Dua Lipa stämmer Samsung på motsvarande 160 miljoner kronor efter påstådd otillåten användning av bild på förpackningar

Dua Lipa stämmer Samsung på motsvarande cirka 160 miljoner kronor

Stämningsansökan hävdar att företaget använde hennes bild på TV-kartonger som sålts över hela USA utan tillstånd

Hon säger att hon först bad Samsung ta bort bilden under fjolåret, men möttes av ett “avfärdande och känslokallt” svar

Popstjärnan Dua Lipa stämmer Samsung på 15 miljoner dollar, motsvarande ungefär 160 miljoner kronor, efter att företaget enligt henne använt en bild på henne på TV-förpackningar utan hennes tillåtelse.

I en stämningsansökan som lämnades in fredagen den 8 maj i Kalifornien hävdar sångerskan att den sydkoreanska teknikjätten “framträdande använde” hennes bild “i en omfattande marknadsföringskampanj för en konsumentprodukt utan hennes vetskap, utan ersättning och utan att hon haft någon som helst kontroll eller möjlighet att påverka användningen”.

Enligt stämningen togs bilden under musikfestivalen Austin City Limits 2024 och Dua Lipa hävdar att hon äger upphovsrätten till fotot. Sångerskan kräver 15 miljoner dollar i skadestånd för “upphovsrättsintrång, varumärkesintrång och otillåten användning av kärandens identitet och bild”.

Enligt hennes juridiska team har Samsung brutit mot Kaliforniens så kallade “right of publicity”-lagstiftning, som skyddar kända personers identitet från att användas kommersiellt utan tillstånd.

Juristteamet uppger att sångerskan blev medveten om Samsungs användning av bilden i juni 2025, när flera inlägg i sociala medier om en “Dua Lipa TV box” började spridas. I stämningen lyfts två specifika kommentarer på Instagram fram, där en person skrev att hen skulle “köpa TV:n bara för att Dua är på den”, medan en annan skrev: “Om man vill sälja något är det bara att sätta en bild på Dua Lipa på det.”

Till en början bad Dua Lipa och hennes team Samsung att ta bort bilden från förpackningarna genom ett så kallat cease and desist-brev under fjolåret, men enligt stämningen möttes de av ett “avfärdande och känslokallt” svar från företaget och Samsung ska dessutom ha ignorerat Dua Lipas “upprepade krav”.

“Samsung’s copying and distribution of the DL Image constitutes willful copyright and trademark infringement, and a violation of Ms. Lipa’s right of publicity, designed to improperly capitalize on Ms. Lipa’s hard-earned success to promote and sell Samsung’s products,” står det i stämningen.

Varken Dua Lipas juridiska team eller Samsung har kommenterat statusen kring rättsprocessen, men vi uppdaterar artikeln om vi får veta mer.