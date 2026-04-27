”Det ser lovande ut”: Jag har testat LG C6 OLED TV – här är tre saker den gör bättre än sin föregångare och en där den fortfarande har problem

LG:s C-serie med OLED-TV-apparater är utan tvekan några av de mest populära modellerna som släpps varje år, tack vare sin mångsidighet, prestanda och prisvärdhet. Även om det fortfarande är en premium-TV för många är den ofta en av de mest konkurrenskraftigt prissatta sett till vad man får.

Fjolårets LG C5 OLED TV var en av de bästa TV-apparater jag testade och även om den inte bjöd på enorma förändringar jämfört med LG C4 OLED TV (bortsett från en viss ljusstyrkeökning och en uppdaterad processor med fler AI-funktioner) var det fortfarande en riktigt bra TV som byggde vidare på det som redan fungerade.

Efterföljaren, LG C6 OLED TV, har nu landat i vårt testlabb och jag har satt den ordentligt på prov – bland annat genom att jämföra den sida vid sida med C5. Baserat på mina tester är det en stabil uppgradering, med fler förbättringar än vad C5 erbjöd jämfört med C4.

Det är värt att notera att modellen jag testar, 65-tumsvarianten, använder samma typ av WOLED EX-panel som C-serien gjort under en längre tid, medan 77- och 83-tumsmodellerna nu använder den nya Primary Tandem RGB 2.0 OLED-panelen som även finns i LG G6 OLED TV. Dessa modeller går därför under ett nytt namn: LG C6H OLED TV.

C6 har imponerat på mig under testperioden. Här är tre saker jag verkligen gillar med den och en där den fortfarande har förbättringspotential.

Ett tydligt lyft i ljusstyrka

C6 (vänster) får ett tydligt lyft i både topp- och helskärmsljusstyrka, vilket gör att bilden upplevs ljusare – här i en scen från Wicked jämfört med C5 (höger). (Image credit: Universal Pictures / Future)

Jag mätte LG C5 OLED TV förra året till 1 180 nits i maximal HDR-ljusstyrka (mätt i ett 10 %-fönster i Filmmaker Mode) och jag var nöjd med den måttliga ökningen jämfört med LG C4 OLED TV (som landade på 1 065 nits i samma test). Det gav högdagrar och ljusa partier på skärmen lite extra tryck.

I år tar LG C6 OLED TV det ett steg längre, med uppmätta 1 438 nits i maximal HDR-ljusstyrka (10 %-fönster) i Filmmaker Mode. Det gör stor skillnad i scener med hög kontrast. I filmer som The Batman och Dark City märks det tydligt, där exempelvis lampor i mörka korridorer får mer tryck, vilket i sin tur ger en starkare upplevd kontrast.

C6 har också fått ett lyft i helskärmsljusstyrka. Jag mätte den till 245 nits i HDR över hela skärmen i Filmmaker Mode, vilket är en ökning med 50 nits jämfört med C5:s 195 nits. 50 nits låter kanske inte så mycket, men för en WOLED-TV i helskärmsläge är det ett tydligt steg framåt, runt 25 % förbättring.

Det hjälper ljusa scener med jämn ljusfördelning (som sport) och i teorin borde det också göra TV:n bättre i ljusare rum när det gäller att hantera reflektioner (spoiler: jag kommer tillbaka till det längre ner).

Hejdå, gröna toner

LG C5 (höger) har en svag grön ton, vilket blir tydligt bredvid LG C6 (vänster), som visar en mer korrekt färgtemperatur. (Image credit: Warner Bros. / Future)

De senaste åren har vissa av LG:s OLED-TV-apparater haft en svag grön ton. Den är inte alltid tydlig, men blir mer märkbar när man jämför med andra OLED-modeller.

Trots detta brukar LG:s OLED-TV-apparater prestera bra i våra mätningar av färgprecision, ofta med ett Delta-E-värde under 1,5. Som referens räknas allt under 3 som mycket bra, eftersom det då i princip är omöjligt för ögat att skilja från perfekt.

När man tittar på LG:s OLED-modeller var för sig ser de fortfarande riktigt bra ut och de får konsekvent höga betyg i bildkvalitet. Men när jag ställde C6 bredvid LG C5 OLED TV blev det tydligt att den nya modellen är mer korrekt.

Skillnaden syntes tydligast i svartvita filmer. När jag tittade på Sunset Boulevard såg gråskalan mer korrekt ut på C6, medan den gröna tonen blev tydligare på C5. Det gjorde att C6:s vita och grå nyanser fick en svalare, mer blåvit ton som passade filmen bättre.

