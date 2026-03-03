«Drømme-OLED»-oppgraderingen kan endelig være underveis – den skal styrke «effektivitet, levetid og fargerenhet», og produksjonen forberedes

Et selskap forbereder seg på å produsere blå fosfor-OLED-piksler

Blå PhoLED ville bety et stort effektivitetsøk for OLED-TV-er

Flere andre selskaper jakter på den samme teknologien

En av de mest etterlengtede teknologiene innen TV (i hvert fall for et visst nivå av TV-nerder) kan endelig være på vei inn i stuen: blå fosfor-OLED, eller blå PhOLED. Dette har vært snakket om lenge – vi meldte om fremskrittene allerede i 2023 – men i flere år har det vært et løfte snarere enn et produkt. Nå ser det imidlertid mer lovende ut.

Ifølge bransjenettstedet The Elec er en annen stor aktør innen PhOLED nær masseproduksjon. Den sørkoreanske OLED-produsenten Lordin sier at de allerede har sikret seg produksjonsanlegg for sin egen variant av PhOLED-teknologi, kalt ZRIET.

Dette betyr at vi kan vente oss lysere, mer energieffektive og mer holdbare OLED-TV-er, og Lordin er ikke alene. I fjor kunngjorde LG Display at de hadde nådd «kommersialiseringsnivået» for et blått PhOLED-panel, og Samsung viser også sterk interesse for denne teknologien.

Blå piksler

PhOLED bruker fosforescerende lysemittere i stedet for fluorescerende, og disse er mye mer effektive: der fluorescerende emittere når rundt 25 % effektivitet (som betyr at omtrent en fjerdedel av lyset fra en piksel faktisk når øynene dine), kan fosforescerende emittere teoretisk sett nå opptil 100 % med samme energiforbruk.

PhOLED har allerede blitt brukt til røde og grønne piksler i flere år, men det har vært svært vanskelig å lage et bærekraftig materiale for blå piksler, og det er derfor utviklingen har blitt fulgt så lenge.

Når blå PhOLED fungerer i OLED-skjermer, betyr det betydelig lysere og mer energieffektive piksler – dvs. bedre bilder uten å øke varmen, noe som ellers forkorter levetiden.

Dagens OLED-skjermer kan ofte levere mer lysstyrke enn de faktisk er kalibrert for, men å øke lyset ville gjort dem for varme og forkortet levetiden betydelig.

Lordin er ikke alene om denne satsingen. Så langt har Universal Display Corporation vært hoveddriveren bak teknologien, og levert viktige komponenter til LG Display og Samsung Display, men Lordin sier at de har utviklet en alternativ struktur som gjør det betydelig enklere å produsere blå PhOLED-er og gir TV-produsenter et alternativ til UDCs teknologi.

Ifølge Lordins administrerende direktør Oh Young-hyun forbedrer teknologien «strukturelt effektiviteten, levetiden og fargerenheten til den blå senderen».

Det er selvfølgelig ikke bare TV-er som drar nytte av dette – alle OLED-skjermer ville ha nytte av høyere effektivitet og lengre levetid. Men TV-er har hatt de største problemene med lysstyrke og holdbarhet, ettersom de byttes ut mye sjeldnere enn telefoner og annen teknologi.

Så når vil vi kunne kjøpe TV-er med teknologien? Sannsynligvis ikke i år – men tidslinjen for «snart» blir kortere. Hvis Lordins teknologi lever opp til løftet, kan den til og med slå nyere løsninger som QD-EL, som ett selskap sier kan dukke opp så tidlig som i 2029.

