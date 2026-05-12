Dua Lipa saksøker Samsung for tilsvarende 140 millioner kroner etter uautorisert bruk av bilde

Dua Lipa saksøker Samsung for 15 millioner dollar.

Søksmålet hevder at selskapet brukte bildet av henne på TV-bokser som ble solgt over hele USA uten tillatelse.

Hun sier at hun først ba Samsung om å fjerne bildet i fjor, men ble møtt med et «avvisende og ufølsomt» svar.

Popstjernen Dua Lipa saksøker Samsung for 15 millioner dollar, tilsvarende omtrent 140 millioner norske kroner, etter at hun hevder at selskapet brukte et bilde av henne på TV-emballasje uten hennes tillatelse.

I et søksmål anlagt fredag ​​8. mai i California hevder sangeren at den sørkoreanske teknologigiganten «fremtredende brukte» bildet av henne «i en storstilt markedsføringskampanje for et forbrukerprodukt uten hennes viten, uten kompensasjon og uten at hun hadde noen kontroll eller mulighet til å påvirke bruken».

Ifølge søksmålet ble bildet tatt under musikkfestivalen Austin City Limits i 2024, og Dua Lipa hevder at hun eier opphavsretten til bildet. Sangerinnen krever 15 millioner dollar i erstatning for «opphavsrettsbrudd, varemerkebrudd og uautorisert bruk av saksøkers identitet og likhet».

Ifølge hennes juridiske team har Samsung brutt Californias såkalte lov om «publiseringsrett», som beskytter kjendisers identitet fra å bli brukt kommersielt uten tillatelse.

May 10, 2026

Det juridiske teamet sier at sangeren ble klar over Samsungs bruk av bildet i juni 2025, da flere innlegg på sosiale medier om en «Dua Lipa TV-boks» begynte å sirkulere. Søksmålet fremhever to spesifikke kommentarer på Instagram, der én person skrev at de ville «kjøpe TV-en bare fordi Dua er på den», mens en annen skrev: «Hvis du vil selge noe, bare legg et bilde av Dua Lipa på den.»

I utgangspunktet ba Dua Lipa og teamet hennes Samsung om å fjerne bildet fra emballasjen gjennom et såkalt opphørsbrev i fjor, men ifølge søksmålet ble de møtt med et «avvisende og ufølsomt» svar fra selskapet, og Samsung skal angivelig ha ignorert Dua Lipas «gjentatte krav».

«Samsungs kopiering og distribusjon av DL-bildet utgjør forsettlig brudd på opphavsrett og varemerke, og et brudd på Lipas publiseringsrett, utformet for å utnytte Lipas hardt opptjente suksess med å markedsføre og selge Samsungs produkter på en upassende måte», heter det i søksmålet.

Verken Dua Lipas juridiske team eller Samsung har kommentert statusen i den juridiske prosessen.