I annat innehåll, som färgfilm eller animation, var skillnaden mindre tydlig, men den gröna tonen fanns fortfarande där på C5 och jag märkte att jag drogs mer till bilden på C6.

Snabbare processor, fler funktioner och lägre pris

C6 har en ny processor och stödjer nu upp till 4K i 165 Hz för PC-gaming. (Image credit: Future)

Även om 65-tumsmodellen av LG C6 OLED TV som jag testat inte får den nya Primary Tandem RGB 2.0-panelen som finns i 77- och 83-tumsmodellerna (LG C6H OLED TV), har den fått en viktig hårdvaruuppgradering: den nya Alpha 11 AI Gen 3-processorn, samma som sitter i flaggskeppet LG G6 OLED TV.

Det innebär inte bara snabbare respons och smidigare navigering i menyerna, utan också tillgång till alla bildförbättringar från Alpha 11, som 13-bitars färgbehandling (12-bitars + 1 bit ljusstyrka) och Brightness Booster, vilket sannolikt förklarar den tydliga ljusstyrkeökningen jag nämnde tidigare.

C6 behåller dessutom alla spelrelaterade funktioner som gjorde LG C5 OLED TV till en av de bästa gaming-TV-apparaterna på marknaden, men PC-spelare får nu ännu bättre stöd. C6 klarar upp till 4K i 165 Hz, jämfört med C5:s 4K i 144 Hz.

Den andra riktigt goda nyheten är att vi får dessa uppgraderingar till ett lägre lanseringspris (åtminstone i Storbritannien). Jag rapporterade nyligen om priserna, och C6 lanseras billigare än C5 i alla storlekar. 65-tumsmodellen jag testade kostar 2 499 pund, jämfört med C5-modellens 2 699 pund. På andra marknader ligger priset på samma nivå som C5, trots att vi i dagens läge ofta förväntar oss prisökningar.

En notering för den svenska marknaden: priserna för LG C6-serien har ännu inte tillkännagivits, men baserat på priserna i Storbritannien kan vi hålla tummarna för lite lägre lanseringspriser, eller åtminstone priser som ligger på liknande nivå som fjolårets C5-serie.

Utrymme för förbättring: reflektioner

Både LG C6 (vänster) och LG C5 (höger har problem med spegelliknande reflektioner. (Image credit: Future)

Reflektioner och prestanda i ljusa rum har länge varit en svag punkt för blanka OLED-paneler. Det var därför Samsung S95F introducerade sin Glare Free-skärm 2024 och förbättrade den ytterligare 2025 och nu tar Samsung S90H samma teknik till mellanklassen, där den konkurrerar direkt med C6.

Jag har visserligen blivit lite bortskämd i år efter att ha sett vad LG G6 OLED TV klarar i ljusa rum jämfört med S95F. Samsung är fortfarande bäst på att eliminera reflektioner helt, men LG:s nya antireflexbehandling i G6 gör stor skillnad, så pass att det hade varit mitt förstaval för OLED i ljusa miljöer.

LG G6 (vänster) visar hur effektiv en antireflexbehandling kan vara för att minska reflektioner på en blank OLED-panel, utan att höja svartnivåerna. (Image credit: Future)

Det gör det desto mer frustrerande att C6 fortfarande lider av samma reflektioner som sin föregångare. Inte ens den ökade ljusstyrkan räcker, då spegelliknande reflexer fortfarande är tydliga, särskilt i mörka filmscener.

Det är en av få invändningar jag har mot C6, men när vi ser vad G6 klarar och att konkurrenter som S90H nu får antireflex i mellanklassen, väcks frågan varför LG inte gjort mer för att förbättra detta även här.

LG C6: det ser lovande ut

Bortsett från reflektionerna och några mindre detaljer jag skulle vilja förbättra ser C6 ut att vara en riktigt stark TV baserat på mina tester hittills. De tre punkterna ovan är bara de mest tydliga förbättringarna, men den levererar generellt bättre bildkvalitet, spelprestanda och funktioner, precis det vi förväntar oss av LG:s C-serie.

Jag skulle fortfarande säga att LG C5 OLED TV är det bästa köpet just nu, eftersom priset har sjunkit efter ett år på marknaden. Men C6 är en värdig uppföljare och skulle vara mitt val om du kan vänta. Min fullständiga recension kommer snart, men just nu ser det väldigt lovande ut för C6.