt i de mer intensiva färgerna som fördelarna med RGB-bakbelysning verkligen sticker ut. Gröna och röda toner ser särskilt fylliga och naturliga ut – på en ljusstyrkenivå som OLED-TV-apparater helt enkelt inte kan matcha.

Jag fick inte höra ljudsystemet, men det sitter 14 (!) baselement på baksidan, så Samsung verkar inte ha sparat in där.

(Image credit: Future)

Samsung nämnde inte om den här modellen använder företagets trådlösa One Connect-box, som finns till The Frame Pro och den nya flaggskeppsmodellen Samsung S95H OLED som kommer 2026 – och det beror sannolikt på att detta är en prototyp, där praktiska detaljer inte är det viktigaste. Men om den skulle lanseras utgår jag från att den skulle använda den lösningen.

Jag skulle inte bli förvånad om detta inte är den enda RGB-TV:n på 130 tum jag får se på CES i år, men Samsung har definitivt tagit förstaplatsen – och den har gjort ett enormt intryck på mig.

TechRadar bevakar CES 2026 på plats och rapporterar om alla stora nyheter när de händer. Kolla in vår CES 2026-sida för de senaste artiklarna och våra första intryck av allt från trådlösa TV-apparater och vikbara skärmar till nya telefoner, datorer, smarthem-prylar och det senaste inom AI.

Glöm inte att följa oss på TikTok och WhatsApp för löpande uppdateringar direkt från mässgolvet.