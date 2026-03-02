”Dröm-OLED”-uppgraderingen för TV kan äntligen vara på väg — vd säger att den ska förbättra ”effektivitet, livslängd och färgrenhet”, och produktionen förbereds

Ett företag förbereder tillverkning av blå fosfor-OLED-pixlar

Blå PhOLED skulle innebära ett stort effektivitetslyft för OLED-TV

Flera andra bolag jagar samma teknik

En av de mest efterlängtade teknikerna inom TV (åtminstone för en viss nivå av TV-nördar) kan till slut vara på väg till vardagsrummet: blå fosfor-OLED, eller blå PhOLED. Det här har det pratats om länge – vi rapporterade om framsteg redan 2023 – men under flera år har det varit ett löfte snarare än en produkt. Nu ser det dock mer lovande ut.

Enligt branschsajten The Elec är ännu en stor aktör inom PhOLED nära massproduktion. Den sydkoreanska OLED-tillverkaren Lordin uppger att man redan har säkrat produktionsanläggningar för sin egen variant av PhOLED-tekniken, som kallas ZRIET.

Det innebär att vi kan stå inför ljusstarkare, mer energieffektiva och mer långlivade OLED-TV, och Lordin är inte ensamma. Förra året meddelade LG Display att man nått “kommersialiseringsnivå” för en blå PhOLED-panel, och Samsung visar också stort intresse för tekniken.

Blå pixlar

PhOLED använder fosforescerande ljusemitterare i stället för fluorescerande, och dessa är mycket effektivare: där fluorescerande emitterare når cirka 25 % effektivitet (alltså att ungefär en fjärdedel av ljuset från en pixel faktiskt når dina ögon) kan fosforescerande emitterare i teorin nå upp till 100 % med samma energiförbrukning.

PhOLED har redan använts för röda och gröna pixlar i flera år, men det har varit mycket svårt att skapa ett hållbart material för blå pixlar, vilket är anledningen till att utvecklingen följts så länge.

När blå PhOLED väl fungerar i OLED-skärmar innebär det betydligt ljusstarkare och mer energieffektiva pixlar – alltså bättre bild utan att värmen ökar, något som annars förkortar livslängden.

Dagens OLED-skärmar kan ofta leverera mer ljusstyrka än de faktiskt är kalibrerade för, men att öka ljuset skulle göra dem för varma och markant förkorta livslängden.

Lordin är inte ensamma om satsningen. Hittills har Universal Display Corporation varit den främsta drivkraften bakom tekniken och levererar viktiga komponenter till LG Display och Samsung Display, men Lordin säger sig ha utvecklat en alternativ struktur som gör blå PhOLED betydligt enklare att tillverka och ger TV-tillverkare ett alternativ till UDC:s teknik.

Enligt Lordins vd Oh Young-hyun “förbättrar tekniken strukturellt den blå emitterarens effektivitet, livslängd och färgrenhet”.

Det är förstås inte bara TV som gynnas – alla OLED-skärmar skulle må bra av högre effektivitet och längre livslängd. Men just TV har haft störst problem med ljusstyrka och hållbarhet, eftersom de byts ut betydligt mer sällan än telefoner och annan teknik.

När får vi då köpa TV-apparater med tekniken? Troligen inte i år – men tidslinjen för “snart” blir allt kortare. Om Lordins teknik håller vad den lovar kan den till och med hinna före nyare lösningar som QD-EL, som ett företag menar kan dyka upp redan 2029.