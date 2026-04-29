«Det ser lovende ut»: Jeg har testet LG C6 OLED-TV – 3 tre ting den gjør bedre enn forgjengeren

LGs C-serie med OLED-TV-er er utvilsomt noen av de mest populære modellene som lanseres hvert år, takket være deres allsidighet, ytelse og rimelighet. Selv om det fortsatt er en premium-TV for mange, er den ofte en av de mest konkurransedyktige prisene for hva du får.

Fjorårets LG C5 OLED-TV var en av de beste TV-ene jeg testet, og selv om den ikke tilbød store endringer sammenlignet med LG C4 OLED TV (bortsett fra en liten økning i lysstyrke og en oppdatert prosessor med flere AI-funksjoner), var den fortsatt en veldig god TV som bygde på det som allerede fungerte.

Etterfølgeren, LG C6 OLED TV, har nå landet i testlaboratoriet vårt, og jeg har testet den grundig – blant annet ved å sammenligne den side om side med C5. Basert på testingen min er det en solid oppgradering, med flere forbedringer enn det C5 tilbød i forhold til C4.

Det er verdt å merke seg at modellen jeg tester, 65-tommersvarianten, bruker samme type WOLED EX-panel som C-serien har brukt en stund, mens 77- og 83-tommersmodellene nå bruker det nye Primary Tandem RGB 2.0 OLED-panelet som også finnes i LG G6 OLED TV. Disse modellene får derfor et nytt navn: LG C6H OLED TV. C6 har imponert meg i løpet av testperioden. Her er tre ting jeg virkelig liker med den, og én der den fortsatt har rom for forbedring.

En tydelig økning i lysstyrke

C6 (til venstre) får en tydelig økning i både maksimal og fullskjermslysstyrke, noe som gjør at bildet virker lysere – her i en scene fra Wicked sammenlignet med C5 (til høyre). (Image credit: Universal Pictures / Future)

Jeg målte LG C5 OLED-TV-en i fjor til 1180 nits med maksimal HDR-lysstyrke (målt i et 10 %-vindu i Filmmaker-modus), og jeg var fornøyd med den beskjedne økningen sammenlignet med LG C4 OLED-TV-en (som landet på 1065 nits i samme test). Det ga høylys og lyse områder på skjermen litt ekstra trøkk.

I år tar LG C6 OLED-TV-en det et skritt videre og måler 1438 nits med maksimal HDR-lysstyrke (10 %-vindu) i Filmmaker-modus. Dette utgjør en stor forskjell i scener med høy kontrast. I filmer som The Batman og Dark City er det tydelig merkbart, der for eksempel lys i mørke korridorer får mer trøkk, noe som igjen gir en sterkere opplevd kontrast.

C6 har også fått et løft i fullskjermslysstyrke. Jeg målte den til 245 nits i HDR over hele skjermen i Filmmaker-modus, som er en økning på 50 nits fra C5s 195 nits. 50 nits høres kanskje ikke mye ut, men for en fullskjerms WOLED-TV er det et klart steg opp, rundt en forbedring på 25 %.

Dette bidrar til lyse scener med jevn lysfordeling (som sport), og i teorien bør det også gjøre TV-en bedre til å håndtere gjenskinn i lysere rom (spoiler: jeg kommer tilbake til det senere).

Farvel, grønnskjær

LG C5 (høyre) har et svakt grønt skjær, som blir tydelig ved siden av LG C6 (venstre), som viser en mer nøyaktig fargetemperatur. (Image credit: Warner Bros. / Future)

I de senere årene har noen av LGs OLED-TV-er hatt et svakt grønt skjær. Det er ikke alltid tydelig, men det er mer merkbart sammenlignet med andre OLED-modeller.

Til tross for dette har LGs OLED-TV-er en tendens til å prestere bra i våre fargenøyaktighetsmål, ofte med en Delta-E-verdi under 1,5. Til sammenligning anses alt under 3 som veldig bra, da det i utgangspunktet er umulig for øyet å se forskjell.

Når man ser på LGs OLED-modeller individuelt, ser de fortsatt veldig bra ut, og de scorer konsekvent høyt på bildekvalitet. Men da jeg satte C6 ved siden av LG C5 OLED-TV-en, ble det tydelig at den nye modellen er mer nøyaktig.

Forskjellen var mest merkbar i svart-hvitt-filmer. Da jeg så Sunset Boulevard, så gråtonen mer nøyaktig ut på C6, mens den grønne tonen var mer uttalt på C5. Dette ga C6s hvite og gråtoner en kjøligere, mer blåhvit tone som passet filmen bedre.

