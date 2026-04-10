Vissa TV-fans är inte nöjda med att Samsung slopar QD-OLED i sina OLED-TV i mellanklassen – men våra tidiga mätningar visar att du inte behöver oroa dig

Samsung har beslutat att använda WOLED-paneler tillverkade av LG i alla storlekar av sin nya OLED-TV i mellanklassen, Samsung S90H från 2026, i stället för att blanda QD-OLED och WOLED som företaget gjort tidigare och det har gjort vissa fans upprörda.

WOLED, den mer traditionella eller “standard” OLED-panelen, har historiskt varit mindre ljusstark än QD-OLED, som också varit känd för mer livfulla färger och högre HDR-färgomfång (baserat på våra tidigare tester) tack vare användningen av kvantprickar.

QD-OLED introducerades först av Samsung 2022 i flaggskeppsmodellen Samsung S95B OLED och slog igenom på allvar när mellanklassmodellen Samsung S90C OLED lanserades 2023. Då berömde vi företaget för att göra sin QD-OLED-teknik mer prisvärd. Den låg till och med högst upp på vår lista över bästa TV-apparater under en period och vann vårt pris TV of the Year 2023.

De två följande modellerna, S90D från 2024 och fjolårets S90F, drabbades dock av ett slags “panel-lotteri”. Det innebar att användare i vissa storlekar och regioner inte visste om de skulle få en QD-OLED- eller WOLED-panel och Samsung brukade dessutom avböja att bekräfta något när de fick frågor om saken. Det innebar också att det kunde finnas en tydlig prestandaskillnad mellan olika paneler.

(Det här var ett större problem med S90D, men QD-OLED var fortfarande begränsat i S90F och var egentligen bara garanterat globalt i storleken 65 tum.)

Vi älskade Samsung S90F 65-tums förra året (på bilden), men dess QD-OLED-panel berodde lite på region och val av storlek. (Image credit: Future)

I år verkar Samsung ha valt att helt ta bort förvirringen genom att använda WOLED-paneler i alla storlekar, vilket rapporterats av flera källor inklusive DisplaySpecifications. Tyvärr har beslutet inte tagits emot särskilt väl av vissa fans. I ett inlägg i r/OLEDgaming skriver användaren u/TheGabrielSevero: “Är Samsung S90H WOLED? Om det stämmer är det ett HARD pass.”

Vissa användare är inte heller nöjda med att OLED Glare Free (en matt skärm) nu introduceras i S90H-serien. Den funktionen dök först upp 2024 i flaggskeppsmodellen Samsung S95D och började sedan dyka upp i fler mini-LED- och QLED-modeller under fjolåret.

Vi har alltid varit imponerade av den matta skärmen eftersom den hanterar reflektioner mycket bra och gör det enklare att titta i ljusa rum, men vissa användare kritiserar den för att svärtan kan dra åt grått, vilket är en kompromiss för att minska reflektioner. Vi testade nyligen Samsung S95F bredvid LG G6, och LG lyckades balansera både svärta och reflektioner med ett mer tilltalande resultat, men Samsung S95F är fortfarande ett utmärkt val för ljusa rum, vilket är anledningen till att den finns med på vår lista över bästa OLED-TV.

S90H får alltså kritik av två stora skäl och även om vi inte kan göra mycket åt att vissa ogillar den matta skärmen har vi åtminstone lite goda nyheter för dem som oroar sig över WOLED-panelerna – eller åtminstone en förklaring till varför Samsung kan ha gjort bytet.

LG C6:s ljusstyrka: ett nytt hopp?

LG C5 (på bilden) var mörkare än S90F, men tidiga mätningar i vårt labb visar att C6 har kommit upp till samma nivå som QD-OLED-TV:n klarade av. (Image credit: Future)

När vi mätte 65-tumsmodellen Samsung S90F (som använde en QD-OLED-panel i fjol) uppmätte dess maximala HDR-ljusstyrka (10 % fönstermönster) 1 400 nits, medan maximal HDR-ljusstyrka i helskärm nådde 270 nits. Det var betydligt högre resultat än rivalen LG C5 (som använder en WOLED-panel), som vi mätte till 1 180 nits i topp och 195 nits i helskärm.

Båda var femstjärniga TV-apparater totalt sett, men att kunna få en QD-OLED-TV för samma pris som en WOLED-TV gav bättre värde på flera sätt eftersom man fick en mer avancerad och betydligt ljusstarkare panel.

Men när vi nyligen mätte ljusstyrkan hos LG C6 fick vi några lovande resultat. C6 nådde 1 355 nits i maximal HDR-ljusstyrka och 237 nits i helskärms-HDR. Det är en tydlig förbättring jämfört med C5 och betydligt närmare S90F:s resultat, särskilt när det gäller topp-ljusstyrka.

Anledningen till att resultaten från C6 är relevanta är att den använder LG Displays WOLED-panel i mellanklassen – samma panel som nästan säkert används i S90H – vilket innebär att Samsung-modellen bör nå mycket liknande värden.

När det gäller ren ljusstyrka är det alltså lätt att se varför Samsung kan ha valt att göra bytet: det tar bort förvirringen kring S90H-serien samtidigt som den når mycket liknande ljusstyrka som S90F-modellerna med QD-OLED.

Dubbelvinsten är att WOLED-paneler enligt uppgifter är betydligt billigare att producera än QD-OLED (en rapport säger att QD-OLED fortfarande kan vara upp till 65 % dyrare att tillverka). Om du kan få den nivån av prestanda samtidigt som kostnaden är lägre, skulle du då inte välja det alternativet?

Det finns dock ett område där S90H sannolikt kommer att tappa lite prestanda: HDR-färgomfång i BT.2020. C6 nådde 75,4 % täckning i våra senaste labbtester, medan S90F nådde hela 90,1 %. Det är här QD-OLED verkligen briljerar. Lyckligtvis nådde båda TV-apparaterna nästan 100 % i det mer vanligt använda färgrymden DCI-P3 – den som faktiskt används i HDR-video.

Det är också värt att notera att mätningarna av C6 gjordes innan en nyligen släppt firmwareuppdatering. Vi förväntar oss inte några enorma förändringar i de områden som mätts ovan (maximal och helskärmsljusstyrka samt HDR-färgomfång), men vi kommer att göra ett fullständigt omtest innan vår fullständiga recension av LG C6 publiceras.

Vi har ännu inte mätt S90H, men när vi gör det blir det intressant att se hur nära den ligger C6 och vilka skillnader som finns i verklig användning. Även om det är bra att panelerna blir konsekventa i hela serien återstår frågan om det innebär en kompromiss i Samsungs ofta mer kraftfulla färgåtergivning. Och hur kommer den matta skärmen att påverka bilden? Vi ser fram emot att få in S90H i testlabbet för att ta reda på det.