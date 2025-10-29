iPaden din kan snart få fire nye «proff»-apper fra Apple – inkludert et lenge etterlengtet Photoshop-alternativ

Lekket informasjon antyder at Apple jobber med fire profesjonelle apper for iPad

Blant dem er videoredigeringsverktøy og en populær fotoapp

Priser, utgivelsesdato og funksjoner er ennå ikke kjent

Apple lanserte nylig M5 iPad Pro med en kraftig ny brikke og betydelig raskere lagring. Nå ser det ut til at selskapet forbereder et sett med apper på proffnivå for å la programvaren dra full nytte av den avanserte maskinvaren.

Dette kommer fra Aaron Perris, som hevder å ha oppdaget fire nye App Store-ID-er som peker mot apper som ennå ikke er utgitt (via MacRumors). Akkurat nå er alle fire appene tilgjengelige på Mac, men ingen av dem har ennå dukket opp på iPad. Hvis de gjør det, kan de gi nettbrettet de samme profesjonelle verktøyene som Mac-brukere allerede har tilgang til.

Den mest bemerkelsesverdige av de fire appene er sannsynligvis Pixelmator Pro, et avansert bilderedigeringsprogram. Appen ble kjøpt opp av Apple i fjor, og selv om en enklere versjon av Pixelmator allerede finnes for iPad, er Pixelmator Pro fortsatt eksklusiv for Mac. Den selges som et engangskjøp for 599 kroner – uten abonnement.

De andre antatte appene er komplementer til Apples Final Cut Pro og Logic Pro, som brukes til henholdsvis videoredigering og musikkproduksjon. Disse inkluderer Compressor, som komprimerer lyd og video for Final Cut Pro, Motion, et verktøy for å lage 2D- og 3D-titler, overganger og effekter i Final Cut Pro, og til slutt MainStage, en musikkapp koblet til Logic Pro.

Efterlengtede tilskudd

(Image credit: Apple)

Lenge før Apple kjøpte Pixelmator Pro, ble appen ansett som en av de beste på Mac-markedet takket være de avanserte verktøyene og det intuitive grensesnittet. Men det faktum at den bare var tilgjengelig på Mac – mens iPad-brukere måtte nøye seg med en nedskalert versjon – har alltid virket merkelig med tanke på hvor kraftig iPad-maskinvaren faktisk er.

Hvis Aaron Perris har rett, ser det nå ut til at det vil endre seg, og vi gleder oss til endelig å se appen på iPad. Dette betyr at nettbrettbrukere – som lenge har hatt tilgang til mus, tastaturdeksler, pekepenner og annet nyttig tilbehør – ikke lenger trenger å bli utelatt.

Final Cut Pro og Logic Pro har vært tilgjengelige på iPad siden mai 2023, men krever et løpende abonnement. Det er fortsatt uklart om de fire nye appene vil følge samme modell eller bli solgt som engangskjøp – noe som sannsynligvis vil være avgjørende for mange.

Det er heller ingen informasjon om lanseringsdatoer eller om appene vil ha forskjellig funksjonalitet sammenlignet med Mac-versjonene. Men selv om vi ikke har mye informasjon ennå, er det oppmuntrende at de ser ut til å komme til iPad i det hele tatt. Nå er alt som gjenstår å gjøre å følge med for å se nøyaktig hva vi får når de slippes.