I annet innhold, som farger eller animasjon, var forskjellen mindre tydelig, men den grønne tonen var fortsatt der på C5, og jeg ble selv mer tiltrukket av bildet på C6.

Raskere prosessor, flere funksjoner og lavere pris

C6 har en ny prosessor og støtter nå opptil 4K ved 165 Hz til PC-gaming. (Image credit: Future)

Selv om 65-tommersmodellen av LG C6 OLED-TV-en jeg testet ikke får det nye Primary Tandem RGB 2.0-panelet som finnes i 77- og 83-tommersmodellene (LG C6H OLED-TV), får den en større maskinvareoppgradering: den nye Alpha 11 AI Gen 3-prosessoren, den samme som finnes i flaggskipet LG G6 OLED-TV.

Dette betyr ikke bare raskere respons og jevnere menynavigasjon, men også tilgang til alle bildeforbedringene fra Alpha 11, som 13-bits fargebehandling (12-bit + 1-bits lysstyrke) og Brightness Booster, noe som sannsynligvis forklarer den merkbare lysstyrkeøkningen jeg nevnte tidligere.

C6 beholder også alle spillrelaterte funksjoner som gjorde LG C5 OLED-TV til en av de beste spill-TV-ene på markedet, men PC-spillere får nå enda bedre støtte. C6 kan håndtere opptil 4K ved 165 Hz, sammenlignet med C5s 4K ved 144 Hz.

Den andre virkelig gode nyheten er at vi får disse oppgraderingene til en lavere lanseringspris (i hvert fall i Storbritannia). Jeg rapporterte nylig om prisene, og C6 lanseres billigere enn C5 i alle størrelser. 65-tommersmodellen jeg testet koster £2499, sammenlignet med C5s £2699. I andre markeder er prisen på nivå med C5, selv om vi ofte forventer prisøkninger i disse dager.

En merknad for det norske markedet: Prisene for LG C6-serien er ennå ikke annonsert, men basert på britiske priser kan vi krysse fingrene for litt lavere lanseringspriser, eller i det minste priser som er på et lignende nivå som fjorårets C5-serie.

Rom for forbedring: Gjenskinn

Både LG C6 (til venstre) og LG C5 (til høyre) har problemer med speillignende refleksjoner. (Image credit: Future)

Gjenskinn og ytelse i lyse rom har lenge vært et svakt punkt for blanke OLED-paneler. Derfor introduserte Samsung sin Glare Free-skjerm i 2024 med Samsung S95F og forbedret den ytterligere i 2025, og nå bringer Samsung S90H den samme teknologien til mellomklassen, hvor den konkurrerer direkte med C6.

Jeg må innrømme å ha blitt litt bortskjemt i år etter å ha sett hvordan LG G6 OLED-TV presterer i lyse rom sammenlignet med S95F. Samsung er fortsatt best på å eliminere gjenskinn fullstendig, men LGs nye antirefleksbelegg i G6 utgjør en stor forskjell, så mye at den ville vært mitt førstevalg for OLED i lyse omgivelser.

LG G6 (til venstre) viser hvor effektiv antirefleksbehandling kan være for å redusere gjenskinn på et blankt OLED-panel, uten å heve svartnivået. (Image credit: Future)

Det gjør det enda mer frustrerende at C6 fortsatt lider av det samme gjenskinnet som forgjengeren. Selv den økte lysstyrken er ikke nok, ettersom speillignende refleksjoner fortsatt er tydelige, spesielt i mørke filmscener.

Det er en av de få klagene jeg har på C6, men når vi ser hva G6 kan gjøre og at konkurrenter som S90H nå har antirefleks i mellomregisteret, reiser det spørsmålet hvorfor LG ikke har gjort mer for å forbedre dette her også.

LG C6: Det ser lovende ut

Bortsett fra gjenskinnet og et par mindre detaljer jeg ønsker forbedret, ser C6 ut til å være en veldig sterk TV basert på testingen min så langt. De tre punktene ovenfor er bare de mest åpenbare forbedringene, men den leverer generelt bedre bildekvalitet, spillytelse og funksjoner, akkurat det vi har blitt vant til av LGs C-serie.

Jeg vil fortsatt si at LG C5 OLED-TV er det beste kjøpet akkurat nå, ettersom prisen har falt etter et år på markedet. Men C6 er en verdig etterfølger og ville være mitt valg hvis du kan vente.